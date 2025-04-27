Временное перемирие возможно, но Большой войны не избежать — Губарев
Перемирие между Россией и США возможно: может договорятся, может нет. Однако Большой войны не избежать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал боец ВС РФ Павел Губарев, избранный ранее "народным губернатором" Донбасса
По его словам, “Большая война — это когда все будут воевать против всех”. То есть произойдет эскалация уже идущего конфликта, и в будущем она будет нарастать.
“Северная Корея будет против Южной Кореи, Китай — против Тайваня, Израиль — против всех на Ближнем Востоке. Турки за Великий Туран. Видимо, Армению сотрут, или что там у них в планах. США нападут на Иран. Это сегодня уже все обсуждается”, — пояснил Губарев.
“Но если мы возьмем паузу, пойдя на перемирие с Украиной, и НАТО подготовится так, как Украина за 8 лет, а мы это время профукаем, то я боюсь, что мы под Москвой окажемся спустя несколько месяцев после начала войны. Надеюсь, что этого не случится, и у нас все это просчитывается. Но это только надежды”, — поделился своими рассуждениями собеседник издания.
Между тем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поиск путей мирного урегулирования не может быть публичным.
Полный текст интервью Павла Губарева: Под Киевом ВСУ были на волоске от разгрома. Надо было не уходить, а идти дальше читайте на сайте Украина.ру.
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