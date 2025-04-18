https://ukraina.ru/20250418/stali-izvestny-detali-memoranduma-ssha-i-ukrainy-po-resursnoy-sdelke-opublikovan-tekst-soglasheniya-1062598839.html

Стали известны детали меморандума США и Украины по ресурсной сделке: опубликован текст соглашения

Стали известны детали меморандума США и Украины по ресурсной сделке: опубликован текст соглашения - 18.04.2025 Украина.ру

Стали известны детали меморандума США и Украины по ресурсной сделке: опубликован текст соглашения

Правительство Украины опубликовало текст меморандума с США по ресурсной сделке. Документ был размещен на официальном сайте кабмина страны 18 апреля

2025-04-18T11:40

2025-04-18T11:40

2025-04-18T11:40

новости

сша

украина

киев

дональд трамп

ес

денис шмыгаль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043733323_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_f8e8f99b541b81e1cc1ad823fa2e71b4.jpg

Согласно появившейся информации, стороны зафиксировали намерение подписать итоговое соглашение о сотрудничестве в сфере экономики и создании инвестфонда. При этом все детали и подробности сделки Вашингтон и Киев зафиксируют в отдельном документе.В тексте указано, что Украина и США будут избегать противоречий, связанных с возможным вступлением Украины в ЕС и ее обязательствами перед кредиторами. Кроме того, в нем отсутствуют и упоминания о возможных гарантиях безопасности для Киева со стороны США.В меморандуме также подчеркивается участие Вашингтона в финансовой помощи Киеву. Однако признание долга Украины в этом вопросе нет. Отмечается, что завершение переговоров по ресурсной сделке ожидается к 26 апреля, в рамках процесса на следующей неделе в Штаты приедет украинский премьер Денис Шмыгаль.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Киев подпишут сделку по ресурсам 24 апреля. Подробнее об этом в материале США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп.

https://ukraina.ru/20250418/ssha-i-kiev-podpisali-memorandum-o-namerenii-zaklyuchit-resursnuyu-sdelku---ministr-ekonomiki-ukrainy-1062593496.html

сша

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, киев, дональд трамп, ес, денис шмыгаль