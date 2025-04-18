Хинштейн рассказал о мошенничестве экс-губернатора и экс-председателя облправительства Курской области - 18.04.2025 Украина.ру
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Хинштейн рассказал о мошенничестве экс-губернатора и экс-председателя облправительства Курской области
Хинштейн рассказал о мошенничестве экс-губернатора и экс-председателя облправительства Курской области - 18.04.2025 Украина.ру
Хинштейн рассказал о мошенничестве экс-губернатора и экс-председателя облправительства Курской области
По решению суда арестованы по обвинению в мошенничестве экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его многолетний соратник - экс-председатель облправительства Алексей Дедов. Об этом 18 апреля сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн
2025-04-18T12:34
2025-04-18T12:34
новости
курская область
ивановская область
хинштейн
алексей смирнов (губернатор)
генпрокуратура
мвд
фсб
коррупция
мошенничество
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Смирнов и Дедов, напомнил Хинштен, обвиняются в мошенничестве при строительстве оборонительных сооружений, которое вела печально известная Корпорация развития Курской области (КРКО).Он отметил, что наряду с оборонительными сооружениями (₽19,4 млрд) КРКО строила в области ФАПы и авиационную инфраструктуру, получала земли под КРТ (одну такую стройку в Железногорске уже остановили), выкупала бренды алкогольных напитков и даже едва не стала единственным поставщиком лекарств для нужд региона (соответствующее постановление облправительства было подготовлено, но Хинштейн его заблокировал)."В общей сложности через КРКО прошли десятки миллиардов бюджетных рублей. Сколько из них было украдено — вопрос открытый", - отметил врио губернатора.По его информации, суд первой инстанции уже удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в бюджет ₽4,1 млрд.Сейчас наряду с экс-губернатором и экс-предправительства арестованы директор Корпорации Владимир Лукин, трое его бывших заместителей, а также ряд руководителей компаний-подрядчиков. При этом есть ещё и уголовные дела, параллельно расследующиеся в Иваново, где те же лица — руководители и подрядчики КРКО — были уличены в хищениях при капремонте многоквартирных домов.Хинштейн напомнил, что ранее Лукин работал советником по ЖКХ губернатора Ивановской области. Переехав в 2021 году в Курск, он забрал за собой многих своих подчиненных, где они развернули деятельность. Как минимум трое ответчиков по многомиллиардному антикоррупционному иску Генпрокуратуры, не считая самого Лукина, имеют "ивановский след". Среди них значатся бывшие главы департамента ЖКХ и Фонда капремонта Ивановской области."Прежние руководители Курской области — Смирнов, Дедов и другие — просто не могли не видеть, кому доверяют бюджетные миллиарды. Напротив, они сознательно превращали в крупнейшего господрядчика проектный мини-офис, не имеющий ни должной компетенции, ни опыта, ни элементарного штата специалистов, - заявил Хинштейн. - Прокуратура и другие силовые структуры неоднократно указывали руководителям региона на это, но никакой должной реакции в ответ не наблюдалось".Хинштейн не сомневается, что все "причастные к этим беспрецедентным по цинизму и масштабу многомиллиардным преступным схемам" будут изобличены и понесут заслуженное наказание, невзирая на должности.Он заверил в стремлении правительства области и далее самым активным образом сотрудничать с правоохранителями в деле наведения порядка."Ряд уголовных дел КРКО уже возбужден именно по нашим обращениям",- обратил внимание врио губернатора.Он поблагодарил коллег из прокуратуры, ФСБ, МВД, других правоохранительных и контрольно-надзорных органов за их принципиальность и твердость в деле антикоррупционного очищения Курской области."Верю, что наша земля будет освобождена не только от внешних, но и от внутренних врагов", - подчеркнул врио губернатора Курской области.Накануне подтвердилась информация о том, что Экс-губернатор Курской области Смирнов и его зам обвиняются в мошенничестве – МВД РФ
https://ukraina.ru/20250416/eks-gubernator-kurskoy-oblasti-zaderzhan-pravookhraniteli-raskryli-v-chem-ego-podozrevayut-1062558292.html
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новости, курская область, ивановская область, хинштейн, алексей смирнов (губернатор), генпрокуратура, мвд, фсб, коррупция, мошенничество, укрепления, кто, криминал
Новости, Курская область, Ивановская область, Хинштейн, Алексей Смирнов (губернатор), генпрокуратура, МВД, ФСБ, коррупция, мошенничество, укрепления, КТО, криминал

Хинштейн рассказал о мошенничестве экс-губернатора и экс-председателя облправительства Курской области

12:34 18.04.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочая встреча президента Владимира Путина с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном
Рабочая встреча президента Владимира Путина с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном
© POOL
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По решению суда арестованы по обвинению в мошенничестве экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его многолетний соратник - экс-председатель облправительства Алексей Дедов. Об этом 18 апреля сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн
Смирнов и Дедов, напомнил Хинштен, обвиняются в мошенничестве при строительстве оборонительных сооружений, которое вела печально известная Корпорация развития Курской области (КРКО).
"Важно объяснить, что изначально эта структура (АО со 100%-ным участием региона) создавалась исключительно как проектный офис для сопровождения инвесторов, но стараниями чиновников превратилась в настоящую супер-монополию", - рассказал Хинштейн.
Он отметил, что наряду с оборонительными сооружениями (₽19,4 млрд) КРКО строила в области ФАПы и авиационную инфраструктуру, получала земли под КРТ (одну такую стройку в Железногорске уже остановили), выкупала бренды алкогольных напитков и даже едва не стала единственным поставщиком лекарств для нужд региона (соответствующее постановление облправительства было подготовлено, но Хинштейн его заблокировал).
"В общей сложности через КРКО прошли десятки миллиардов бюджетных рублей. Сколько из них было украдено — вопрос открытый", - отметил врио губернатора.
По его информации, суд первой инстанции уже удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в бюджет ₽4,1 млрд.
"Средства выделялись на строительство фортификационных сооружений, но были присвоены руководством КРКО и их подрядчиками (мы полностью поддерживали в суде этот иск), - подчеркнул врио губернатора. - "Только с конца прошлого года в Курской области было возбуждено более десяти (!) уголовных дел, связанных с КРКО (часть из них впоследствии были объединены)".
Сейчас наряду с экс-губернатором и экс-предправительства арестованы директор Корпорации Владимир Лукин, трое его бывших заместителей, а также ряд руководителей компаний-подрядчиков. При этом есть ещё и уголовные дела, параллельно расследующиеся в Иваново, где те же лица — руководители и подрядчики КРКО — были уличены в хищениях при капремонте многоквартирных домов.
Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов
16 апреля, 17:14
Экс-губернатор Курской области задержан: правоохранители раскрыли, в чем его подозреваютПравоохранительными органами был у себя дома задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов. Об этом 16 апреля сообщили российские СМИ
Хинштейн напомнил, что ранее Лукин работал советником по ЖКХ губернатора Ивановской области. Переехав в 2021 году в Курск, он забрал за собой многих своих подчиненных, где они развернули деятельность. Как минимум трое ответчиков по многомиллиардному антикоррупционному иску Генпрокуратуры, не считая самого Лукина, имеют "ивановский след". Среди них значатся бывшие главы департамента ЖКХ и Фонда капремонта Ивановской области.
"Прежние руководители Курской областиСмирнов, Дедов и другие — просто не могли не видеть, кому доверяют бюджетные миллиарды. Напротив, они сознательно превращали в крупнейшего господрядчика проектный мини-офис, не имеющий ни должной компетенции, ни опыта, ни элементарного штата специалистов, - заявил Хинштейн. - Прокуратура и другие силовые структуры неоднократно указывали руководителям региона на это, но никакой должной реакции в ответ не наблюдалось".
Хинштейн не сомневается, что все "причастные к этим беспрецедентным по цинизму и масштабу многомиллиардным преступным схемам" будут изобличены и понесут заслуженное наказание, невзирая на должности.
"Увы, враг находится не только по другую линию фронта. Мздоимцы и коррупционеры подрывают страну изнутри, особенно, когда речь идёт о воровстве в сфере обороны", - констатировал врио губернатора Курской области.
Он заверил в стремлении правительства области и далее самым активным образом сотрудничать с правоохранителями в деле наведения порядка.
"Ряд уголовных дел КРКО уже возбужден именно по нашим обращениям",- обратил внимание врио губернатора.
Он поблагодарил коллег из прокуратуры, ФСБ, МВД, других правоохранительных и контрольно-надзорных органов за их принципиальность и твердость в деле антикоррупционного очищения Курской области.
"Верю, что наша земля будет освобождена не только от внешних, но и от внутренних врагов", - подчеркнул врио губернатора Курской области.
Накануне подтвердилась информация о том, что Экс-губернатор Курской области Смирнов и его зам обвиняются в мошенничестве – МВД РФ
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