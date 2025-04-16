Попытка прорыва под Красной Яругой: эксперт сообщил, как ВС РФ отбили новую атаку ВСУ на Белгородчине - 16.04.2025 Украина.ру
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Попытка прорыва под Красной Яругой: эксперт сообщил, как ВС РФ отбили новую атаку ВСУ на Белгородчине
Попытка прорыва под Красной Яругой: эксперт сообщил, как ВС РФ отбили новую атаку ВСУ на Белгородчине - 16.04.2025 Украина.ру
Попытка прорыва под Красной Яругой: эксперт сообщил, как ВС РФ отбили новую атаку ВСУ на Белгородчине
В Краснояружском районе противник силами двух штурмовых групп при поддержке бронемашин и танка пытался прорваться по направлению Поповка — Демидовка. Попытка прорыва ВСУ была пресечена. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-04-16T05:15
2025-04-16T12:01
новости
россия
демидовка
краснояружский район
геннадий алехин
украина.ру
вооруженные силы украины
война
граница
белгород
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На Харьковском направлении, включая приграничье Белгородской области, с каждым днем увеличивается количество дронов, применяемых ВСУ и ВС РФ как на поле боя, так и в тыловых районах, рассказал эксперт.Речь идет о различных типах БПЛА, от коммерческих и кустарных до тяжелых коптеров и беспилотников самолетного типа, уточнил Алехин.Очередная попытка прорыва была пресечена ещё на украинской стороне границы, добавил полковник запаса.Украинские военные стараются применять тактику так называемого "дронового зонтика", который играет роль прикрытия и обеспечения для продвижения мобильных групп ВСУ, добавил он.Особенно это заметно на Белгородско-Сумском участке границы, включая основной район сосредоточения отрядов ВСУ вокруг села Марьино. Там противник пытается дронами прикрыть проведение ротации и подвоз резервов, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную Яругу" на сайте Украина.ру.Также о наступлении ВС РФ в Сумской области — в материале "Подполковник Геннадий Подлесный: Чтобы расшатать ВСУ под Сумами, ВС РФ нужен десант на Великую Чернетчину" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250411/operator-bpla-mark-posle-voyny-budu-uchit-drugikh-tomu-chemu-nauchilsya-zdes-sam-1062460163.html
россия
демидовка
краснояружский район
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белгородская область
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новости, россия, демидовка, краснояружский район, геннадий алехин, украина.ру, вооруженные силы украины, война, граница, белгород, белгородская область, наступление, сумская область, сво, спецоперация
Новости, Россия, Демидовка, Краснояружский район, Геннадий Алехин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, война, граница, Белгород, Белгородская область, наступление, Сумская область, СВО, Спецоперация

Попытка прорыва под Красной Яругой: эксперт сообщил, как ВС РФ отбили новую атаку ВСУ на Белгородчине

05:15 16.04.2025 (обновлено: 12:01 16.04.2025)
 
© Станислав КрасильниковОсвобожденные населенные пункты в Курской области
Освобожденные населенные пункты в Курской области
© Станислав Красильников
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В Краснояружском районе противник силами двух штурмовых групп при поддержке бронемашин и танка пытался прорваться по направлению Поповка — Демидовка. Попытка прорыва ВСУ была пресечена. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Харьковском направлении, включая приграничье Белгородской области, с каждым днем увеличивается количество дронов, применяемых ВСУ и ВС РФ как на поле боя, так и в тыловых районах, рассказал эксперт.
Речь идет о различных типах БПЛА, от коммерческих и кустарных до тяжелых коптеров и беспилотников самолетного типа, уточнил Алехин.

"Ранним утром противник силами двух штурмовых групп при поддержке бронированных машин и танка пытался прорваться по направлению Поповка Демидовка в Краснояружском районе, однако расчеты наших операторов-дроноводов во взаимодействии с артиллеристами сработали четко и эффективно", — сообщил Алехин.

Очередная попытка прорыва была пресечена ещё на украинской стороне границы, добавил полковник запаса.
Украинские военные стараются применять тактику так называемого "дронового зонтика", который играет роль прикрытия и обеспечения для продвижения мобильных групп ВСУ, добавил он.
Особенно это заметно на Белгородско-Сумском участке границы, включая основной район сосредоточения отрядов ВСУ вокруг села Марьино. Там противник пытается дронами прикрыть проведение ротации и подвоз резервов, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную Яругу" на сайте Украина.ру.
Также о наступлении ВС РФ в Сумской области — в материале "Подполковник Геннадий Подлесный: Чтобы расшатать ВСУ под Сумами, ВС РФ нужен десант на Великую Чернетчину" на сайте Украина.ру.
Позывной Марк интервью
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