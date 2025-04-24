https://ukraina.ru/20250424/lyudi-ponimayut-spros-rastet-v-soyuze-pisateley-predstavili-novye-knigi-o-voyne-1062738185.html

"Люди понимают, спрос растет": в Союзе писателей представили новые книги о войне

"Люди понимают, спрос растет": в Союзе писателей представили новые книги о войне - 24.04.2025 Украина.ру

"Люди понимают, спрос растет": в Союзе писателей представили новые книги о войне

В четверг, 24 апреля, в Союзе писателей России презентовали издательские проекты, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди новинок - учебники и художественная литература. Книги военной тематики в этом году пользуются большим спросом у читателей

2025-04-24T17:29

2025-04-24T17:29

2025-04-24T17:32

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Помощник Президента Российской Федерации, 1-й Секретарь СП России Владимир Мединский презентовал учебник по военной истории России, в котором более глубоко раскрыты материалы, синхронизированные со школьным курсом истории.Также в рамках мероприятия были представлены серия книг "История армии России" и первый том "Армия Победы. Великая Отечественная Война" - совместного проекта Российского военно-исторического общества и издательской группы "Эксмо-АСТ"."Не могу не обратить ваше внимание также на уникальное научное издание, которое было презентовано вчера академиком [Александром] Чубарьяном. "Великая победа народа Советского Союза 1941-1945 годов". Впервые за 35 лет академические институты всех стран СНГ прислали свои монографии, посвященные участию их стран в Великой Отечественной войне. Нам долгие годы не удавалось этого сделать, но благодаря усилиям Института всеобщей истории, эта книга, которая дает представление о вкладе в Победу каждого из советских народов СНГ", - добавил Мединский.Ранее в Национальном центре "Россия" состоялся III Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев". Мероприятие было организовано совместно с Национальным центром "Россия": Пронзительные фильмы о защитниках России.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

новости, россия, владимир мединский, сергей степашин, снг, война, великая отечественная война, книги, учебник, история