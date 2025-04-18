Во время визита в Россиию Уиткофф обсудил с Путиным вопрос территорий — WSJ - 18.04.2025 Украина.ру
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Во время визита в Россиию Уиткофф обсудил с Путиным вопрос территорий — WSJ
Во время визита в Россиию Уиткофф обсудил с Путиным вопрос территорий — WSJ - 18.04.2025 Украина.ру
Во время визита в Россиию Уиткофф обсудил с Путиным вопрос территорий — WSJ
Во время встречи российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге поднимался вопрос территорий. Об этом 18 апреля написала газета Wall Street Journal, взявшая интервью у американского политика
2025-04-18T10:36
2025-04-18T10:37
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По словам Уиткоффа его беседа с президентом РФ была сфокусирована на вопросе территорий. Он также отметил, что этот вопрос является ключом к разрешению конфликта и может стать центральным в сделке, переговоры о которой он ведет с Москвой от имени президента США Дональда Трампа.Кроме того, Уиткофф заявил, что Киеву могут быть не так важны регионы, в которых население в основном говорит на русском языке.Встреча российского лидера и Уиткоффа прошла в Санкт-Петербурге еще на той неделе, 11 апреля. Американский политик также встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, который по итогам встречи подчеркнул, что беседа была продуктивной.Ранее агентство Reuters написало, что Уиткофф назвал президенту США самый быстрый путь к прекращению огня на Украине — это признание новых регионов РФ.Уже сегодня Трамп на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что на этой неделе Россия даст США ответ на предложение о прекращении огня на Украине. Подробности в публикации Ответ на этой неделе. Главное на Украине на утро 18 апреля.
https://ukraina.ru/20250418/tramp-vyskazalsya-o-vozmozhnom-davlenii-na-rf-v-sluchae-otkaza-ot-peremiriya-1062590942.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, сша, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин
Новости, Украина, Россия, США, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин

Во время визита в Россиию Уиткофф обсудил с Путиным вопрос территорий — WSJ

10:36 18.04.2025 (обновлено: 10:37 18.04.2025)
 
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Во время встречи российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге поднимался вопрос территорий. Об этом 18 апреля написала газета Wall Street Journal, взявшая интервью у американского политика
По словам Уиткоффа его беседа с президентом РФ была сфокусирована на вопросе территорий. Он также отметил, что этот вопрос является ключом к разрешению конфликта и может стать центральным в сделке, переговоры о которой он ведет с Москвой от имени президента США Дональда Трампа.
Кроме того, Уиткофф заявил, что Киеву могут быть не так важны регионы, в которых население в основном говорит на русском языке.
"Когда вы начинаете рассматривать эти пять регионов — Россия заинтересована в них, и, кстати, Украина тоже, — но если часть из них в основном русскоязычные, то, может быть, Украину они могут меньше волновать?", — допустил спецпосланник Трампа.
Встреча российского лидера и Уиткоффа прошла в Санкт-Петербурге еще на той неделе, 11 апреля. Американский политик также встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, который по итогам встречи подчеркнул, что беседа была продуктивной.
Ранее агентство Reuters написало, что Уиткофф назвал президенту США самый быстрый путь к прекращению огня на Украине — это признание новых регионов РФ.
- РИА Новости, 1920, 18.04.2025
08:33
Трамп высказался о возможном давлении на РФ в случае отказа от перемирияПрезидент США Дональд Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что в ближайшие дни ожидает ответа Москвы на предложение о прекращении огня на Украине
Уже сегодня Трамп на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что на этой неделе Россия даст США ответ на предложение о прекращении огня на Украине. Подробности в публикации Ответ на этой неделе. Главное на Украине на утро 18 апреля.
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