https://ukraina.ru/20250415/1062534097.html

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную Яругу

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную Яругу - 15.04.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную Яругу

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-04-15T17:24

2025-04-15T17:24

2025-04-15T18:41

эксклюзив

спецоперация

оскол

россия

краснояружский район

геннадий алехин

вооруженные силы украины

герань

дроны

пленные

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На Харьковском направлении, включая Белгородское приграничье, с каждым днем увеличивается количество дронов, применяемых ВСУ и ВС РФ как на поле боя, так и в тыловых районах. Речь идет о различных типах БПЛА, от коммерческих и кустарных до тяжелых коптеров и беспилотников самолетного типа.К примеру, ранним утром противник силами двух штурмовых групп при поддержки бронированных машин и танка пытался прорваться по направлению Поповка-Демидовка в Краснояружском районе, однако расчеты наших операторов-дроноводов во взаимодействии с артиллеристами сработали четко и эффективно. Очередная попытка прорыва была пресечена ещё на украинской стороне границы.ВСУ стараются применять тактику так называемого "дронового зонтика", который играет роль прикрытия и обеспечения для продвижения их мобильных групп. Особенно это заметно на Белгородско-Сумском участке границы, включая основной район сосредоточения отрядов ВСУ вокруг села Марьино. Там противник пытается дронами прикрыть проведение ротации и подвоз своих резервов.Кстати, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что на юго-западе региона был обнаружен двухсоткилограммовый беспилотник ВСУ, который способен поднимать грузы до 50 кг, развивать скорость до 150 км/ч и преодолевать расстояния до 1000 км. Есть еще одна немаловажная деталь, о которой мне рассказали командиры расчетов БПЛА на Харьковском направлении. Все украинские "дроноводы" имеют жёсткий приказ – при любых признаках того, что кто-то из всушников пытается сдаться в плен – их немедленно уничтожать. И видео таких "ликвидаций" - десятки! Сегодня в ВСУ "заградотряды" были усовершенствованы с помощью самых передовых технических решений – теперь они стоят не за спиной у воюющих украинских подразделений, а круглосуточно висят прямо над ними, приводя смертные приговоры в исполнение немедленно и безжалостно.Российская армия также усиливает применение беспилотников на ключевых участках фронта. В том числе, под Купянском, и северо-западнее Харькова. Расширение плацдармов через реки Оскол и Жеребец в сторону Великого Бурлука (на севере) и Боровой (на юге) позволил группировке войск "Запад" нацелиться на шоссейные дороги, получив контроль над ними со стороны артиллерии и FPV-дронов. Это может заблокировать единственный логистический маршрут для украинских сил, защищающих восточный берег реки Оскол от Богуславки до Копанок и далее на юг.Не может противник распознать и "стаи" российских "Гераней", которые атакуют военные объекты ВСУ с высоты в несколько километров. Сегодня такие "цветочки" прилетели в Днепропетровск, Кировоградскую, Харьковскую и Полтавскую области, а также в оккупированный киевским режимом Херсон. Ещё не вечер — как показывает практика последних дней, время "Искандеров" наступает, как правило, во второй половине дня.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250414/1062516975.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, спецоперация, оскол, россия, краснояружский район, геннадий алехин, вооруженные силы украины, герань, дроны, пленные