"Люди понимают, спрос растет": в Союзе писателей представили новые книги о войне - 24.04.2025 Украина.ру
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"Люди понимают, спрос растет": в Союзе писателей представили новые книги о войне
"Люди понимают, спрос растет": в Союзе писателей представили новые книги о войне - 24.04.2025 Украина.ру
"Люди понимают, спрос растет": в Союзе писателей представили новые книги о войне
В четверг, 24 апреля, в Союзе писателей России презентовали издательские проекты, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди новинок - учебники и художественная литература. Книги военной тематики в этом году пользуются большим спросом у читателей
2025-04-24T17:29
2025-04-24T17:32
новости
россия
владимир мединский
сергей степашин
снг
война
великая отечественная война
книги
учебник
история
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Помощник Президента Российской Федерации, 1-й Секретарь СП России Владимир Мединский презентовал учебник по военной истории России, в котором более глубоко раскрыты материалы, синхронизированные со школьным курсом истории.Также в рамках мероприятия были представлены серия книг "История армии России" и первый том "Армия Победы. Великая Отечественная Война" - совместного проекта Российского военно-исторического общества и издательской группы "Эксмо-АСТ"."Не могу не обратить ваше внимание также на уникальное научное издание, которое было презентовано вчера академиком [Александром] Чубарьяном. "Великая победа народа Советского Союза 1941-1945 годов". Впервые за 35 лет академические институты всех стран СНГ прислали свои монографии, посвященные участию их стран в Великой Отечественной войне. Нам долгие годы не удавалось этого сделать, но благодаря усилиям Института всеобщей истории, эта книга, которая дает представление о вкладе в Победу каждого из советских народов СНГ", - добавил Мединский.Ранее в Национальном центре "Россия" состоялся III Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев". Мероприятие было организовано совместно с Национальным центром "Россия": Пронзительные фильмы о защитниках России.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир мединский, сергей степашин, снг, война, великая отечественная война, книги, учебник, история
Новости, Россия, Владимир Мединский, Сергей Степашин, СНГ, война, Великая Отечественная война, книги, учебник, История

"Люди понимают, спрос растет": в Союзе писателей представили новые книги о войне

17:29 24.04.2025 (обновлено: 17:32 24.04.2025)
 
© Анна Черкасова/Украина.ру
© Анна Черкасова/Украина.ру
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
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Марина
Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
В четверг, 24 апреля, в Союзе писателей России презентовали издательские проекты, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди новинок - учебники и художественная литература. Книги военной тематики в этом году пользуются большим спросом у читателей

"Никто не заставлял, люди все-таки чувствуют и понимают, что такое 80 лет Победы, особенно сейчас, когда идет война. Продажи книг, посвященных Великой Отечественной войне, по сравнению с прошлым годом выросли на 57%. Рекордсмен - [Константин] Симонов, его стихотворения и его роман "Живые и мертвые", - рассказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Помощник Президента Российской Федерации, 1-й Секретарь СП России Владимир Мединский презентовал учебник по военной истории России, в котором более глубоко раскрыты материалы, синхронизированные со школьным курсом истории.
Также в рамках мероприятия были представлены серия книг "История армии России" и первый том "Армия Победы. Великая Отечественная Война" - совместного проекта Российского военно-исторического общества и издательской группы "Эксмо-АСТ".
"Не могу не обратить ваше внимание также на уникальное научное издание, которое было презентовано вчера академиком [Александром] Чубарьяном. "Великая победа народа Советского Союза 1941-1945 годов". Впервые за 35 лет академические институты всех стран СНГ прислали свои монографии, посвященные участию их стран в Великой Отечественной войне. Нам долгие годы не удавалось этого сделать, но благодаря усилиям Института всеобщей истории, эта книга, которая дает представление о вкладе в Победу каждого из советских народов СНГ", - добавил Мединский.
Ранее в Национальном центре "Россия" состоялся III Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев". Мероприятие было организовано совместно с Национальным центром "Россия": Пронзительные фильмы о защитниках России.
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