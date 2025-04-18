https://ukraina.ru/20250418/stalo-izvestno-za-skolko-mozhno-zakazat-baydena-1062600238.html

Стало известно, за сколько можно "заказать" Байдена

Стало известно, за сколько можно "заказать" Байдена - 18.04.2025 Украина.ру

Стало известно, за сколько можно "заказать" Байдена

Бывший президент США Джо Байден просит за свои публичные выступления 300 тысяч долларов. Об этом 18 апреля написало издание The New York Post

2025-04-18T12:30

2025-04-18T12:30

2025-04-18T15:19

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В публикации отмечается, что американский политик готов появляться на публике для выступления, но его мало куда приглашают."Не пользуется большим спросом", — заявляют авторы статьи. Между тем, по словам источника издания, Байден сотрудничает с агентством, которое "испытывает трудности с бронированием мероприятий". Кроме того, в материале сообщается, что стоимость выступления бывшего американского лидера Барака Обамы составляла 400 тысяч долларов. В среду, 16 апреля, мировые СМИ со ссылкой на американские телеканалы сообщили о том, что Байден впервые после окончания своего президентского срока выступил с публичной речью. Стоит уточнить, что говорил он в своей привычной манере: то громко, то шепотом. Между тем, по данным телеканала CNN, многие демократы хотели бы, чтобы экс-президент США сейчас воздержался от публичных выступлений. Сегодня же, 18 апреля, нынешний президент США Дональд Трамп вновь заявил, что "если бы он президентом, войны на Украине не случилось бы". Это не первый раз, когда глава Белого дома говорит о вине Байдена. Подробнее о том, как на данный момент "разбросаны" политические карты — в публикации Ответ на этой неделе. Главное на Украине на утро 18 апреля.

https://ukraina.ru/20250416/ni-slova-o-trampe-o-chem-govoril-bayden-na-svoem-pervom-vystuplenii-posle-otstavki--1062546377.html

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новости, сша, джо байден, дональд трамп, президент сша