https://ukraina.ru/20250418/prezrenie-k-zelenskomu-smi-raskryli-chto-sblizhaet-prezidentov-ssha-i-brazilii-1062592626.html
Презрение к Зеленскому: СМИ раскрыли, что сближает президентов США и Бразилии
Презрение к Зеленскому: СМИ раскрыли, что сближает президентов США и Бразилии - 18.04.2025 Украина.ру
Презрение к Зеленскому: СМИ раскрыли, что сближает президентов США и Бразилии
Лидеры Бразилии и США Лула да Силва и Дональд Трамп презирают Владимира Зеленского, однако восхищаются политикой российского президента Владимира Путина. Об этом 18 апреля написала бразильская газета O Globo
2025-04-18T10:25
2025-04-18T10:25
2025-04-18T10:25
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В публикации отмечается, что отношения между Лулой и Трампом сложно назвать успешными, так как глава Белого дома более близок с экс-президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Несмотря на это, подчеркивают авторы статьи, уровень презрения, которое испытывают и Трамп, и Лула к Зеленскому, "поражает". Причем, к президенту России оба лидера, напротив, относятся с восхищением, заявляют в бразильском издании.Стоит напомнить, что ранее Лула заявил, что Зеленский был унижен Трампом во время скандальной встречи в Белом доме. А уже в конце марта стало известно, что бразильский лидер отказался общаться с экс-премьером Италии Массимо д"Алемой, приехавшим по просьбе главы киевского режима.Кроме того, уточняется, что американский президент регулярно выступает с критическими заявлениями в адрес Зеленского. Так, в начале этой неделе Трамп вновь усомнился в компетентности украинского политика.
https://ukraina.ru/20250416/tramp-otkazalsya-postavlyat-ukraine-rakety-dazhe-za-dengi--bild-1062554987.html
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Презрение к Зеленскому: СМИ раскрыли, что сближает президентов США и Бразилии
Лидеры Бразилии и США Лула да Силва и Дональд Трамп презирают Владимира Зеленского, однако восхищаются политикой российского президента Владимира Путина. Об этом 18 апреля написала бразильская газета O Globo