https://ukraina.ru/20250418/rubio-obyasnil-pochemu-evrope-stoit-pouchastvovat-v-uregulirovanii-ukrainskogo-konflikta-1062599763.html
Рубио объяснил, почему Европе стоит поучаствовать в урегулировании украинского конфликта
Рубио объяснил, почему Европе стоит поучаствовать в урегулировании украинского конфликта - 18.04.2025 Украина.ру
Рубио объяснил, почему Европе стоит поучаствовать в урегулировании украинского конфликта
Госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube, сказал, что Европа должна участвовать в урегулировании конфликта на Украине
2025-04-18T12:10
2025-04-18T12:10
2025-04-18T12:10
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"Я всегда всем напоминаю, что часть санкций против России, значительная часть, была введена Европой, мы (США - ред.) не можем их снять. Поэтому они могут быть частью сделки. Они должны быть вовлечены, несмотря ни на что", - заявил он.Также Рубио напомнил, что украинский конфликт происходит на европейском континенте, из-за чего страны Европы также нельзя не привлечь к его урегулированию.При этом в марте глава МИД РФ отмечал, что Европа прямо противоречит позиции США по урегулированию конфликта - Лавров
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, марко рубио, сша, россия, сергей лавров
Новости, Европа, Марко Рубио, США, Россия, Сергей Лавров
Рубио объяснил, почему Европе стоит поучаствовать в урегулировании украинского конфликта
Госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube, сказал, что Европа должна участвовать в урегулировании конфликта на Украине