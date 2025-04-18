Рубио объяснил, почему Европе стоит поучаствовать в урегулировании украинского конфликта - 18.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250418/rubio-obyasnil-pochemu-evrope-stoit-pouchastvovat-v-uregulirovanii-ukrainskogo-konflikta-1062599763.html
Рубио объяснил, почему Европе стоит поучаствовать в урегулировании украинского конфликта
Рубио объяснил, почему Европе стоит поучаствовать в урегулировании украинского конфликта - 18.04.2025 Украина.ру
Рубио объяснил, почему Европе стоит поучаствовать в урегулировании украинского конфликта
Госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube, сказал, что Европа должна участвовать в урегулировании конфликта на Украине
2025-04-18T12:10
2025-04-18T12:10
новости
европа
марко рубио
сша
россия
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060425074_0:114:1920:1194_1920x0_80_0_0_4cef98e98cb087411ecdaf996d3b8617.jpg
"Я всегда всем напоминаю, что часть санкций против России, значительная часть, была введена Европой, мы (США - ред.) не можем их снять. Поэтому они могут быть частью сделки. Они должны быть вовлечены, несмотря ни на что", - заявил он.Также Рубио напомнил, что украинский конфликт происходит на европейском континенте, из-за чего страны Европы также нельзя не привлечь к его урегулированию.При этом в марте глава МИД РФ отмечал, что Европа прямо противоречит позиции США по урегулированию конфликта - Лавров
европа
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060425074_54:0:1761:1280_1920x0_80_0_0_cc8b636ad4b3da367d830562363453f4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, марко рубио, сша, россия, сергей лавров
Новости, Европа, Марко Рубио, США, Россия, Сергей Лавров

Рубио объяснил, почему Европе стоит поучаствовать в урегулировании украинского конфликта

12:10 18.04.2025
 
© commons.wikimedia.org / Michael Vadon
- РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© commons.wikimedia.org / Michael Vadon
Читать в
ДзенTelegram
Госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube, сказал, что Европа должна участвовать в урегулировании конфликта на Украине
"Я всегда всем напоминаю, что часть санкций против России, значительная часть, была введена Европой, мы (США - ред.) не можем их снять. Поэтому они могут быть частью сделки. Они должны быть вовлечены, несмотря ни на что", - заявил он.
Также Рубио напомнил, что украинский конфликт происходит на европейском континенте, из-за чего страны Европы также нельзя не привлечь к его урегулированию.
При этом в марте глава МИД РФ отмечал, что Европа прямо противоречит позиции США по урегулированию конфликта - Лавров
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаМарко РубиоСШАРоссияСергей Лавров
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:15"Это не наша война". До момента истины в конфликте на Украине остались считанные дни
12:10Рубио объяснил, почему Европе стоит поучаствовать в урегулировании украинского конфликта
12:09Украинские дети "пробуют воевать": СМИ нашли подготовительные лагеря
11:55Позывной "Урал": Мы готовы к освобождению Херсона, и я хочу идти туда первым
11:40Стали известны детали меморандума США и Украины по ресурсной сделке: опубликован текст соглашения
11:38Четверо штурмовиков ВСУ получили до 16 лет за терроризм в Курской области
11:21Арестован гражданин Белоруссии, готовивший теракт в Новороссийске по заданию СБУ
11:21Группа вэсэушников сдалась в плен бойцам РФ в Курской области — видео
11:19"Неприкрытый цинизм": Матвиенко о планах Зеленского на 9 мая
10:46Макрон пытается перетянуть на свою сторону Трампа для продолжения войны — Пушков
10:42США готовы продолжать переговоры еще несколько дней, а затем "пойдут дальше" — Рубио
10:36Во время визита в Россиию Уиткофф обсудил с Путиным вопрос территорий — WSJ
10:25Презрение к Зеленскому: СМИ раскрыли, что сближает президентов США и Бразилии
10:00США и Киев подписали меморандум о намерении заключить ресурсную сделку - министр экономики Украины
09:55"Трофеи из Курска": появилось фото с рынка в Киеве, где продают награбленное
09:17Ответ на этой неделе. Главное на Украине на утро 18 апреля
09:00Зеленский вставляет палки в колеса переговорного процесса - Слуцкий
08:33Трамп высказался о возможном давлении на РФ в случае отказа от перемирия
08:04Главное за ночь 18 апреля
08:00"Нишский инцидент": первый советско-американский воздушный бой
Лента новостейМолния