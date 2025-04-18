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Россия не слышала призывов Европы к миру на Украине - Песков

Россия не слышала призывов Европы к миру на Украине - Песков - 18.04.2025 Украина.ру

Россия не слышала призывов Европы к миру на Украине - Песков

Европейские государства призывают к милитаризации, а не к миру. Об этом 18 апреля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

2025-04-18T12:55

2025-04-18T12:55

2025-04-18T12:55

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В общении с журналистами руководитель пресс-службы Кремля отметил, что от европейских государств до России доносятся заявления, в которых не наблюдается пацифизма."Мы никаких призывов к миру от Европы за последнее время не слышали. Там есть наоборот - призывы к дальнейшей милитаризации, милитаризации самой Европы, милитаризации Украины и так далее", - подчеркнул Песков журналистам.При этом он заметил, что Россия пока соблюдает мораторий на нанесение ударов по энергетическим объектам.Актуальное интервью на эту тему: Американская парадигма: между предложениями Путина и Зеленского Трамп сделал однозначный выбор

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