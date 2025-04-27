https://ukraina.ru/20250427/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-relokanty-s-donbassa-unichtozhayut-karpatskie-lesa-1062777018.html

Западная Украина за минувшую неделю: релоканты с Донбасса уничтожают карпатские леса

Западная Украина за минувшую неделю: релоканты с Донбасса уничтожают карпатские леса - 27.04.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: релоканты с Донбасса уничтожают карпатские леса

Бизнесмены из Краматорска, пренебрегая экологическим законодательством, хотят построить в Карпатах более 200 ветряных электроустановок, при этом общая мощность ветряных электростанций составит 1,5 ГВт.

2025-04-27T05:54

2025-04-27T05:54

2025-04-27T05:54

западная украина за неделю

эксклюзив

украина

краматорск

киев

олег мкртчан

матеуш моравецкий

виктор янукович

красная армия

институт национальной памяти

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Под Тернополем впервые начали эксгумацию могил поляков, убитых бандеровцамиВ четверг, 24 апреля, в Тернопольской области польско-украинская экспедиция начала эксгумацию останков мирных поляков, убитых в феврале 1945 боевиками УПА* на территории бывшего села Пужники. Это первые подобные работы за десятки лет: хотя формальный мораторий на эксгумацию польских могил времен Второй мировой действовал на Украине с весны 2017-го, однако Киев не позволял этого делать и раньше.Два года назад бывшее село Пужники (ныне территория села Садовое Чертковского района Тернопольской области) стало первым местом на Украине, где полякам разрешили поисковые работы. Но сразу после обнаружения массового захоронения, несмотря на визит в Пужники тогдашнего польского премьера Матеуша Моравецкого, все работы были заморожены по решению украинской стороны. Ситуация изменилась только в январе этого года, когда нынешним польским властям срочно понадобились голоса патриотического электората на президентских выборах (состоятся в мае 2025-го), и Варшава нажала на Киев в вопросе эксгумаций.С польской стороны работы в Пужниках будут проведены польским Фондом "Свобода и демократия" в сотрудничестве с учеными Поморского медицинского университета и представителями Института национальной памяти Польши. В работах также примут участие представители украинского Фонда "Волынские древности", получившего соответствующее разрешение. Накануне территорию, где будут проводить эксгумацию, проверили саперы, взрывоопасных предметов не обнаружили.24 апреля участники экспедиции завезли необходимое для работы оборудование, разложили палатки, в которых будут работать ученые, а также начали подготовку участка, где будут проходить раскопки. "В месте выполнения таких работ мы создаем так называемый медицинский пункт, в который доставляют останки после их поднятия из земли. Там выполняются антропологические, медицинские исследования, берётся материал для дальнейших генетических исследований", – рассказал руководитель польской команды ученых, генетик из Поморского медицинского университета в Щецине профессор Анджей Оссовский.Во время эксгумации в Пужниках будут работать биологи, микробиологи, генетики, медицинские антропологи, судебные антропологи и археологи. "Это полнопрофильная группа, которая займется всем спектром исследований, которые мы можем делать сегодня, в 21 веке: от базовых, т.е. антропологических анализов – определения пола и возраста, специфических особенностей данных людей, до последних достижений генетики, которые здесь будут применены, до сих пор не проводившегося ДНК-анализа нового поколения", – отметил Оссовский.Пужники выбраны украинской стороной по нескольким причинам. Во-первых, это не Волынь, где произошли наиболее массовые и жестокие убийства мирных поляков в годы Второй мировой (причем даже не историческая Волынь, часть которой находится в пределах нынешней Тернопольской области). Во-вторых, по воспоминаниям жителей, могила в селе относительно небольшая – 90-100 человек, а в документах НКВД после нападения сотни УПА на Пужники 12-13 февраля 1945 года сказано о 50 или 57 убитых поляках. То есть Киев надеется, что тел в могиле будет меньше, чем заявлено поляками, что позволит подвергнуть сомнению и общую численность жертв "Волынской резни".Кроме того, в документах УПА убийство мирных поляков в Пужниках названо "атакой на базу истребительного батальона, состоявшего из поляков". Местные поляки после освобождения Тернопольской области Красной Армией действительно массово вступали в истребительные батальоны НКВД с целью защиты себя и своих населенных пунктов от террора украинских националистов. Так что если в могиле окажется хотя бы один человек в форме, это даст киевским властям возможность представить и остальные жертвы как "законную цель". Подобную аргументацию обнародовал 25 апреля заместитель редактора киевского пропагандистского издания "Историческая правда" Владимир Бирчак, известный своими антипольскими опусами.Стоит отметить, что в преддверии начала эксгумационных работ в Пужниках в Польше пытались спровоцировать Украину на их запрет. 22 апреля на могиле погибших боевиков УПА вблизи польского села Монастырь неизвестные установили табличку с такой надписью на польском языке: "Братская могила украинцев, участников УПА, ответственных за террор и геноцид против беззащитного польского, украинского и еврейского населения. Господи Боже, помилуй их и не засчитай им ужасные поступки, которые они совершили против своих братьев".Это стало достаточно болезненным ударом по самолюбию Киева, который с начала 2020 года требует установить на этой могиле табличку с неверифицированным перечнем из 62 фамилий боевиков УПА, да еще и указать, что это были "борцы за свободу Украины". Польское правительство за свой счет осенью 2020-го установило на ней табличку со словами "Братская могила украинцев, погибших в битве с советским НКВД в Монастырских лесах в ночь со 2 на 3 марта 1945 года", но украинская сторона была публично этим недовольна, настаивая на своём.Однако ныне Киев не только не отменил разрешение на эксгумацию в Пужниках, но даже не потребовал немедленно демонтировать самовольно установленную табличку, удовлетворившись заявлением польской полиции о "расследовании по факту вандализма". Очевидно, в условиях уменьшения поддержки со стороны Запада, прежде всего, США, Украина боится потерять ещё и благосклонность Польши.Компании-релоканты из Донбасса уничтожают леса Карпат ради ВЭСКомпания "Ветряные парки Украины", входящая в финансово-промышленные группы бизнесменов из Краматорска, планирует построить в Закарпатской области более 200 ветряных электроустановок (ВЭУ), при этом общая мощность ветряных электростанций (ВЭС) составит до 1,5 ГВт. Однако начало строительства ВЭС вблизи полонины Руна вызвало протесты местных жителей и экологов из-за уничтожения пралесов (тысячелетних нетронутых лесов)."Ветряные парки Украины" и компания по выпуску ВЭУ "Фурлендер Виндтехнолоджи" были созданы в Краматорске во время президентства Виктора Януковича. Их основали финансово-промышленные группы (ФПГ) Максима Ефимова (депутат-мажоритарщик Верховной Рады Украины от Краматорска в 2014-2023 годах) и братьев Эдуарда и Рафаэля Мкртчан.Отец братьев Мкртчан, бывший миллиардер Олег Мкртчан, ранее был генеральным директором одной из крупнейших корпораций Украины – Индустриального союза Донбасса, где председателем Совета директоров был олигарх Сергей Тарута, а половина акций принадлежала российским инвесторам. С 2019 года Олег Мкртчан отбывает тюремное наказание в России за мошенничество в особо крупном размере.В 2022 году "Ветряные парки Украины" и "Фурлендер Виндтехнолоджи" были релоцированы из Краматорска в город Перечин Закарпатской области. Там они получили от местных властей 16,5 гектара земли для создания индустриального парка "Френдли Винтехнолоджи", который в августе 2023 года был включен в соответствующий правительственный реестр (это даёт налоговые льготы). Руководство парка планирует выйти к началу 2026 года на производство примерно 100 ветряных электроустановок мультимегаватного класса в год, которые "Ветряные парки Украины" собираются установить на хребтах и ​​полонинах Карпат.В Ужгородском районе запланировано более 40 ветряков, в Мукачевском – также более 40, и Тячевском – под 140 ветряков. Для строительства выбраны территории так называемой "Изумрудной сети" (территории особого природоохранного интереса согласно Бернской конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе). Это полонины Руна, Красная и Апецкая, горы Острая и Лютянская Голица, Водораздельный хребет и Свидовецкий массив, которые со всех сторон окружены объектами природно-заповедного фонда и пралесами.Первую ВЭС из 16 установок "Ветряные парки Украины" начали строить в селе Нижние ворота, в 2024 году запущены две ВЭУ, сейчас монтируют ещё шесть. Строительство полностью поддерживают местные власти, ведь 3% дохода от продажи электроэнергии идёт в местный бюджет, и Нижневоротская община уже получила более миллиона гривен. На ещё большие деньги рассчитывали в селе Турье Реметы, где дочерняя компания "Ветряных парков Украины" планирует построить ВЭС из минимум 30 установок. В мае прошлого года Турье-Реметовский сельский совет утвердил детальный план территории ВЭС на полонине Руна, а в сентябре 2024-го выделил землю под первые четыре ВЭУ.Однако сельсовет и бизнесмены проигнорировали закон "Об оценке влияния на окружающую среду", обязывающий проводить процедуру оценки воздействия на окружающую среду при изменении целевого назначения сельскохозяйственных земель на земли энергетики. Решение сельсовета оспорила в суде организация "Экология-Право-Человек", и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в январе 2025 года остановило рассмотрение документов о создании ВЭС на полонине Руна.Однако это не остановило энергичных энергетических бизнесменов. На прошлой неделе благодаря возмущенным местным жителям стало известно, что для логистических нужд ВЭС на Руне в лесничестве "Шипот" Ужгородского надлесничества вырубили часть пралесов (обнаружено 114 пней свежесрубленных деревьев бука в возрасте около 200 лет). Здесь компания, аффилированная с мэром Ужгорода Богданом Андреевым, по заказу государственного предприятия "Леса Украины" должна была строить новую дорогу. Статус выданных лесорубных разрешений до сих пор обозначает рубку как не начатую. Однако фактически она уже завершена, и уничтожила международный туристический маршрут от села Збины до горной долины Руна, а также локации распространения краснокнижного подснежника.При этом около 100 единиц тяжелой строительной техники "Ветряных парков Украины" приступили к строительству фундаментов четырех ВЭУ, прикрываясь регистрацией "Сообщения о начале строительных работ" в системе Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ). Однако такой шаг был бы законным только при наличии оценки влияния на окружающую среду, подчеркивают эксперты.Как заявил закарпатским журналистам руководитель экспертного отдела Украинской природоохранной группы Петр Тестов, строительство ВЭС на горной долине Руна является незаконным. "В первую очередь, должна реагировать ГИАГ и предпринимать действия для прекращения права на осуществление соответствующих работ. Также на это должна реагировать Госэкоинспекция, а прокуратура, учитывая фактическое бездействие ГИАГ, может подать соответствующий иск", – сказал он.Хотя специализированная экологическая прокуратура Закарпатской областной прокуратуры в координации с Офисом Генерального прокурора задокументировала и устанавливает обстоятельства уничтожения леса в Карпатах, строительные работы на полонине Руна не прекращены. При этом 29 апреля на очередной сессии Турье-Реметовского сельсовета депутаты готовятся выделить дочерней компании "Ветряных парков Украины" еще 17 участков для строительства ВЭУ.Это будет очередной шаг к уничтожению карпатских пралесов, старейших лесных экосистем Западной Украины. В Европе осталось менее 320 тысяч гектаров таких лесов, 100 тысяч гектаров из которых расположены в украинской части Карпат, в основном в Закарпатье.* запрещённая в РФ террористическая организацияЧитайте также: Западная Украина за минувшую неделю: битва за "Поляну Квасовую" и подготовка к выборам мэра Львова

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эксклюзив, украина, краматорск, киев, олег мкртчан, матеуш моравецкий, виктор янукович, красная армия, институт национальной памяти, нквд