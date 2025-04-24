https://ukraina.ru/20250424/opasnoe-reshenie-istoriya-s-orderom-na-arest-putina-poluchila-prodolzhenie-1062737450.html

"Опасное решение": история с ордером на арест Путина получила продолжение

"Опасное решение": история с ордером на арест Путина получила продолжение - 24.04.2025 Украина.ру

"Опасное решение": история с ордером на арест Путина получила продолжение

Попытки Международного уголовного суда (МУС) добиться ареста Владимира Путина снова терпят неудачу. Как передают СМИ, власти Италии оставили этот ордер без движения, превратив его в простую формальность

2025-04-24T17:09

2025-04-24T17:09

2025-04-24T17:09

эксклюзив

россия

италия

владимир путин

международный уголовный суд (мус)

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Преступление, которого не былоОрдер на арест российского президента был выдан 17 марта 2023 года. Путин стал третьим действующим президентом, который попал под ордер МУС. Первые двое – ливийский лидер Муаммар Каддафи и президент Судана Омар аль-Башир.Аналогичный шаг был предпринят тогда же в отношении детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Она стала первой женщиной, кто попал под такую меру со стороны этого суда.Поводом к этому стало "военное преступление", которое якобы совершили они. Речь шла про "насильственную депортацию" детей с территории Украины.Данный фейк был уже не раз опровергнут. Детей из Украины действительно вывозили, но только из прифронтовой полосы и только в целях их безопасности, так как многие из них оказались брошены киевским режимом на произвол судьбы. Значительная часть из них уже давно вернулась на родину, либо же воссоединилась со своими родственниками в других странах.Тем не менее такой ордер со стороны Международного уголовного суда был выписан по заявлению более 40 стран, признающих этот суд.Только при личной явкеРешение арестовать действующего лидера суверенного государства, президента ядерной державы, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН вызвало большой резонанс. Возможно, ордер на арест Путина и был выписан потому, что всерьез представить себе такую картину попросту невозможно.Тем не менее, все произошедшее укладывалось в рамки полномочий этого суда. Он начал работу в 2002 году. Его основой стал Римский статут – документ о создании МУС и принципах его работы. Этот статут ратифицировали более 120 государств, еще ряд стран подписали и не ратифицировали, а кто-то, как РФ и США, сначала подписали документ, а потом свою подпись отозвали.Те страны, которые ратифицировали статут, на бумаге должны исполнять ордера МУС и действовать по его правилам, однако как будет ясно ниже, это работает не всегда, а если точнее, то работает только по большим исключениям.За всю историю обвиняемыми по уголовным делам, открытым МУС, прошли более 50 человек. Подавляющее большинство из них так или иначе причастны к различным конфликтам, войнам и кризисам в Африке. Реальные сроки получили единицы, часть обвиняемых была оправдана, остальные для МУС не доступны и значатся как лица, на которых выписаны повестки в суд, так как заочных рассмотрений дел эта инстанция не предусматривает.Санкции против МУСПо большому счету, МУС ни разу не был замечен в преследовании кого-то из западного мира. Все ограничивалось Африкой и Россией, от которой ордера выписаны также еще на ряд человек: экс-министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генштаба Валерия Герасимова и др.Такое избирательное правосудие свидетельствует о политической ангажированности суда.Под занавес первого срока Дональда Трампа суд попробовал разобраться с деятельностью американцев в Афганистане, однако натолкнулся на сильное сопротивление и санкции, которые были введены против сотрудников МУС.Единственным исключением стал Израиль. В ноябре прошлого года обвинение было предъявлено премьеру этой страны Беньямину Нетаньяху и бывшему министру обороны Йоаву Галанту. Чтобы разбавить эту компанию в тот же день был выписан ордер на одного из командиров военного крыла ХАМАС, который к тому моменту был уже мертв.Решение МУС в отношении израильского руководства вызвало шквал критики как в Израиле, так и в США, которые являются ближайшим союзником Тель-Авива. Трамп продолжил вводить санкции против МУС, применив их уже на весь суд в целом.Исполнять не спешатВ октябре 2024 года Владимир Путин прибыл с визитом в Монголию. Эта страна подписала Римский статут, а значит должна была принять меры к задержанию президента РФ и его выдачи суду, который заседает в Гааге.Ничего из этого, естественно, не произошло. В Улан-Баторе ответили в духе того, что если МУС готов снабжать Монголию газом, то тогда и поговорим, а пока что ни о чем таком даже заикаться не стоит.Публичное унижение Международный уголовный суд вынужден был проглотить, однако пригрозил монголам всевозможными карами, которые пока так и остались угрозой.Теперь, как пишет газета Corriere della Sera, похожая судьба ордер на арест Путина ждет в Италии.Отмечается, что ордер не получил в Италии дальнейшего хода, утратив свою значимость и превратился в формальность.Медведев обозначает противоречияВ первом за текущий год номере журнала "Правоведение" Санкт-Петербургского госуниверситета зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал на правовые противоречия, связанные с ордером в отношении Путина.Согласно Римскому статуту, отметил он, выдача ордера предполагает, что у МУС есть возможность потребовать от государств, подписавших этот статут, задержание и выдачу обвиняемого."Однако в случае, когда данное лицо пользуется иммунитетом как должностное лицо государства, не участвующего в статуте, а Гаагский уголовный суд не заручился сотрудничеством такого государства, выдача подобного ордера и направление судом просьбы государству-участнику арестовать указанное лицо и передать его в распоряжение суда противоречат ст. 98 статута", - указал Медведев.Он напомнил, что может последовать за исполнением незаконного решения МУС в отношении главы государства, не участвующего в статуте суда."Само исполнение такого решения может рассматриваться как casus belli в отношении стран, причастных к его принятию", - заявил Медведев.Стоит ли говорить об опасности таких решений в отношении руководства ядерной державы и постоянного члена Совета Безопасности ООН, резюмировал он.О подоплеке американских санкций в отношении МУС - в материале издания Украина.ру Жаба против гадюки: Трамп выступил против МУСа.

https://ukraina.ru/20230320/1044519470.html

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эксклюзив, россия, италия, владимир путин, международный уголовный суд (мус)