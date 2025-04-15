Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную Яругу - 15.04.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную Яругу
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную Яругу - 15.04.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную Яругу
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-04-15T17:24
2025-04-15T18:41
эксклюзив
спецоперация
оскол
россия
краснояружский район
геннадий алехин
вооруженные силы украины
герань
дроны
пленные
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На Харьковском направлении, включая Белгородское приграничье, с каждым днем увеличивается количество дронов, применяемых ВСУ и ВС РФ как на поле боя, так и в тыловых районах. Речь идет о различных типах БПЛА, от коммерческих и кустарных до тяжелых коптеров и беспилотников самолетного типа.К примеру, ранним утром противник силами двух штурмовых групп при поддержки бронированных машин и танка пытался прорваться по направлению Поповка-Демидовка в Краснояружском районе, однако расчеты наших операторов-дроноводов во взаимодействии с артиллеристами сработали четко и эффективно. Очередная попытка прорыва была пресечена ещё на украинской стороне границы.ВСУ стараются применять тактику так называемого "дронового зонтика", который играет роль прикрытия и обеспечения для продвижения их мобильных групп. Особенно это заметно на Белгородско-Сумском участке границы, включая основной район сосредоточения отрядов ВСУ вокруг села Марьино. Там противник пытается дронами прикрыть проведение ротации и подвоз своих резервов.Кстати, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что на юго-западе региона был обнаружен двухсоткилограммовый беспилотник ВСУ, который способен поднимать грузы до 50 кг, развивать скорость до 150 км/ч и преодолевать расстояния до 1000 км. Есть еще одна немаловажная деталь, о которой мне рассказали командиры расчетов БПЛА на Харьковском направлении. Все украинские "дроноводы" имеют жёсткий приказ – при любых признаках того, что кто-то из всушников пытается сдаться в плен – их немедленно уничтожать. И видео таких "ликвидаций" - десятки! Сегодня в ВСУ "заградотряды" были усовершенствованы с помощью самых передовых технических решений – теперь они стоят не за спиной у воюющих украинских подразделений, а круглосуточно висят прямо над ними, приводя смертные приговоры в исполнение немедленно и безжалостно.Российская армия также усиливает применение беспилотников на ключевых участках фронта. В том числе, под Купянском, и северо-западнее Харькова. Расширение плацдармов через реки Оскол и Жеребец в сторону Великого Бурлука (на севере) и Боровой (на юге) позволил группировке войск "Запад" нацелиться на шоссейные дороги, получив контроль над ними со стороны артиллерии и FPV-дронов. Это может заблокировать единственный логистический маршрут для украинских сил, защищающих восточный берег реки Оскол от Богуславки до Копанок и далее на юг.Не может противник распознать и "стаи" российских "Гераней", которые атакуют военные объекты ВСУ с высоты в несколько километров. Сегодня такие "цветочки" прилетели в Днепропетровск, Кировоградскую, Харьковскую и Полтавскую области, а также в оккупированный киевским режимом Херсон. Ещё не вечер — как показывает практика последних дней, время "Искандеров" наступает, как правило, во второй половине дня.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250414/1062516975.html
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Геннадий Алёхин
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эксклюзив, спецоперация, оскол, россия, краснояружский район, геннадий алехин, вооруженные силы украины, герань, дроны, пленные
Эксклюзив, Спецоперация, Оскол, Россия, Краснояружский район, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Герань, дроны, Пленные

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную Яругу

17:24 15.04.2025 (обновлено: 18:41 15.04.2025)
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
На Харьковском направлении, включая Белгородское приграничье, с каждым днем увеличивается количество дронов, применяемых ВСУ и ВС РФ как на поле боя, так и в тыловых районах. Речь идет о различных типах БПЛА, от коммерческих и кустарных до тяжелых коптеров и беспилотников самолетного типа.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
К примеру, ранним утром противник силами двух штурмовых групп при поддержки бронированных машин и танка пытался прорваться по направлению Поповка-Демидовка в Краснояружском районе, однако расчеты наших операторов-дроноводов во взаимодействии с артиллеристами сработали четко и эффективно. Очередная попытка прорыва была пресечена ещё на украинской стороне границы.
ВСУ стараются применять тактику так называемого "дронового зонтика", который играет роль прикрытия и обеспечения для продвижения их мобильных групп. Особенно это заметно на Белгородско-Сумском участке границы, включая основной район сосредоточения отрядов ВСУ вокруг села Марьино. Там противник пытается дронами прикрыть проведение ротации и подвоз своих резервов.
Кстати, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что на юго-западе региона был обнаружен двухсоткилограммовый беспилотник ВСУ, который способен поднимать грузы до 50 кг, развивать скорость до 150 км/ч и преодолевать расстояния до 1000 км.
Есть еще одна немаловажная деталь, о которой мне рассказали командиры расчетов БПЛА на Харьковском направлении. Все украинские "дроноводы" имеют жёсткий приказ – при любых признаках того, что кто-то из всушников пытается сдаться в плен – их немедленно уничтожать. И видео таких "ликвидаций" - десятки! Сегодня в ВСУ "заградотряды" были усовершенствованы с помощью самых передовых технических решений – теперь они стоят не за спиной у воюющих украинских подразделений, а круглосуточно висят прямо над ними, приводя смертные приговоры в исполнение немедленно и безжалостно.
Российская армия также усиливает применение беспилотников на ключевых участках фронта. В том числе, под Купянском, и северо-западнее Харькова. Расширение плацдармов через реки Оскол и Жеребец в сторону Великого Бурлука (на севере) и Боровой (на юге) позволил группировке войск "Запад" нацелиться на шоссейные дороги, получив контроль над ними со стороны артиллерии и FPV-дронов. Это может заблокировать единственный логистический маршрут для украинских сил, защищающих восточный берег реки Оскол от Богуславки до Копанок и далее на юг.
Не может противник распознать и "стаи" российских "Гераней", которые атакуют военные объекты ВСУ с высоты в несколько километров. Сегодня такие "цветочки" прилетели в Днепропетровск, Кировоградскую, Харьковскую и Полтавскую области, а также в оккупированный киевским режимом Херсон. Ещё не вечер — как показывает практика последних дней, время "Искандеров" наступает, как правило, во второй половине дня.
Карта СВО
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Подлесный. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
14 апреля, 18:00
Подполковник Геннадий Подлесный: Чтобы расшатать ВСУ под Сумами, ВС РФ нужен десант на Великую ЧернетчинуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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