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Зеленский не хочет мира на Украине - сын Трампа

Зеленский не хочет мира на Украине - сын Трампа - 24.04.2025 Украина.ру

Зеленский не хочет мира на Украине - сын Трампа

Сын президента США Дональд Трамп-младший в социальной сети X заявил, что Владимир Зеленский не хочет мира на Украине

2025-04-24T14:54

2025-04-24T14:54

2025-04-24T14:54

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дональд трамп

вооруженные силы украины

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Так он отреагировал на пост американского инвестора Дэвида Сакса, назначенного властями ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют. Сакс заявил, что Зеленскому будет легко отказаться от притязаний на Крым по ряду причин, включая то, что подавляющее русское население полуострова хочет оставаться в России, а у ВСУ нет шансов на его военный захват. По мнению миллиардера, если Зеленский не признает этого, то сделка с ним невозможна. Сакс утверждает, что в таких обстоятельствах, госсекретарь США Марко Рубио был прав в том, что отказался от встречи с украинской делегацией в Лондоне.Накануне газета Washington Post сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.Подробнее о затягивании конфликта Киевом - в материале Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, крым, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины