США готовы продолжать переговоры еще несколько дней, а затем "пойдут дальше" — Рубио
10:42 18.04.2025 (обновлено: 11:45 18.04.2025)
© AP / Ludovic Marin
© AP / Ludovic Marin
Вашингтон готов вести мирные переговоры еще "несколько дней", однако затем США планируют "идти дальше" и сфокусироваться на какой-то другой проблеме. Такое заявление сделал американский госсекретарь Марко Рубио. Об этом 18 апреля написало агентство Reuters
В сообщении отмечается, что, по словам Рубио, США 3 года поддерживали Украину, но теперь "достигли точки, когда нужно сфокусироваться на других вещах".
"Если наши усилия по остановке войны в Украине провалятся в течение нескольких дней, мы сообщим президенту Трампа, что переговоры — это больше не жизнеспособный вариант. Если обе стороны серьезно настроены на мир, то мы хотим помочь, в противном случае мы пойдем дальше", — заявил американский политик.
Между тем спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в России одной из основных тем был вопрос территорий. Стоит напомнить, что ранее Уиткофф назвал президенту США самый быстрый путь к прекращению огня на Украине — это признание новых регионов РФ. Подробности в публикации Во время визита в Россиию Уиткофф обсудил с Путиным вопрос территорий — WSJ.
А Трамп тем временем заявил, что на этой неделе Россия даст США ответ на предложение о прекращении огня на Украине. Подробнее о том, как разворачивается политическая ситуация на сегодняшний день — в материале Ответ на этой неделе. Главное на Украине на утро 18 апреля.
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