https://ukraina.ru/20250418/ukrainskie-deti-probuyut-voevat-smi-nashli-podgotovitelnye-lagerya--1062599559.html

Украинские дети "пробуют воевать": СМИ нашли подготовительные лагеря

Украинские дети "пробуют воевать": СМИ нашли подготовительные лагеря - 18.04.2025 Украина.ру

Украинские дети "пробуют воевать": СМИ нашли подготовительные лагеря

На Украине появились специализированные лагеря, обучающие детей военному делу. Об этом 18 апреля сообщило немецкое издание Deutsche Welle (DW)*

2025-04-18T12:09

2025-04-18T12:09

2025-04-18T12:14

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"Дети готовятся к войне", — такой заголовок носит публикация украинского издания "Страна.ua". DW* опубликовало сюжет о том, как украинских детей обучают стрельбе и другим военным навыкам в специальных лагерях. К материалу прилагаются несколько видео. На одном из них — тот самый лагерь, где проходят "уроки войне", а на втором видео — военная подготовка в школе: ученики разных возрастов бегают с муляжами оружия по спортивной площадке, имитируя "штурм". Это не первая шокирующая новость, приключившаяся на Украине сегодня. Так, 18 апреля, Телеграм-канал "Дневник Мракоборцев" опубликовал фото, сделанное на киевском рынке, где появились специальные точки, которые торгуют украденными украинскими военнослужащими в Курской области вещами. Подробности в публикации "Трофеи из Курска": появилось фото с рынка в Киеве, где продают награбленное. * СМИ, выполняющее функцию иноагента.

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новости, украина, дети, война, стрельба, оружие, фото