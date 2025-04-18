https://ukraina.ru/20250418/arestovan-grazhdanin-belorussii-gotovivshiy-terakt-v-novorossiyske-po-zadaniyu-sbu-1062598381.html

Арестован гражданин Белоруссии, готовивший теракт в Новороссийске по заданию СБУ

Арестован гражданин Белоруссии, готовивший теракт в Новороссийске по заданию СБУ - 18.04.2025 Украина.ру

Арестован гражданин Белоруссии, готовивший теракт в Новороссийске по заданию СБУ

Готовивший теракт в Новороссийске по заданию СБУ гражданин Белоруссии арестован и будет содержаться под стражей до конца мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

2025-04-18T11:21

2025-04-18T11:21

2025-04-18T11:21

новости

белоруссия

новороссийск

украина

сбу

фсб

черноморский флот

терроризм

теракт

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061616504_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_79c5ff749804bf8f96e1164a11bac634.jpg

"Ранее ФСБ сообщила, что задержанный агент украинских спецслужб в декабре 2024 года был завербован через интернет для получения данных о Черноморском флоте и российских военных. По указанию куратора он извлек из тайника самодельное взрывное устройство весом 2,5 килограмма для подрыва здания в Новороссийске", - сообщило издание.Оно отметило, что на видео ФСБ задержанный заявил, что является гражданином Белоруссии, а теракт, по задумке СБУ призван был содействовать срыву переговоров между Россией, США и Украиной."Он арестован до 28 мая 2025 года", - сказал собеседник российского информагентства.Ранее ФСБ задержала молдавского агента Киева, готовившего взрыв водонасосной станции Интервью на эту тему: Захар Прилепин: Даже после возможного перемирия Украина продолжит убивать таких людей, как Саркисян

белоруссия

новороссийск

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, новороссийск, украина, сбу, фсб, черноморский флот, терроризм, теракт, сво, союзное государство