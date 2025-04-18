США и Киев подписали меморандум о намерении заключить ресурсную сделку - министр экономики Украины - 18.04.2025 Украина.ру
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США и Киев подписали меморандум о намерении заключить ресурсную сделку - министр экономики Украины
США и Киев подписали меморандум о намерении заключить ресурсную сделку - министр экономики Украины - 18.04.2025 Украина.ру
США и Киев подписали меморандум о намерении заключить ресурсную сделку - министр экономики Украины
США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. Об этом сообщила в соцсетях первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко
2025-04-18T10:00
2025-04-18T10:16
новости
украина
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сша
киев
владимир зеленский
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"Сегодня шагнули к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам", - написала она.Министр добавила, что впереди финализация текста соглашения и его подписание, дальше - ратификация парламентами.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Украиной по природным ресурсам может быть подписана уже 24 апреля.Подробнее об уверенности Трампа в подписании сделки - в материале США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп на сайте Украина.ру.
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новости, украина, дональд трамп, сша, киев, владимир зеленский
Новости, Украина, Дональд Трамп, США, Киев, Владимир Зеленский

США и Киев подписали меморандум о намерении заключить ресурсную сделку - министр экономики Украины

10:00 18.04.2025 (обновлено: 10:16 18.04.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Чернігівська ОДАСвириденко Юлия
Свириденко Юлия - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Чернігівська ОДА
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США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. Об этом сообщила в соцсетях первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко
"Сегодня шагнули к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам", - написала она.
Министр добавила, что впереди финализация текста соглашения и его подписание, дальше - ратификация парламентами.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Украиной по природным ресурсам может быть подписана уже 24 апреля.
Подробнее об уверенности Трампа в подписании сделки - в материале США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп на сайте Украина.ру.
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