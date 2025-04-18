https://ukraina.ru/20250418/trofei-iz-kurska-poyavilos-foto-s-rynka-v-kieve-gde-prodayut-nagrablennoe--1062591901.html
"Трофеи из Курска": появилось фото с рынка в Киеве, где продают награбленное
"Трофеи из Курска": появилось фото с рынка в Киеве, где продают награбленное - 18.04.2025 Украина.ру
"Трофеи из Курска": появилось фото с рынка в Киеве, где продают награбленное
На киевском рынке появились специальные точки, которые торгуют украденными украинскими военнослужащими в Курской области вещами. Фотографию одного из таких "магазинов" 18 апреля опубликовал Телеграм-канал "Дневник Мракоборцев"
2025-04-18T09:55
2025-04-18T09:55
2025-04-18T09:55
новости
курская область
россия
украина
киев
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060838003_0:111:3070:1838_1920x0_80_0_0_34f0137f85adc026f3554362e65dcb98.jpg
Стоит отметить, что около выставленных на продажу вещей видна табличка на украинском языке: "Трофеи с Курщины"."Обычный магазин на одном из киевских рынков. Украли даже роутеры и старые телефоны. Особенно в ходу иконы, медали, старые книги — все, что можно перепродать коллекционерам в Европе", — заявил автор канала.Кроме того, что в публикации военкоры отмечают, что ради этого было уничтожено 72 тысячи украинских солдат. "У каждой нации свои приоритеты", — подчеркивается в конце сообщения.Накануне врио губернатора области Александр Хинштейн заявил, что в Курской области провели стратегическую сессию по вопросам восстановления пострадавших приграничных районов с участием местных властей, общественности и предпринимателей. Подробности в материале В Курской области на стратегической сессии обсудили восстановление пострадавших приграничных районов.
курская область
россия
украина
киев
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060838003_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_1c170354517ee24d4750602fd971f275.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, россия, украина, киев, европа
Новости, Курская область, Россия, Украина, Киев, Европа
"Трофеи из Курска": появилось фото с рынка в Киеве, где продают награбленное
На киевском рынке появились специальные точки, которые торгуют украденными украинскими военнослужащими в Курской области вещами. Фотографию одного из таких "магазинов" 18 апреля опубликовал Телеграм-канал "Дневник Мракоборцев"
Стоит отметить, что около выставленных на продажу вещей видна табличка на украинском языке: "Трофеи с Курщины".
"Обычный магазин на одном из киевских рынков. Украли даже роутеры и старые телефоны. Особенно в ходу иконы, медали, старые книги — все, что можно перепродать коллекционерам в Европе", — заявил автор канала.
Кроме того, что в публикации военкоры отмечают, что ради этого было уничтожено 72 тысячи украинских солдат.
"У каждой нации свои приоритеты", — подчеркивается в конце сообщения.
Накануне врио губернатора области Александр Хинштейн заявил, что в Курской области
провели стратегическую сессию по вопросам восстановления пострадавших приграничных районов с участием местных властей, общественности и предпринимателей. Подробности в материале В Курской области на стратегической сессии обсудили восстановление пострадавших приграничных районов
.