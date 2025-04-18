"Трофеи из Курска": появилось фото с рынка в Киеве, где продают награбленное - 18.04.2025 Украина.ру
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"Трофеи из Курска": появилось фото с рынка в Киеве, где продают награбленное
"Трофеи из Курска": появилось фото с рынка в Киеве, где продают награбленное - 18.04.2025 Украина.ру
"Трофеи из Курска": появилось фото с рынка в Киеве, где продают награбленное
На киевском рынке появились специальные точки, которые торгуют украденными украинскими военнослужащими в Курской области вещами. Фотографию одного из таких "магазинов" 18 апреля опубликовал Телеграм-канал "Дневник Мракоборцев"
2025-04-18T09:55
2025-04-18T09:55
новости
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Стоит отметить, что около выставленных на продажу вещей видна табличка на украинском языке: "Трофеи с Курщины"."Обычный магазин на одном из киевских рынков. Украли даже роутеры и старые телефоны. Особенно в ходу иконы, медали, старые книги — все, что можно перепродать коллекционерам в Европе", — заявил автор канала.Кроме того, что в публикации военкоры отмечают, что ради этого было уничтожено 72 тысячи украинских солдат. "У каждой нации свои приоритеты", — подчеркивается в конце сообщения.Накануне врио губернатора области Александр Хинштейн заявил, что в Курской области провели стратегическую сессию по вопросам восстановления пострадавших приграничных районов с участием местных властей, общественности и предпринимателей. Подробности в материале В Курской области на стратегической сессии обсудили восстановление пострадавших приграничных районов.
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новости, курская область, россия, украина, киев, европа
Новости, Курская область, Россия, Украина, Киев, Европа

"Трофеи из Курска": появилось фото с рынка в Киеве, где продают награбленное

09:55 18.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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На киевском рынке появились специальные точки, которые торгуют украденными украинскими военнослужащими в Курской области вещами. Фотографию одного из таких "магазинов" 18 апреля опубликовал Телеграм-канал "Дневник Мракоборцев"
Стоит отметить, что около выставленных на продажу вещей видна табличка на украинском языке: "Трофеи с Курщины".
"Обычный магазин на одном из киевских рынков. Украли даже роутеры и старые телефоны. Особенно в ходу иконы, медали, старые книги — все, что можно перепродать коллекционерам в Европе", — заявил автор канала.
© Telegram-канал "Дневник Мракоборцев"
© Telegram-канал "Дневник Мракоборцев"
Кроме того, что в публикации военкоры отмечают, что ради этого было уничтожено 72 тысячи украинских солдат.
"У каждой нации свои приоритеты", — подчеркивается в конце сообщения.
Накануне врио губернатора области Александр Хинштейн заявил, что в Курской области провели стратегическую сессию по вопросам восстановления пострадавших приграничных районов с участием местных властей, общественности и предпринимателей. Подробности в материале В Курской области на стратегической сессии обсудили восстановление пострадавших приграничных районов.
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