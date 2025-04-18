Россия не слышала призывов Европы к миру на Украине - Песков - 18.04.2025 Украина.ру
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Россия не слышала призывов Европы к миру на Украине - Песков
Россия не слышала призывов Европы к миру на Украине - Песков - 18.04.2025 Украина.ру
Россия не слышала призывов Европы к миру на Украине - Песков
Европейские государства призывают к милитаризации, а не к миру. Об этом 18 апреля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2025-04-18T12:55
2025-04-18T12:55
новости
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европа
дмитрий песков
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В общении с журналистами руководитель пресс-службы Кремля отметил, что от европейских государств до России доносятся заявления, в которых не наблюдается пацифизма."Мы никаких призывов к миру от Европы за последнее время не слышали. Там есть наоборот - призывы к дальнейшей милитаризации, милитаризации самой Европы, милитаризации Украины и так далее", - подчеркнул Песков журналистам.При этом он заметил, что Россия пока соблюдает мораторий на нанесение ударов по энергетическим объектам.Актуальное интервью на эту тему: Американская парадигма: между предложениями Путина и Зеленского Трамп сделал однозначный выбор
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новости, россия, европа, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, украина, сво, мир, когда будет мир, мир с украиной, новости сво сейчас, милитаризация, ес
Новости, Россия, Европа, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, СВО, мир, когда будет мир, мир с Украиной, новости СВО сейчас, милитаризация, ЕС

Россия не слышала призывов Европы к миру на Украине - Песков

12:55 18.04.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Европейские государства призывают к милитаризации, а не к миру. Об этом 18 апреля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В общении с журналистами руководитель пресс-службы Кремля отметил, что от европейских государств до России доносятся заявления, в которых не наблюдается пацифизма.
"Мы никаких призывов к миру от Европы за последнее время не слышали. Там есть наоборот - призывы к дальнейшей милитаризации, милитаризации самой Европы, милитаризации Украины и так далее", - подчеркнул Песков журналистам.
При этом он заметил, что Россия пока соблюдает мораторий на нанесение ударов по энергетическим объектам.
Актуальное интервью на эту тему: Американская парадигма: между предложениями Путина и Зеленского Трамп сделал однозначный выбор
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