Осталось три километра: Кнутов рассказал, как взятие Юнаковки перережет логистику ВСУ в Курской области - 18.04.2025 Украина.ру
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Осталось три километра: Кнутов рассказал, как взятие Юнаковки перережет логистику ВСУ в Курской области
Осталось три километра: Кнутов рассказал, как взятие Юнаковки перережет логистику ВСУ в Курской области - 18.04.2025 Украина.ру
Осталось три километра: Кнутов рассказал, как взятие Юнаковки перережет логистику ВСУ в Курской области
Освобождение Юнаковки позволит ВС РФ перерезать трассу, по которой идет снабжение остатков украинской армии в Курской области. По этой же дороге появится возможность двигаться на Сумы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
2025-04-18T05:45
2025-04-18T05:45
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Президент России Владимир Путин ранее поставил задачу создать буферную зону для того, чтобы обезопасить Курскую и Белгородскую области. Эту задачу в Сумской области российские войска решают достаточно успешно, отметил эксперт."Наши части продвигаются к Юнаковке, до которой остается буквально километра три, ее освобождение позволит перерезать трассу, по которой идет снабжение остатков украинской армии в Курской области", – подчеркнул Кнутов.Он добавил, что по этой же дороге появится возможность двигаться на Сумы. При этом продвижение российских войск сдерживают большое количество украинских дронов и погодные условия, указал эксперт.Земля еще не просохла, и продвижение техники, подвоз материальных средств, боеприпасов и личного состава в ближнем тылу не всегда удается осуществить быстро. Но уже через неделю-две темпы наступления российских войск ускорятся, отметил Кнутов.Он добавил, что в Харьковской области у ВС РФ появилась возможность развивать наступление в районе Купянска с севера и с юга. "Если мы Купянск возьмем в огневое кольцо, то группировка, обороняющая город, будет либо уничтожена, либо ее придется отводить под ударами наших войск", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском на сайте Украина.ру.Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материале Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250417/polkovnik-gennadiy-alekhin-armiya-rossii-okhvatyvaet-kupyansk-a-vsu-kontratakuyut-ne-schitayas-s-poteryami-1062570072.html
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курская область
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наступление на сумы
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новости, вс рф, купянск, курская область, юрий кнутов, владимир путин, россия, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, война, война на украине, наступление, наступление на сумы, наступление россии, спецоперация
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Осталось три километра: Кнутов рассказал, как взятие Юнаковки перережет логистику ВСУ в Курской области

05:45 18.04.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Освобождение Юнаковки позволит ВС РФ перерезать трассу, по которой идет снабжение остатков украинской армии в Курской области. По этой же дороге появится возможность двигаться на Сумы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
Президент России Владимир Путин ранее поставил задачу создать буферную зону для того, чтобы обезопасить Курскую и Белгородскую области. Эту задачу в Сумской области российские войска решают достаточно успешно, отметил эксперт.
"Наши части продвигаются к Юнаковке, до которой остается буквально километра три, ее освобождение позволит перерезать трассу, по которой идет снабжение остатков украинской армии в Курской области", – подчеркнул Кнутов.
Он добавил, что по этой же дороге появится возможность двигаться на Сумы. При этом продвижение российских войск сдерживают большое количество украинских дронов и погодные условия, указал эксперт.
Земля еще не просохла, и продвижение техники, подвоз материальных средств, боеприпасов и личного состава в ближнем тылу не всегда удается осуществить быстро. Но уже через неделю-две темпы наступления российских войск ускорятся, отметил Кнутов.
Он добавил, что в Харьковской области у ВС РФ появилась возможность развивать наступление в районе Купянска с севера и с юга.
"Если мы Купянск возьмем в огневое кольцо, то группировка, обороняющая город, будет либо уничтожена, либо ее придется отводить под ударами наших войск", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском на сайте Украина.ру.
Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материале Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Вчера, 18:00
Полковник Геннадий Алехин: Армия России охватывает Купянск, а ВСУ контратакуют, не считаясь с потерямиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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