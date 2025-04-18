Группа вэсэушников сдалась в плен бойцам РФ в Курской области — видео - 18.04.2025 Украина.ру
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Группа вэсэушников сдалась в плен бойцам РФ в Курской области — видео
Группа вэсэушников сдалась в плен бойцам РФ в Курской области — видео - 18.04.2025 Украина.ру
Группа вэсэушников сдалась в плен бойцам РФ в Курской области — видео
Более 10 украинских военнослужащих попали в окружение и сдались в плен в Курской области. Об этом 18 апреля сообщило Минобороны РФ
2025-04-18T11:21
2025-04-18T11:41
новости
курская область
россия
минобороны
вооруженные силы украины
вс рф
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По данным военного ведомства, решение сложить оружие было принято солдатами ВСУ с учетом значительных потерь в живой силе и вооружении. Также уточняется, что российские бойцы гарантировали военным Украины жизнь и достойное обращение. Кроме того, Минобороны заявило о плохой подготовке тех, кого отправляют в "мясные штурмы" на верную смерть.Между тем, уточнили в Минобороны, командование ВСУ угрожает репрессиями родным и близким солдат, сдавшихся в плен в Курской области.Чуть позже агентство РИА Новости опубликовало видео, на котором один из украинских солдат заявил, что он и его сослуживцы осознали, что их бросили на погибель, поэтому и решили сдаться. Судя по ролику, в группе было 14 военнослужащих. Однако не все украинские военные сдают в плен, некоторые из них спасаются бегством. А кто-то и вовсе при этом выносит с российских территорий "трофеи". Так, сегодня, стало известно, что в украинской столице на рынке продаются вещи, украденные солдатами ВСУ за время пребывания в Курской области. Подробности в публикации "Трофеи из Курска": появилось фото с рынка в Киеве, где продают награбленное.
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новости, курская область, россия, минобороны, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Курская область, Россия, Минобороны, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Группа вэсэушников сдалась в плен бойцам РФ в Курской области — видео

11:21 18.04.2025 (обновлено: 11:41 18.04.2025)
 
© rwnews.ru
© rwnews.ru
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Более 10 украинских военнослужащих попали в окружение и сдались в плен в Курской области. Об этом 18 апреля сообщило Минобороны РФ
По данным военного ведомства, решение сложить оружие было принято солдатами ВСУ с учетом значительных потерь в живой силе и вооружении. Также уточняется, что российские бойцы гарантировали военным Украины жизнь и достойное обращение. Кроме того, Минобороны заявило о плохой подготовке тех, кого отправляют в "мясные штурмы" на верную смерть.
"Спасаются бегством с передовой или сдаются в плен", — отмечается в сообщении оборонного ведомства. Помимо этого, подчеркивается, что "сдаются все участники курской авантюры — от кадровых офицеров до рядовых солдат".
Между тем, уточнили в Минобороны, командование ВСУ угрожает репрессиями родным и близким солдат, сдавшихся в плен в Курской области.
Чуть позже агентство РИА Новости опубликовало видео, на котором один из украинских солдат заявил, что он и его сослуживцы осознали, что их бросили на погибель, поэтому и решили сдаться. Судя по ролику, в группе было 14 военнослужащих.
© РИА Новости
© РИА Новости
Однако не все украинские военные сдают в плен, некоторые из них спасаются бегством. А кто-то и вовсе при этом выносит с российских территорий "трофеи". Так, сегодня, стало известно, что в украинской столице на рынке продаются вещи, украденные солдатами ВСУ за время пребывания в Курской области. Подробности в публикации "Трофеи из Курска": появилось фото с рынка в Киеве, где продают награбленное.
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