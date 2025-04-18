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"Неприкрытый цинизм": Матвиенко о планах Зеленского на 9 мая
"Неприкрытый цинизм": Матвиенко о планах Зеленского на 9 мая - 18.04.2025 Украина.ру
"Неприкрытый цинизм": Матвиенко о планах Зеленского на 9 мая
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала "празднование" 9 Мая в Киеве проявлением неприкрытого цинизма режима Владимира Зеленского, передает РИА Новости
2025-04-18T11:19
2025-04-18T11:19
2025-04-18T11:19
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"Это очередное проявление такого неприкрытого цинизма режима Зеленского, который возвёл в ранг национальных героев Бандеру, Шухевича, пособников Гитлера, на руках которых кровь тысяч украинцев, русских, поляков, евреев, какое они имеют вообще моральное право проводить мероприятия в честь Победы", - возмутилась Матвиенко.Ранее стало известно, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Зеленский таким образом проявляет неуважение к памяти своего деда и "болезненно воспринимает такие дни, как 9 мая". По его словам, это "лишний раз подчеркивает правоту российской стороны, правоту президента (Владимира - ред.) Путина, которая делает то, что делается, и то, что нужно делать".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот шаг Зеленского "театром абсурда".Подробнее о празднике - в материале Великой Победе скоро 80 лет. В Москве стартовал проект по изучению подготовки и празднования юбилея на сайте Украина.ру.
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новости, киев, владимир зеленский, москва, россия, валентина матвиенко, совет федерации
Новости, Киев, Владимир Зеленский, Москва, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации
"Неприкрытый цинизм": Матвиенко о планах Зеленского на 9 мая
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала "празднование" 9 Мая в Киеве проявлением неприкрытого цинизма режима Владимира Зеленского, передает РИА Новости