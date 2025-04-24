https://ukraina.ru/20250424/oon-napomnila-ukraine-ob-obrazovanii-menshinstv-na-rodnom-yazyke-1062738051.html

ООН напомнила Украине об образовании меньшинств на родном языке

ООН напомнила Украине об образовании меньшинств на родном языке - 24.04.2025 Украина.ру

ООН напомнила Украине об образовании меньшинств на родном языке

Украина должна предоставлять нацменьшинствам качественное образование на родном языке. Об этом говорится в выводах членов Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации после изучения ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

2025-04-24T17:24

2025-04-24T17:24

2025-04-24T17:24

новости

украина

россия

оон

верховная рада

ес

нацменьшинства

русский язык

закон о языке

дискриминация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/18/1050448635_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3e8bd9d6ef901e5bbddd9f1692fc7bfe.jpg

В ходе общения содокладчика Комитета ООН Ибраимы Гиссе с украинской делегацией зашла речь о реализации прав нацменьшинство в постсоветской республике."Что касается участия меньшинств в общественной жизни, то Гиссе попросил представить более подробную информацию о доступе к качественному образованию на родном языке меньшинств, о выделяемых для этой цели людских и финансовых ресурсах, а также о количестве соответствующих учащихся. Он также задал делегации вопрос о представленности представителей меньшинств в парламенте, органах юстиции, Государственной службе и правоохранительных органах", - приводятся в документе слова содокладчика Комитета ООН Ибраимы Гиссе.В публикации сказано, что украинская делегация ничего не ответила по этому поводу.Также издание отметило, что после госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году украинский парламент (Верховная рада) принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно ему граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.После этого, в декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) констатировало, что русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Евросоюза.Ранее сообщалось, что Сибига рассказал ОБСЕ о создании больших возможностей для нацменьшинств на Украине

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, оон, верховная рада, ес, нацменьшинства, русский язык, закон о языке, дискриминация, права человека