https://ukraina.ru/20250416/popytka-proryva-byla-presechena-ekspert-soobschil-kak-vs-rf-otbili-novuyu-ataku-vsu-na-belgorodchine-1062542331.html

Попытка прорыва под Красной Яругой: эксперт сообщил, как ВС РФ отбили новую атаку ВСУ на Белгородчине

Попытка прорыва под Красной Яругой: эксперт сообщил, как ВС РФ отбили новую атаку ВСУ на Белгородчине - 16.04.2025 Украина.ру

Попытка прорыва под Красной Яругой: эксперт сообщил, как ВС РФ отбили новую атаку ВСУ на Белгородчине

В Краснояружском районе противник силами двух штурмовых групп при поддержке бронемашин и танка пытался прорваться по направлению Поповка — Демидовка. Попытка прорыва ВСУ была пресечена. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-04-16T05:15

2025-04-16T05:15

2025-04-16T12:01

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демидовка

краснояружский район

геннадий алехин

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война

граница

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На Харьковском направлении, включая приграничье Белгородской области, с каждым днем увеличивается количество дронов, применяемых ВСУ и ВС РФ как на поле боя, так и в тыловых районах, рассказал эксперт.Речь идет о различных типах БПЛА, от коммерческих и кустарных до тяжелых коптеров и беспилотников самолетного типа, уточнил Алехин.Очередная попытка прорыва была пресечена ещё на украинской стороне границы, добавил полковник запаса.Украинские военные стараются применять тактику так называемого "дронового зонтика", который играет роль прикрытия и обеспечения для продвижения мобильных групп ВСУ, добавил он.Особенно это заметно на Белгородско-Сумском участке границы, включая основной район сосредоточения отрядов ВСУ вокруг села Марьино. Там противник пытается дронами прикрыть проведение ротации и подвоз резервов, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную Яругу" на сайте Украина.ру.Также о наступлении ВС РФ в Сумской области — в материале "Подполковник Геннадий Подлесный: Чтобы расшатать ВСУ под Сумами, ВС РФ нужен десант на Великую Чернетчину" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250411/operator-bpla-mark-posle-voyny-budu-uchit-drugikh-tomu-chemu-nauchilsya-zdes-sam-1062460163.html

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новости, россия, демидовка, краснояружский район, геннадий алехин, украина.ру, вооруженные силы украины, война, граница, белгород, белгородская область, наступление, сумская область, сво, спецоперация