"Дети готовятся к войне", — такой заголовок носит публикация украинского издания "Страна.ua". DW* опубликовало сюжет о том, как украинских детей обучают стрельбе и другим военным навыкам в специальных лагерях. К материалу прилагаются несколько видео. На одном из них — тот самый лагерь, где проходят "уроки войне", а на втором видео — военная подготовка в школе: ученики разных возрастов бегают с муляжами оружия по спортивной площадке, имитируя "штурм". Это не первая шокирующая новость, приключившаяся на Украине сегодня. Так, 18 апреля, Телеграм-канал "Дневник Мракоборцев" опубликовал фото, сделанное на киевском рынке, где появились специальные точки, которые торгуют украденными украинскими военнослужащими в Курской области вещами. Подробности в публикации "Трофеи из Курска": появилось фото с рынка в Киеве, где продают награбленное. * СМИ, выполняющее функцию иноагента.
На Украине появились специализированные лагеря, обучающие детей военному делу. Об этом 18 апреля сообщило немецкое издание Deutsche Welle (DW)*
"Дети готовятся к войне", — такой заголовок носит публикация украинского издания "Страна.ua".
DW* опубликовало сюжет о том, как украинских детей обучают стрельбе и другим военным навыкам в специальных лагерях. К материалу прилагаются несколько видео. На одном из них — тот самый лагерь, где проходят "уроки войне", а на втором видео — военная подготовка в школе: ученики разных возрастов бегают с муляжами оружия по спортивной площадке, имитируя "штурм".