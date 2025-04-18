https://ukraina.ru/20250418/stali-izvestny-detali-memoranduma-ssha-i-ukrainy-po-resursnoy-sdelke-opublikovan-tekst-soglasheniya-1062598839.html
Стали известны детали меморандума США и Украины по ресурсной сделке: опубликован текст соглашения
Стали известны детали меморандума США и Украины по ресурсной сделке: опубликован текст соглашения - 18.04.2025 Украина.ру
Стали известны детали меморандума США и Украины по ресурсной сделке: опубликован текст соглашения
Правительство Украины опубликовало текст меморандума с США по ресурсной сделке. Документ был размещен на официальном сайте кабмина страны 18 апреля
2025-04-18T11:40
2025-04-18T11:40
2025-04-18T11:40
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Согласно появившейся информации, стороны зафиксировали намерение подписать итоговое соглашение о сотрудничестве в сфере экономики и создании инвестфонда. При этом все детали и подробности сделки Вашингтон и Киев зафиксируют в отдельном документе.В тексте указано, что Украина и США будут избегать противоречий, связанных с возможным вступлением Украины в ЕС и ее обязательствами перед кредиторами. Кроме того, в нем отсутствуют и упоминания о возможных гарантиях безопасности для Киева со стороны США.В меморандуме также подчеркивается участие Вашингтона в финансовой помощи Киеву. Однако признание долга Украины в этом вопросе нет. Отмечается, что завершение переговоров по ресурсной сделке ожидается к 26 апреля, в рамках процесса на следующей неделе в Штаты приедет украинский премьер Денис Шмыгаль.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Киев подпишут сделку по ресурсам 24 апреля. Подробнее об этом в материале США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп.
https://ukraina.ru/20250418/ssha-i-kiev-podpisali-memorandum-o-namerenii-zaklyuchit-resursnuyu-sdelku---ministr-ekonomiki-ukrainy-1062593496.html
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Украина.ру
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новости, сша, украина, киев, дональд трамп, ес, денис шмыгаль
Новости, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, ЕС, Денис Шмыгаль
Стали известны детали меморандума США и Украины по ресурсной сделке: опубликован текст соглашения
Правительство Украины опубликовало текст меморандума с США по ресурсной сделке. Документ был размещен на официальном сайте кабмина страны 18 апреля