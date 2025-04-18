https://ukraina.ru/20250418/neprikrytyy-tsinizm-matvienko-o-planakh-zelenskogo-na-9-maya-1062598120.html

"Неприкрытый цинизм": Матвиенко о планах Зеленского на 9 мая

"Неприкрытый цинизм": Матвиенко о планах Зеленского на 9 мая - 18.04.2025 Украина.ру

"Неприкрытый цинизм": Матвиенко о планах Зеленского на 9 мая

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала "празднование" 9 Мая в Киеве проявлением неприкрытого цинизма режима Владимира Зеленского, передает РИА Новости

2025-04-18T11:19

2025-04-18T11:19

2025-04-18T11:19

новости

киев

владимир зеленский

москва

россия

валентина матвиенко

совет федерации

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/18/1060544170_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_22a52a29263960fe99009f393f6fb927.jpg

"Это очередное проявление такого неприкрытого цинизма режима Зеленского, который возвёл в ранг национальных героев Бандеру, Шухевича, пособников Гитлера, на руках которых кровь тысяч украинцев, русских, поляков, евреев, какое они имеют вообще моральное право проводить мероприятия в честь Победы", - возмутилась Матвиенко.Ранее стало известно, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Зеленский таким образом проявляет неуважение к памяти своего деда и "болезненно воспринимает такие дни, как 9 мая". По его словам, это "лишний раз подчеркивает правоту российской стороны, правоту президента (Владимира - ред.) Путина, которая делает то, что делается, и то, что нужно делать".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот шаг Зеленского "театром абсурда".Подробнее о празднике - в материале Великой Победе скоро 80 лет. В Москве стартовал проект по изучению подготовки и празднования юбилея на сайте Украина.ру.

киев

москва

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, владимир зеленский, москва, россия, валентина матвиенко, совет федерации