https://ukraina.ru/20250418/ssha-gotovy-prodolzhat-peregovory-esche-neskolko-dney-a-zatem-poydut-dalshe--rubio-1062595449.html

США готовы продолжать переговоры еще несколько дней, а затем "пойдут дальше" — Рубио

США готовы продолжать переговоры еще несколько дней, а затем "пойдут дальше" — Рубио - 18.04.2025 Украина.ру

США готовы продолжать переговоры еще несколько дней, а затем "пойдут дальше" — Рубио

Вашингтон готов вести мирные переговоры еще "несколько дней", однако затем США планируют "идти дальше" и сфокусироваться на какой-то другой проблеме. Такое заявление сделал американский госсекретарь Марко Рубио. Об этом 18 апреля написало агентство Reuters

2025-04-18T10:42

2025-04-18T10:42

2025-04-18T11:45

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В сообщении отмечается, что, по словам Рубио, США 3 года поддерживали Украину, но теперь "достигли точки, когда нужно сфокусироваться на других вещах".Кроме того, Рубио отметил, что США "пока не готовы публично обсуждать" вопрос гарантий безопасности Украины. Между тем спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в России одной из основных тем был вопрос территорий. Стоит напомнить, что ранее Уиткофф назвал президенту США самый быстрый путь к прекращению огня на Украине — это признание новых регионов РФ. Подробности в публикации Во время визита в Россиию Уиткофф обсудил с Путиным вопрос территорий — WSJ. А Трамп тем временем заявил, что на этой неделе Россия даст США ответ на предложение о прекращении огня на Украине. Подробнее о том, как разворачивается политическая ситуация на сегодняшний день — в материале Ответ на этой неделе. Главное на Украине на утро 18 апреля.

https://ukraina.ru/20250418/prezrenie-k-zelenskomu-smi-raskryli-chto-sblizhaet-prezidentov-ssha-i-brazilii-1062592626.html

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