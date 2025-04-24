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Только США могут остановить Путина - президент Польши

Только США могут остановить Путина - президент Польши - 24.04.2025 Украина.ру

Только США могут остановить Путина - президент Польши

Кроме США некому эффективно противостоять России. Об этом в опубликованном 24 апреля интервью заявил польский президент Анджей Дуда

2025-04-24T14:58

2025-04-24T14:58

2025-04-24T14:58

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Польский политик рассказал о перспективах урегулирования вооружённого конфликта на территории Украины, который назвал "войной". По его словам, Евросоюз даже вместе с покинувшей его Британией и другими партнёрами не в состоянии противостоять России.В интервью Euronews президент Польши рассказал о возможном варианте урегулирования украинской проблемы. Дуда уверен, что Москве и Киеву придётся пойти на уступки ради достижения мира."Война истощает Россию, Владимир Путин ведет рискованную игру. Эта война ужасно эксплуатирует Украину. Эти страны хотят прекратить войну. Каждая из них хочет выиграть эту войну, это естественно", - поведал президент Польши.Дуда также прокомментировал политику президента США, заявив, что ожидал от Трампа жёсткой политики, в том числе в международной торговле."Он владел казино, так что это человек, которого научили специфической деловой игре, и у которого есть свои жёсткие методы ведения бизнеса, выработанные десятилетиями. Он переносит их в политику и играет очень жёстко. Но я смотрю на это так: это просто определённая деловая игра, которую президент Дональд Трамп привнёс в политику в данный момент, и он играет в неё жёстко во время своего второго срока. С ним нужно вести жёсткие переговоры", - сказал Дуда.По его мнению, США получают ощутимые выгоды от отношений с Европой и именно в этом заключается суть баланса, сохранявшегося со времён Второй мировой войны.Дуда также подчеркнул стабильность Североатлантического альянса, заявив, что в случае нападения на любую страну НАТО будет применена статья 5 устава этого военно-политического блока и "все коллективно встанут на поддержку и защиту".Ранее лидеры Польской Народной Республики столь же оптимистично и решительно характеризовали солидарность и готовность Организации Варшавского договора к коллективной поддержке и защите. При этом главным вероятным противником ОВД был созданный ранее военно-политический блок НАТО.ПНР существовала с 1944 по 1989 год, ОВД – с 1955 по 1991 год. Организация Североатлантического договора (НАТО) была создана в 1949 году. В 1989 году в НАТО были приняты бывшие члены ОВД – Польша, Венгрия и Чехия.Актуальное интервью на эту тему: Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном

https://ukraina.ru/20250424/bez-ucheta-mneniya-es-spectator-zayavil-chto--ukrainskiy-vopros-putin-i-uitkoff-reshat-uzhe-zavtra-1062733862.html

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