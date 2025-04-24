ООН напомнила Украине об образовании меньшинств на родном языке - 24.04.2025 Украина.ру
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ООН напомнила Украине об образовании меньшинств на родном языке
ООН напомнила Украине об образовании меньшинств на родном языке - 24.04.2025 Украина.ру
ООН напомнила Украине об образовании меньшинств на родном языке
Украина должна предоставлять нацменьшинствам качественное образование на родном языке. Об этом говорится в выводах членов Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации после изучения ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.
2025-04-24T17:24
2025-04-24T17:24
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нацменьшинства
русский язык
закон о языке
дискриминация
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В ходе общения содокладчика Комитета ООН Ибраимы Гиссе с украинской делегацией зашла речь о реализации прав нацменьшинство в постсоветской республике."Что касается участия меньшинств в общественной жизни, то Гиссе попросил представить более подробную информацию о доступе к качественному образованию на родном языке меньшинств, о выделяемых для этой цели людских и финансовых ресурсах, а также о количестве соответствующих учащихся. Он также задал делегации вопрос о представленности представителей меньшинств в парламенте, органах юстиции, Государственной службе и правоохранительных органах", - приводятся в документе слова содокладчика Комитета ООН Ибраимы Гиссе.В публикации сказано, что украинская делегация ничего не ответила по этому поводу.Также издание отметило, что после госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году украинский парламент (Верховная рада) принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно ему граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.После этого, в декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) констатировало, что русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Евросоюза.Ранее сообщалось, что Сибига рассказал ОБСЕ о создании больших возможностей для нацменьшинств на Украине
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Украина.ру
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новости, украина, россия, оон, верховная рада, ес, нацменьшинства, русский язык, закон о языке, дискриминация, права человека
Новости, Украина, Россия, ООН, Верховная Рада, ЕС, Нацменьшинства, Русский язык, закон о языке, дискриминация, права человека

ООН напомнила Украине об образовании меньшинств на родном языке

17:24 24.04.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Украина должна предоставлять нацменьшинствам качественное образование на родном языке. Об этом говорится в выводах членов Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации после изучения ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.
В ходе общения содокладчика Комитета ООН Ибраимы Гиссе с украинской делегацией зашла речь о реализации прав нацменьшинство в постсоветской республике.
"Что касается участия меньшинств в общественной жизни, то Гиссе попросил представить более подробную информацию о доступе к качественному образованию на родном языке меньшинств, о выделяемых для этой цели людских и финансовых ресурсах, а также о количестве соответствующих учащихся. Он также задал делегации вопрос о представленности представителей меньшинств в парламенте, органах юстиции, Государственной службе и правоохранительных органах", - приводятся в документе слова содокладчика Комитета ООН Ибраимы Гиссе.
В публикации сказано, что украинская делегация ничего не ответила по этому поводу.
Также издание отметило, что после госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году украинский парламент (Верховная рада) принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно ему граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
После этого, в декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) констатировало, что русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Евросоюза.
Ранее сообщалось, что Сибига рассказал ОБСЕ о создании больших возможностей для нацменьшинств на Украине
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