ООН напомнила Украине об образовании меньшинств на родном языке
Украина должна предоставлять нацменьшинствам качественное образование на родном языке. Об этом говорится в выводах членов Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации после изучения ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.
В ходе общения содокладчика Комитета ООН Ибраимы Гиссе с украинской делегацией зашла речь о реализации прав нацменьшинство в постсоветской республике.
"Что касается участия меньшинств в общественной жизни, то Гиссе попросил представить более подробную информацию о доступе к качественному образованию на родном языке меньшинств, о выделяемых для этой цели людских и финансовых ресурсах, а также о количестве соответствующих учащихся. Он также задал делегации вопрос о представленности представителей меньшинств в парламенте, органах юстиции, Государственной службе и правоохранительных органах", - приводятся в документе слова содокладчика Комитета ООН Ибраимы Гиссе.
В публикации сказано, что украинская делегация ничего не ответила по этому поводу.
Также издание отметило, что после госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году украинский парламент (Верховная рада) принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно ему граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
После этого, в декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) констатировало, что русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Евросоюза.
Ранее сообщалось, что Сибига рассказал ОБСЕ о создании больших возможностей для нацменьшинств на Украине
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