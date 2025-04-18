Осталось три километра: Кнутов рассказал, как взятие Юнаковки перережет логистику ВСУ в Курской области
Освобождение Юнаковки позволит ВС РФ перерезать трассу, по которой идет снабжение остатков украинской армии в Курской области. По этой же дороге появится возможность двигаться на Сумы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
Президент России Владимир Путин ранее поставил задачу создать буферную зону для того, чтобы обезопасить Курскую и Белгородскую области. Эту задачу в Сумской области российские войска решают достаточно успешно, отметил эксперт.
"Наши части продвигаются к Юнаковке, до которой остается буквально километра три, ее освобождение позволит перерезать трассу, по которой идет снабжение остатков украинской армии в Курской области", – подчеркнул Кнутов.
Он добавил, что по этой же дороге появится возможность двигаться на Сумы. При этом продвижение российских войск сдерживают большое количество украинских дронов и погодные условия, указал эксперт.
Земля еще не просохла, и продвижение техники, подвоз материальных средств, боеприпасов и личного состава в ближнем тылу не всегда удается осуществить быстро. Но уже через неделю-две темпы наступления российских войск ускорятся, отметил Кнутов.
Он добавил, что в Харьковской области у ВС РФ появилась возможность развивать наступление в районе Купянска с севера и с юга.
"Если мы Купянск возьмем в огневое кольцо, то группировка, обороняющая город, будет либо уничтожена, либо ее придется отводить под ударами наших войск", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском на сайте Украина.ру.
Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материале Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область на сайте Украина.ру.
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