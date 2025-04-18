https://ukraina.ru/20250418/rossiya-ne-slyshala-prizyvov-evropy-k-miru-na-ukraine---peskov-1062600771.html
Россия не слышала призывов Европы к миру на Украине - Песков
Россия не слышала призывов Европы к миру на Украине - Песков - 18.04.2025 Украина.ру
Россия не слышала призывов Европы к миру на Украине - Песков
Европейские государства призывают к милитаризации, а не к миру. Об этом 18 апреля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2025-04-18T12:55
2025-04-18T12:55
2025-04-18T12:55
новости
россия
европа
дмитрий песков
владимир путин
владимир зеленский
украина
сво
мир
когда будет мир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0e/1061804612_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_5e8510d12857890383f55ded72654ab0.jpg
В общении с журналистами руководитель пресс-службы Кремля отметил, что от европейских государств до России доносятся заявления, в которых не наблюдается пацифизма."Мы никаких призывов к миру от Европы за последнее время не слышали. Там есть наоборот - призывы к дальнейшей милитаризации, милитаризации самой Европы, милитаризации Украины и так далее", - подчеркнул Песков журналистам.При этом он заметил, что Россия пока соблюдает мораторий на нанесение ударов по энергетическим объектам.Актуальное интервью на эту тему: Американская парадигма: между предложениями Путина и Зеленского Трамп сделал однозначный выбор
россия
европа
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0e/1061804612_451:0:3182:2048_1920x0_80_0_0_3d6682b70bb0148c3e1172f3411c90e7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, европа, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, украина, сво, мир, когда будет мир, мир с украиной, новости сво сейчас, милитаризация, ес
Новости, Россия, Европа, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, СВО, мир, когда будет мир, мир с Украиной, новости СВО сейчас, милитаризация, ЕС
Россия не слышала призывов Европы к миру на Украине - Песков
Европейские государства призывают к милитаризации, а не к миру. Об этом 18 апреля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.