Европейские разжигатели войны подрывают миротворческие усилия президента США – СВР
Спецслужбы Евросоюза и покинувшей его Британии используют сбежавших из России оппозиционеров для дискредитации инициативы президента США по урегулированию ситуации на Украине. Об этом 24 апреля заявило пресс-бюро СВР России.
"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, новоявленные европейские разжигатели войны развертывают кампанию по подрыву миротворческих усилий президента Д. Трампа", - сказано в публикации российской спецслужбы.
По информации СВР России, спецслужбы Британии и Франции и настойчиво направляют сбежавших из России и оказавшихся на грани выживания "искателей информационной грязи" из ряда оппозиционных проектов. Их направляют на фабрикацию обвинений окружения Трампа в негласных связях с российскими политическими и деловыми кругами.
"Наибольший интерес Лондон и Париж проявляют к сведениям о бизнес-проектах американцев с компаниями "Газпром", "Роснефть", госкорпорациями "Ростех" и "Росатом". Результаты этих фальсификаций планируется использовать для дискредитации политики Белого дома и торпедирования переговорного процесса по мирному урегулированию кризиса на Украине", - уточнили в СВР.
По мнению российской спецслужбы, подобная информационная кампания убеждает, что в Европе не все сделали выводы из прежних просчетов и ошибок либерал-глобалистов.
"Они явно забыли об относительно недавних безуспешных обвинениях Трампа в пророссийской ориентации в период его первого президентского срока. Попытки инкриминировать тогда американскому лидеру "преступные связи" с Москвой оказались смехотворными. Вернувшись в Белый дом, Трамп первым делом принял решение рассекретить файлы расследования с целью показать всему миру предвзятость его противников из ФБР и Министерства юстиции США", - напомнили в СВР.
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"Наступая на старые грабли", европейские спецслужбы в очередной раз демонстрируют свою приверженность шаблонным и нечистоплотным средствам для достижения преступной цели – сделать конфликт на Украине между европейскими государствами-членами НАТО и Россией бесконечным", - констатировали в СВР.
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Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Три гибельных сценария для Киева. Украина в международном контексте
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