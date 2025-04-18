Четверо штурмовиков ВСУ получили до 16 лет за терроризм в Курской области
К длительному лишению свободы за террористическую деятельность в Курской области приговорил суд четырёх военнослужащих украинской армии. Об этом сообщил 18 апреля официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что суд признал достаточными собранные следственными органами доказательства для вынесения приговора в отношении военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады.
Максим Воротников, Владимир Щербатов, Николай Кальницкий и Сергей Крытин в зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что в сентябре 2024 года эти четверо военнослужащих в целях совершения террористического акта в составе подразделений ВСУ на боевой машине пехоты "Брэдли" незаконно вторглись на территорию Российской Федерации. В селе Веселое Глушковского района Курской области они оборудовали наблюдательно-огневые позиции, с которых неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и местным жителям, а также препятствовали эвакуации гражданского населения.
В ходе боевых действий Воротников, Щербатов, Кальницкий и Крытин были задержаны военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации. Второй западный окружной военный суд вынес приговор по этому уголовному делу.
"Приговором суда Воротникову, Кальницкину и Щербатову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет, Крытину – 15 лет. Первые четыре года фигуранты будут отбывать наказание в тюрьме, а остальную часть - в исправительной колонии строгого режима",- сказано в официальном сообщении.
Следственный комитет России опубликовал видеозапись из зала суда: все четверо подсудимых признали свою вину в терроризме.
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