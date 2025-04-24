Зеленский не хочет мира на Украине - сын Трампа - 24.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250424/zelenskiy-ne-khochet-mira-na-ukraine---syn-trampa-1062734048.html
Зеленский не хочет мира на Украине - сын Трампа
Зеленский не хочет мира на Украине - сын Трампа - 24.04.2025 Украина.ру
Зеленский не хочет мира на Украине - сын Трампа
Сын президента США Дональд Трамп-младший в социальной сети X заявил, что Владимир Зеленский не хочет мира на Украине
2025-04-24T14:54
2025-04-24T14:54
новости
украина
сша
крым
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059831623_0:0:769:432_1920x0_80_0_0_00fdae4995a86ecaebf427168158dab8.jpg
Так он отреагировал на пост американского инвестора Дэвида Сакса, назначенного властями ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют. Сакс заявил, что Зеленскому будет легко отказаться от притязаний на Крым по ряду причин, включая то, что подавляющее русское население полуострова хочет оставаться в России, а у ВСУ нет шансов на его военный захват. По мнению миллиардера, если Зеленский не признает этого, то сделка с ним невозможна. Сакс утверждает, что в таких обстоятельствах, госсекретарь США Марко Рубио был прав в том, что отказался от встречи с украинской делегацией в Лондоне.Накануне газета Washington Post сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.Подробнее о затягивании конфликта Киевом - в материале Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем на сайте Украина.ру.
украина
сша
крым
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059831623_73:0:649:432_1920x0_80_0_0_78311f37425ef29afd6fef50007d86f6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, крым, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Украина, США, Крым, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины

Зеленский не хочет мира на Украине - сын Трампа

14:54 24.04.2025
 
Фото: CBS News / YouTube, Владимир Зеленский
Фото: CBS News / YouTube, Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
Сын президента США Дональд Трамп-младший в социальной сети X заявил, что Владимир Зеленский не хочет мира на Украине
Так он отреагировал на пост американского инвестора Дэвида Сакса, назначенного властями ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют.
Сакс заявил, что Зеленскому будет легко отказаться от притязаний на Крым по ряду причин, включая то, что подавляющее русское население полуострова хочет оставаться в России, а у ВСУ нет шансов на его военный захват. По мнению миллиардера, если Зеленский не признает этого, то сделка с ним невозможна. Сакс утверждает, что в таких обстоятельствах, госсекретарь США Марко Рубио был прав в том, что отказался от встречи с украинской делегацией в Лондоне.
"Для тех, кто не обращал внимания. Зеленский не хочет мира", - написал Трамп-младший.
Накануне газета Washington Post сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.
Подробнее о затягивании конфликта Киевом - в материале Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАКрымВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:41Необходимо продолжать работу с пленными военнослужащими ВСУ – СК РФ
16:38"Превращают в пыль": Путин дал Киеву массированный ответ, Трамп просит остановиться
16:27Почему боевики ВСУ стараются не убивать бойцов России и зачем им наши живыми – санинструктор "Физик"
15:59Историческая мифология: Валерий Бебик – создатель альтернативной истории Украины
15:23Европейские разжигатели войны подрывают миротворческие усилия президента США – СВР
14:58Только США могут остановить Путина - президент Польши
14:54Зеленский не хочет мира на Украине - сын Трампа
14:52Без учета мнения ЕС: Spectator заявил, что украинский вопрос Путин и Уиткофф решат уже завтра
14:42Индия и Пакистан схлестнулись за землю и воду. Как две ядерные державы оказались на грани большой войны
14:22"Украине придется отступить": президент Польши рассказал о перспективах СВО
14:10Зеленский в ЮАР: платиновый бизнес и попытка расколоть Глобальный Юг
14:05Маск согласился с критикой Трампа в адрес Зеленского
14:03Подстрекательство до добра не доведет. Украина встала перед выбором
13:58"Не можем и не хотим комментировать": Песков отказался пояснять план Трампа
13:28Почему ни украинцы, ни немцы не будут своими для США и как России вести себя с американцами – Бабич
13:21"Мы так не умеем": Песков пообещал проинформировать о переговорах Путина с Уиткоффом
13:17Реакция Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 апреля
13:13Песков высказался о критической угрозе для мировой безопасности
13:08Виктор Петренко: В 2014 году большинство донецких журналистов переметнулось к врагу. И лишилось денег
13:03Перемирие закончилось, поиск мира продолжается с учётом интересов России – Песков
Лента новостейМолния