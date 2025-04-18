Четверо штурмовиков ВСУ получили до 16 лет за терроризм в Курской области - 18.04.2025 Украина.ру
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Четверо штурмовиков ВСУ получили до 16 лет за терроризм в Курской области
Четверо штурмовиков ВСУ получили до 16 лет за терроризм в Курской области - 18.04.2025 Украина.ру
Четверо штурмовиков ВСУ получили до 16 лет за терроризм в Курской области
К длительному лишению свободы за террористическую деятельность в Курской области приговорил суд четырёх военнослужащих украинской армии. Об этом сообщил 18 апреля официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
2025-04-18T11:38
2025-04-18T11:38
новости
курская область
россия
вооруженные силы украины
ск рф
кто
военные преступления
терроризм
приговор
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Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что суд признал достаточными собранные следственными органами доказательства для вынесения приговора в отношении военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады.Максим Воротников, Владимир Щербатов, Николай Кальницкий и Сергей Крытин в зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Следствием и судом установлено, что в сентябре 2024 года эти четверо военнослужащих в целях совершения террористического акта в составе подразделений ВСУ на боевой машине пехоты "Брэдли" незаконно вторглись на территорию Российской Федерации. В селе Веселое Глушковского района Курской области они оборудовали наблюдательно-огневые позиции, с которых неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и местным жителям, а также препятствовали эвакуации гражданского населения.В ходе боевых действий Воротников, Щербатов, Кальницкий и Крытин были задержаны военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации. Второй западный окружной военный суд вынес приговор по этому уголовному делу."Приговором суда Воротникову, Кальницкину и Щербатову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет, Крытину – 15 лет. Первые четыре года фигуранты будут отбывать наказание в тюрьме, а остальную часть - в исправительной колонии строгого режима",- сказано в официальном сообщении.Следственный комитет России опубликовал видеозапись из зала суда: все четверо подсудимых признали свою вину в терроризме.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Накануне врио губернатора Курской области обсудил вопросы налаживания мирной жизни с жителями региона. Подробности в публикации В Курской области на стратегической сессии обсудили восстановление пострадавших приграничных районов
https://ukraina.ru/20250418/trofei-iz-kurska-poyavilos-foto-s-rynka-v-kieve-gde-prodayut-nagrablennoe--1062591901.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, ск рф, кто, военные преступления, терроризм, приговор
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, СК РФ, КТО, Военные преступления, терроризм, приговор

Четверо штурмовиков ВСУ получили до 16 лет за терроризм в Курской области

11:38 18.04.2025
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Андрей Старостин
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К длительному лишению свободы за террористическую деятельность в Курской области приговорил суд четырёх военнослужащих украинской армии. Об этом сообщил 18 апреля официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что суд признал достаточными собранные следственными органами доказательства для вынесения приговора в отношении военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады.
Максим Воротников, Владимир Щербатов, Николай Кальницкий и Сергей Крытин в зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что в сентябре 2024 года эти четверо военнослужащих в целях совершения террористического акта в составе подразделений ВСУ на боевой машине пехоты "Брэдли" незаконно вторглись на территорию Российской Федерации. В селе Веселое Глушковского района Курской области они оборудовали наблюдательно-огневые позиции, с которых неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и местным жителям, а также препятствовали эвакуации гражданского населения.
В ходе боевых действий Воротников, Щербатов, Кальницкий и Крытин были задержаны военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации. Второй западный окружной военный суд вынес приговор по этому уголовному делу.
"Приговором суда Воротникову, Кальницкину и Щербатову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет, Крытину – 15 лет. Первые четыре года фигуранты будут отбывать наказание в тюрьме, а остальную часть - в исправительной колонии строгого режима",- сказано в официальном сообщении.
Следственный комитет России опубликовал видеозапись из зала суда: все четверо подсудимых признали свою вину в терроризме.
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"Трофеи из Курска": появилось фото с рынка в Киеве, где продают награбленное На киевском рынке появились специальные точки, которые торгуют украденными украинскими военнослужащими в Курской области вещами. Фотографию одного из таких "магазинов" 18 апреля опубликовал Телеграм-канал "Дневник Мракоборцев"
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Накануне врио губернатора Курской области обсудил вопросы налаживания мирной жизни с жителями региона. Подробности в публикации В Курской области на стратегической сессии обсудили восстановление пострадавших приграничных районов
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