https://ukraina.ru/20250418/ssha-i-kiev-podpisali-memorandum-o-namerenii-zaklyuchit-resursnuyu-sdelku---ministr-ekonomiki-ukrainy-1062593496.html

США и Киев подписали меморандум о намерении заключить ресурсную сделку - министр экономики Украины

США и Киев подписали меморандум о намерении заключить ресурсную сделку - министр экономики Украины - 18.04.2025 Украина.ру

США и Киев подписали меморандум о намерении заключить ресурсную сделку - министр экономики Украины

США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. Об этом сообщила в соцсетях первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко

2025-04-18T10:00

2025-04-18T10:00

2025-04-18T10:16

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"Сегодня шагнули к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам", - написала она.Министр добавила, что впереди финализация текста соглашения и его подписание, дальше - ратификация парламентами.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Украиной по природным ресурсам может быть подписана уже 24 апреля.Подробнее об уверенности Трампа в подписании сделки - в материале США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп на сайте Украина.ру.

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новости, украина, дональд трамп, сша, киев, владимир зеленский