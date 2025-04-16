Попытка прорыва под Красной Яругой: эксперт сообщил, как ВС РФ отбили новую атаку ВСУ на Белгородчине
05:15 16.04.2025 (обновлено: 12:01 16.04.2025)
© Станислав КрасильниковОсвобожденные населенные пункты в Курской области
© Станислав Красильников
В Краснояружском районе противник силами двух штурмовых групп при поддержке бронемашин и танка пытался прорваться по направлению Поповка — Демидовка. Попытка прорыва ВСУ была пресечена. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Харьковском направлении, включая приграничье Белгородской области, с каждым днем увеличивается количество дронов, применяемых ВСУ и ВС РФ как на поле боя, так и в тыловых районах, рассказал эксперт.
Речь идет о различных типах БПЛА, от коммерческих и кустарных до тяжелых коптеров и беспилотников самолетного типа, уточнил Алехин.
"Ранним утром противник силами двух штурмовых групп при поддержке бронированных машин и танка пытался прорваться по направлению Поповка — Демидовка в Краснояружском районе, однако расчеты наших операторов-дроноводов во взаимодействии с артиллеристами сработали четко и эффективно", — сообщил Алехин.
Очередная попытка прорыва была пресечена ещё на украинской стороне границы, добавил полковник запаса.
Украинские военные стараются применять тактику так называемого "дронового зонтика", который играет роль прикрытия и обеспечения для продвижения мобильных групп ВСУ, добавил он.
Особенно это заметно на Белгородско-Сумском участке границы, включая основной район сосредоточения отрядов ВСУ вокруг села Марьино. Там противник пытается дронами прикрыть проведение ротации и подвоз резервов, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную Яругу" на сайте Украина.ру.
Также о наступлении ВС РФ в Сумской области — в материале "Подполковник Геннадий Подлесный: Чтобы расшатать ВСУ под Сумами, ВС РФ нужен десант на Великую Чернетчину" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на