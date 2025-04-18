Украинские дети "пробуют воевать": СМИ нашли подготовительные лагеря - 18.04.2025 Украина.ру
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Украинские дети "пробуют воевать": СМИ нашли подготовительные лагеря
Украинские дети "пробуют воевать": СМИ нашли подготовительные лагеря - 18.04.2025 Украина.ру
Украинские дети "пробуют воевать": СМИ нашли подготовительные лагеря
На Украине появились специализированные лагеря, обучающие детей военному делу. Об этом 18 апреля сообщило немецкое издание Deutsche Welle (DW)*
2025-04-18T12:09
2025-04-18T12:14
новости
украина
дети
война
стрельба
оружие
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"Дети готовятся к войне", — такой заголовок носит публикация украинского издания "Страна.ua". DW* опубликовало сюжет о том, как украинских детей обучают стрельбе и другим военным навыкам в специальных лагерях. К материалу прилагаются несколько видео. На одном из них — тот самый лагерь, где проходят "уроки войне", а на втором видео — военная подготовка в школе: ученики разных возрастов бегают с муляжами оружия по спортивной площадке, имитируя "штурм". Это не первая шокирующая новость, приключившаяся на Украине сегодня. Так, 18 апреля, Телеграм-канал "Дневник Мракоборцев" опубликовал фото, сделанное на киевском рынке, где появились специальные точки, которые торгуют украденными украинскими военнослужащими в Курской области вещами. Подробности в публикации "Трофеи из Курска": появилось фото с рынка в Киеве, где продают награбленное. * СМИ, выполняющее функцию иноагента.
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новости, украина, дети, война, стрельба, оружие, фото
Новости, Украина, дети, война, стрельба, оружие

Украинские дети "пробуют воевать": СМИ нашли подготовительные лагеря

12:09 18.04.2025 (обновлено: 12:14 18.04.2025)
 
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На Украине появились специализированные лагеря, обучающие детей военному делу. Об этом 18 апреля сообщило немецкое издание Deutsche Welle (DW)*
"Дети готовятся к войне", — такой заголовок носит публикация украинского издания "Страна.ua".
DW* опубликовало сюжет о том, как украинских детей обучают стрельбе и другим военным навыкам в специальных лагерях. К материалу прилагаются несколько видео. На одном из них — тот самый лагерь, где проходят "уроки войне", а на втором видео — военная подготовка в школе: ученики разных возрастов бегают с муляжами оружия по спортивной площадке, имитируя "штурм".
© Deutsche Welle (СМИ, выполняющее функцию иноагента)
1 из 3
© Deutsche Welle (СМИ, выполняющее функцию иноагента)
© Deutsche Welle (СМИ, выполняющее функцию иноагента)
2 из 3
© Deutsche Welle (СМИ, выполняющее функцию иноагента)
© Deutsche Welle (СМИ, выполняющее функцию иноагента)
3 из 3
© Deutsche Welle (СМИ, выполняющее функцию иноагента)
Это не первая шокирующая новость, приключившаяся на Украине сегодня. Так, 18 апреля, Телеграм-канал "Дневник Мракоборцев" опубликовал фото, сделанное на киевском рынке, где появились специальные точки, которые торгуют украденными украинскими военнослужащими в Курской области вещами. Подробности в публикации "Трофеи из Курска": появилось фото с рынка в Киеве, где продают награбленное.
* СМИ, выполняющее функцию иноагента.
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