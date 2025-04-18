https://ukraina.ru/20250418/vo-vremya-vizita-v-rossiiyu-uitkoff-obsudil-s-putinym-vopros-territoriy--wsj-1062594023.html

Во время визита в Россиию Уиткофф обсудил с Путиным вопрос территорий — WSJ

Во время визита в Россиию Уиткофф обсудил с Путиным вопрос территорий — WSJ - 18.04.2025 Украина.ру

Во время визита в Россиию Уиткофф обсудил с Путиным вопрос территорий — WSJ

Во время встречи российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге поднимался вопрос территорий. Об этом 18 апреля написала газета Wall Street Journal, взявшая интервью у американского политика

2025-04-18T10:36

2025-04-18T10:36

2025-04-18T10:37

новости

украина

россия

сша

стив уиткофф

дональд трамп

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0b/1062480486_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd45aa1a710383f12d0c3ecf24be527f.jpg.webp

По словам Уиткоффа его беседа с президентом РФ была сфокусирована на вопросе территорий. Он также отметил, что этот вопрос является ключом к разрешению конфликта и может стать центральным в сделке, переговоры о которой он ведет с Москвой от имени президента США Дональда Трампа.Кроме того, Уиткофф заявил, что Киеву могут быть не так важны регионы, в которых население в основном говорит на русском языке.Встреча российского лидера и Уиткоффа прошла в Санкт-Петербурге еще на той неделе, 11 апреля. Американский политик также встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, который по итогам встречи подчеркнул, что беседа была продуктивной.Ранее агентство Reuters написало, что Уиткофф назвал президенту США самый быстрый путь к прекращению огня на Украине — это признание новых регионов РФ.Уже сегодня Трамп на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что на этой неделе Россия даст США ответ на предложение о прекращении огня на Украине. Подробности в публикации Ответ на этой неделе. Главное на Украине на утро 18 апреля.

https://ukraina.ru/20250418/tramp-vyskazalsya-o-vozmozhnom-davlenii-na-rf-v-sluchae-otkaza-ot-peremiriya-1062590942.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин