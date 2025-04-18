https://ukraina.ru/20250418/makron-pytaetsya-peretyanut-na-svoyu-storonu-trampa-dlya-prodolzheniya-voyny--pushkov-1062596936.html
Макрон пытается перетянуть на свою сторону Трампа для продолжения войны — Пушков
Макрон пытается перетянуть на свою сторону Трампа для продолжения войны — Пушков - 18.04.2025 Украина.ру
Макрон пытается перетянуть на свою сторону Трампа для продолжения войны — Пушков
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет перетянуть американского лидера Дональда Трампа в лагерь желающих продолжения конфликта на Украине. Таким мнением поделился российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале
2025-04-18T10:46
2025-04-18T10:46
2025-04-18T10:46
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"Макрон усиленно делает вид, будто поддерживает Трампа и его желание урегулировать украинский кризис. На деле это, разумеется, не так. Макрон выступает за продолжение войны, а под "миром" понимает нечто неосуществимое на европейско-украинских условиях. Его задача - перетянуть на эту позицию Трампа и его администрацию. Ради этого он, с одной стороны, ведет переговоры с США, а с другой - договаривается с (премьером Великобритании Китом - ред.) Стармером, (лидером немецкого блока ХДС/ХСС Фридрихом - ред.) Мерцем и Владимиром Зеленским о продолжении войны", - написал Пушков.Накануне Макрон назвал "позитивными и конструктивными" переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины, которые состоялись в Париже. Макрон также сообщил, что разговаривал с Владимиром Зеленским до и после переговоров делегаций.Подробнее о затягивании конфликта - в материале "Макрон приближает войну": французский политик предостерег граждан на сайте Украина.ру.
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новости, франция, украина, сша, эммануэль макрон, дональд трамп, алексей пушков
Новости, Франция, Украина, США, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Алексей Пушков
Макрон пытается перетянуть на свою сторону Трампа для продолжения войны — Пушков
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет перетянуть американского лидера Дональда Трампа в лагерь желающих продолжения конфликта на Украине. Таким мнением поделился российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале