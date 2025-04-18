Арестован гражданин Белоруссии, готовивший теракт в Новороссийске по заданию СБУ - 18.04.2025 Украина.ру
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Арестован гражданин Белоруссии, готовивший теракт в Новороссийске по заданию СБУ
Арестован гражданин Белоруссии, готовивший теракт в Новороссийске по заданию СБУ - 18.04.2025 Украина.ру
Арестован гражданин Белоруссии, готовивший теракт в Новороссийске по заданию СБУ
Готовивший теракт в Новороссийске по заданию СБУ гражданин Белоруссии арестован и будет содержаться под стражей до конца мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
2025-04-18T11:21
2025-04-18T11:21
новости
белоруссия
новороссийск
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сбу
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черноморский флот
терроризм
теракт
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"Ранее ФСБ сообщила, что задержанный агент украинских спецслужб в декабре 2024 года был завербован через интернет для получения данных о Черноморском флоте и российских военных. По указанию куратора он извлек из тайника самодельное взрывное устройство весом 2,5 килограмма для подрыва здания в Новороссийске", - сообщило издание.Оно отметило, что на видео ФСБ задержанный заявил, что является гражданином Белоруссии, а теракт, по задумке СБУ призван был содействовать срыву переговоров между Россией, США и Украиной."Он арестован до 28 мая 2025 года", - сказал собеседник российского информагентства.Ранее ФСБ задержала молдавского агента Киева, готовившего взрыв водонасосной станции Интервью на эту тему: Захар Прилепин: Даже после возможного перемирия Украина продолжит убивать таких людей, как Саркисян
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новости, белоруссия, новороссийск, украина, сбу, фсб, черноморский флот, терроризм, теракт, сво, союзное государство
Новости, Белоруссия, Новороссийск, Украина, СБУ, ФСБ, Черноморский флот, терроризм, теракт, СВО, Союзное государство

Арестован гражданин Белоруссии, готовивший теракт в Новороссийске по заданию СБУ

11:21 18.04.2025
 
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Готовивший теракт в Новороссийске по заданию СБУ гражданин Белоруссии арестован и будет содержаться под стражей до конца мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
"Ранее ФСБ сообщила, что задержанный агент украинских спецслужб в декабре 2024 года был завербован через интернет для получения данных о Черноморском флоте и российских военных. По указанию куратора он извлек из тайника самодельное взрывное устройство весом 2,5 килограмма для подрыва здания в Новороссийске", - сообщило издание.
Оно отметило, что на видео ФСБ задержанный заявил, что является гражданином Белоруссии, а теракт, по задумке СБУ призван был содействовать срыву переговоров между Россией, США и Украиной.
"Он арестован до 28 мая 2025 года", - сказал собеседник российского информагентства.
Ранее ФСБ задержала молдавского агента Киева, готовившего взрыв водонасосной станции
Интервью на эту тему: Захар Прилепин: Даже после возможного перемирия Украина продолжит убивать таких людей, как Саркисян
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