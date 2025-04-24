Только США могут остановить Путина - президент Польши
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Кроме США некому эффективно противостоять России. Об этом в опубликованном 24 апреля интервью заявил польский президент Анджей Дуда
Польский политик рассказал о перспективах урегулирования вооружённого конфликта на территории Украины, который назвал "войной". По его словам, Евросоюз даже вместе с покинувшей его Британией и другими партнёрами не в состоянии противостоять России.
"Сегодня мой вывод абсолютно однозначен - за пределами Соединённых Штатов нет никого, кто мог бы остановить Владимира Путина. Именно поэтому я верю, что президент Дональд Трамп с его решимостью может положить конец этой войне (...) только это американское давление может действительно положить конец этой войне и помочь выковать мир, который не будет комфортным ни для одной из сторон. Но, возможно, именно это сделает его устойчивым", - заявил президент Польши.
Дуда также прокомментировал политику президента США, заявив, что ожидал от Трампа жёсткой политики, в том числе в международной торговле.
"Он владел казино, так что это человек, которого научили специфической деловой игре, и у которого есть свои жёсткие методы ведения бизнеса, выработанные десятилетиями. Он переносит их в политику и играет очень жёстко. Но я смотрю на это так: это просто определённая деловая игра, которую президент Дональд Трамп привнёс в политику в данный момент, и он играет в неё жёстко во время своего второго срока. С ним нужно вести жёсткие переговоры", - сказал Дуда.
По его мнению, США получают ощутимые выгоды от отношений с Европой и именно в этом заключается суть баланса, сохранявшегося со времён Второй мировой войны.
Дуда также подчеркнул стабильность Североатлантического альянса, заявив, что в случае нападения на любую страну НАТО будет применена статья 5 устава этого военно-политического блока и "все коллективно встанут на поддержку и защиту".
14:52Без учета мнения ЕС: Spectator заявил, что украинский вопрос Путин и Уиткофф решат уже завтраУкраинское урегулирование во многом будет зависеть от встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, которое ранее было анонсировано мировыми СМИ на 25 апреля. Об этом в четверг написал британский журнал Spectator
Ранее лидеры Польской Народной Республики столь же оптимистично и решительно характеризовали солидарность и готовность Организации Варшавского договора к коллективной поддержке и защите. При этом главным вероятным противником ОВД был созданный ранее военно-политический блок НАТО.
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