https://ukraina.ru/20250418/trofei-iz-kurska-poyavilos-foto-s-rynka-v-kieve-gde-prodayut-nagrablennoe--1062591901.html

"Трофеи из Курска": появилось фото с рынка в Киеве, где продают награбленное

"Трофеи из Курска": появилось фото с рынка в Киеве, где продают награбленное - 18.04.2025 Украина.ру

"Трофеи из Курска": появилось фото с рынка в Киеве, где продают награбленное

На киевском рынке появились специальные точки, которые торгуют украденными украинскими военнослужащими в Курской области вещами. Фотографию одного из таких "магазинов" 18 апреля опубликовал Телеграм-канал "Дневник Мракоборцев"

2025-04-18T09:55

2025-04-18T09:55

2025-04-18T09:55

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Стоит отметить, что около выставленных на продажу вещей видна табличка на украинском языке: "Трофеи с Курщины"."Обычный магазин на одном из киевских рынков. Украли даже роутеры и старые телефоны. Особенно в ходу иконы, медали, старые книги — все, что можно перепродать коллекционерам в Европе", — заявил автор канала.Кроме того, что в публикации военкоры отмечают, что ради этого было уничтожено 72 тысячи украинских солдат. "У каждой нации свои приоритеты", — подчеркивается в конце сообщения.Накануне врио губернатора области Александр Хинштейн заявил, что в Курской области провели стратегическую сессию по вопросам восстановления пострадавших приграничных районов с участием местных властей, общественности и предпринимателей. Подробности в материале В Курской области на стратегической сессии обсудили восстановление пострадавших приграничных районов.

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