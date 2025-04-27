Временное перемирие возможно, но Большой войны не избежать — Губарев - 27.04.2025 Украина.ру
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Временное перемирие возможно, но Большой войны не избежать — Губарев
Временное перемирие возможно, но Большой войны не избежать — Губарев - 27.04.2025 Украина.ру
Временное перемирие возможно, но Большой войны не избежать — Губарев
Перемирие между Россией и США возможно: может договорятся, может нет. Однако Большой войны не избежать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал боец ВС РФ Павел Губарев, избранный ранее "народным губернатором" Донбасса
2025-04-27T05:45
2025-04-27T05:45
новости
россия
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нато
вооруженные силы украины
павел губарев
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По его словам, “Большая война — это когда все будут воевать против всех”. То есть произойдет эскалация уже идущего конфликта, и в будущем она будет нарастать.“Северная Корея будет против Южной Кореи, Китай — против Тайваня, Израиль — против всех на Ближнем Востоке. Турки за Великий Туран. Видимо, Армению сотрут, или что там у них в планах. США нападут на Иран. Это сегодня уже все обсуждается”, — пояснил Губарев.Рассуждая на тему того, какие карты разыграет Европа, он заявил, что НАТО вполне может оказаться в войне против России.Между тем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поиск путей мирного урегулирования не может быть публичным.Полный текст интервью Павла Губарева: Под Киевом ВСУ были на волоске от разгрома. Надо было не уходить, а идти дальше читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, украина, нато, вооруженные силы украины, павел губарев
Новости, Россия, США, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Павел Губарев

Временное перемирие возможно, но Большой войны не избежать — Губарев

05:45 27.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРасчет гаубицы Д-30 спецназа "Ахмат" МО РФ
Расчет гаубицы Д-30 спецназа Ахмат МО РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Перемирие между Россией и США возможно: может договорятся, может нет. Однако Большой войны не избежать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал боец ВС РФ Павел Губарев, избранный ранее "народным губернатором" Донбасса
По его словам, “Большая война — это когда все будут воевать против всех”. То есть произойдет эскалация уже идущего конфликта, и в будущем она будет нарастать.
“Северная Корея будет против Южной Кореи, Китай — против Тайваня, Израиль — против всех на Ближнем Востоке. Турки за Великий Туран. Видимо, Армению сотрут, или что там у них в планах. США нападут на Иран. Это сегодня уже все обсуждается”, — пояснил Губарев.
Рассуждая на тему того, какие карты разыграет Европа, он заявил, что НАТО вполне может оказаться в войне против России.
“Но если мы возьмем паузу, пойдя на перемирие с Украиной, и НАТО подготовится так, как Украина за 8 лет, а мы это время профукаем, то я боюсь, что мы под Москвой окажемся спустя несколько месяцев после начала войны. Надеюсь, что этого не случится, и у нас все это просчитывается. Но это только надежды”, — поделился своими рассуждениями собеседник издания.
Между тем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поиск путей мирного урегулирования не может быть публичным.
Полный текст интервью Павла Губарева: Под Киевом ВСУ были на волоске от разгрома. Надо было не уходить, а идти дальше читайте на сайте Украина.ру.
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