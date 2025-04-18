https://ukraina.ru/20250418/rubio-obyasnil-pochemu-evrope-stoit-pouchastvovat-v-uregulirovanii-ukrainskogo-konflikta-1062599763.html

Рубио объяснил, почему Европе стоит поучаствовать в урегулировании украинского конфликта

Рубио объяснил, почему Европе стоит поучаствовать в урегулировании украинского конфликта - 18.04.2025 Украина.ру

Рубио объяснил, почему Европе стоит поучаствовать в урегулировании украинского конфликта

Госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube, сказал, что Европа должна участвовать в урегулировании конфликта на Украине

2025-04-18T12:10

2025-04-18T12:10

2025-04-18T12:10

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"Я всегда всем напоминаю, что часть санкций против России, значительная часть, была введена Европой, мы (США - ред.) не можем их снять. Поэтому они могут быть частью сделки. Они должны быть вовлечены, несмотря ни на что", - заявил он.Также Рубио напомнил, что украинский конфликт происходит на европейском континенте, из-за чего страны Европы также нельзя не привлечь к его урегулированию.При этом в марте глава МИД РФ отмечал, что Европа прямо противоречит позиции США по урегулированию конфликта - Лавров

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новости, европа, марко рубио, сша, россия, сергей лавров