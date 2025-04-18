https://ukraina.ru/20250418/vo-vremya-vizita-v-rossiiyu-uitkoff-obsudil-s-putinym-vopros-territoriy--wsj-1062594023.html
Во время визита в Россиию Уиткофф обсудил с Путиным вопрос территорий — WSJ
Во время визита в Россиию Уиткофф обсудил с Путиным вопрос территорий — WSJ - 18.04.2025 Украина.ру
Во время визита в Россиию Уиткофф обсудил с Путиным вопрос территорий — WSJ
Во время встречи российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге поднимался вопрос территорий. Об этом 18 апреля написала газета Wall Street Journal, взявшая интервью у американского политика
2025-04-18T10:36
2025-04-18T10:36
2025-04-18T10:37
новости
украина
россия
сша
стив уиткофф
дональд трамп
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0b/1062480486_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd45aa1a710383f12d0c3ecf24be527f.jpg.webp
По словам Уиткоффа его беседа с президентом РФ была сфокусирована на вопросе территорий. Он также отметил, что этот вопрос является ключом к разрешению конфликта и может стать центральным в сделке, переговоры о которой он ведет с Москвой от имени президента США Дональда Трампа.Кроме того, Уиткофф заявил, что Киеву могут быть не так важны регионы, в которых население в основном говорит на русском языке.Встреча российского лидера и Уиткоффа прошла в Санкт-Петербурге еще на той неделе, 11 апреля. Американский политик также встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, который по итогам встречи подчеркнул, что беседа была продуктивной.Ранее агентство Reuters написало, что Уиткофф назвал президенту США самый быстрый путь к прекращению огня на Украине — это признание новых регионов РФ.Уже сегодня Трамп на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что на этой неделе Россия даст США ответ на предложение о прекращении огня на Украине. Подробности в публикации Ответ на этой неделе. Главное на Украине на утро 18 апреля.
https://ukraina.ru/20250418/tramp-vyskazalsya-o-vozmozhnom-davlenii-na-rf-v-sluchae-otkaza-ot-peremiriya-1062590942.html
украина
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0b/1062480486_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_42338aea12c782a76a98a051328bcf51.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сша, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин
Новости, Украина, Россия, США, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин
Во время визита в Россиию Уиткофф обсудил с Путиным вопрос территорий — WSJ
10:36 18.04.2025 (обновлено: 10:37 18.04.2025)
Во время встречи российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге поднимался вопрос территорий. Об этом 18 апреля написала газета Wall Street Journal, взявшая интервью у американского политика