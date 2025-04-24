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Европейские разжигатели войны подрывают миротворческие усилия президента США – СВР

Европейские разжигатели войны подрывают миротворческие усилия президента США – СВР - 24.04.2025 Украина.ру

Европейские разжигатели войны подрывают миротворческие усилия президента США – СВР

Спецслужбы Евросоюза и покинувшей его Британии используют сбежавших из России оппозиционеров для дискредитации инициативы президента США по урегулированию ситуации на Украине. Об этом 24 апреля заявило пресс-бюро СВР России.

2025-04-24T15:23

2025-04-24T15:23

2025-04-24T15:23

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"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Феде­рации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, но­воявленные европейские разжигатели войны развертывают кампанию по подрыву миротворческих усилий президента Д. Трампа", - сказано в публикации российской спецслужбы.По информации СВР России, спецслужбы Британии и Франции и настойчиво на­правляют сбежавших из России и оказавшихся на грани выжи­вания "искателей информационной грязи" из ряда оппозиционных проектов. Их направляют на фабрикацию обвинений окружения Трампа в негласных свя­зях с российскими политическими и деловыми кругами."Наи­больший интерес Лондон и Париж проявляют к сведениям о бизнес-проектах американцев с компаниями "Газпром", "Рос­нефть", госкорпорациями "Ростех" и "Росатом". Результаты этих фальсификаций планируется использовать для дискреди­тации политики Белого дома и торпедирования переговорного процесса по мирному урегулированию кризиса на Украине", - уточнили в СВР.По мнению российской спецслужбы, подобная информационная кампания убеждает, что в Европе не все сделали выводы из прежних просчетов и ошибок либерал-глобалистов."Они явно забыли об относительно недавних безус­пешных обвинениях Трампа в пророссийской ориентации в пе­риод его первого президентского срока. Попытки инкримини­ровать тогда американскому лидеру "преступные связи" с Мо­сквой оказались смехотворными. Вернувшись в Белый дом, Трамп первым делом принял решение рассекретить файлы расследования с целью показать всему миру предвзятость его про­тивников из ФБР и Министерства юстиции США", - напомнили в СВР."Наступая на старые грабли", европейские спецслужбы в очередной раз демонстрируют свою приверженность шаблон­ным и нечистоплотным средствам для достижения преступной цели – сделать конфликт на Украине между европейскими госу­дарствами-членами НАТО и Россией бесконечным", - констатировали в СВР.Тем временем в ЕС озадачены перспективой использования США для противодействия России. Подробности в публикации Только США могут остановить Путина - президент Польши Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Три гибельных сценария для Киева. Украина в международном контексте

https://ukraina.ru/20250317/1061854906.html

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