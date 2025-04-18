https://ukraina.ru/20250418/chetvero-shturmovikov-vsu-poluchili-do-16-let-za-terrorizm-v-kurskoy-oblasti-1062598678.html

Четверо штурмовиков ВСУ получили до 16 лет за терроризм в Курской области

Четверо штурмовиков ВСУ получили до 16 лет за терроризм в Курской области - 18.04.2025 Украина.ру

Четверо штурмовиков ВСУ получили до 16 лет за терроризм в Курской области

К длительному лишению свободы за террористическую деятельность в Курской области приговорил суд четырёх военнослужащих украинской армии. Об этом сообщил 18 апреля официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ

2025-04-18T11:38

2025-04-18T11:38

2025-04-18T11:38

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Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что суд признал достаточными собранные следственными органами доказательства для вынесения приговора в отношении военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады.Максим Воротников, Владимир Щербатов, Николай Кальницкий и Сергей Крытин в зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Следствием и судом установлено, что в сентябре 2024 года эти четверо военнослужащих в целях совершения террористического акта в составе подразделений ВСУ на боевой машине пехоты "Брэдли" незаконно вторглись на территорию Российской Федерации. В селе Веселое Глушковского района Курской области они оборудовали наблюдательно-огневые позиции, с которых неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и местным жителям, а также препятствовали эвакуации гражданского населения.В ходе боевых действий Воротников, Щербатов, Кальницкий и Крытин были задержаны военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации. Второй западный окружной военный суд вынес приговор по этому уголовному делу."Приговором суда Воротникову, Кальницкину и Щербатову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет, Крытину – 15 лет. Первые четыре года фигуранты будут отбывать наказание в тюрьме, а остальную часть - в исправительной колонии строгого режима",- сказано в официальном сообщении.Следственный комитет России опубликовал видеозапись из зала суда: все четверо подсудимых признали свою вину в терроризме.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Накануне врио губернатора Курской области обсудил вопросы налаживания мирной жизни с жителями региона. Подробности в публикации В Курской области на стратегической сессии обсудили восстановление пострадавших приграничных районов

https://ukraina.ru/20250418/trofei-iz-kurska-poyavilos-foto-s-rynka-v-kieve-gde-prodayut-nagrablennoe--1062591901.html

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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, ск рф, кто, военные преступления, терроризм, приговор