https://ukraina.ru/20250427/vremennoe-peremirie-vozmozhno-no-bolshoy-voyny-ne-izbezhat--gubarev-1062700564.html

Временное перемирие возможно, но Большой войны не избежать — Губарев

Временное перемирие возможно, но Большой войны не избежать — Губарев - 27.04.2025 Украина.ру

Временное перемирие возможно, но Большой войны не избежать — Губарев

Перемирие между Россией и США возможно: может договорятся, может нет. Однако Большой войны не избежать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал боец ВС РФ Павел Губарев, избранный ранее "народным губернатором" Донбасса

2025-04-27T05:45

2025-04-27T05:45

2025-04-27T05:45

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По его словам, “Большая война — это когда все будут воевать против всех”. То есть произойдет эскалация уже идущего конфликта, и в будущем она будет нарастать.“Северная Корея будет против Южной Кореи, Китай — против Тайваня, Израиль — против всех на Ближнем Востоке. Турки за Великий Туран. Видимо, Армению сотрут, или что там у них в планах. США нападут на Иран. Это сегодня уже все обсуждается”, — пояснил Губарев.Рассуждая на тему того, какие карты разыграет Европа, он заявил, что НАТО вполне может оказаться в войне против России.Между тем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поиск путей мирного урегулирования не может быть публичным.Полный текст интервью Павла Губарева: Под Киевом ВСУ были на волоске от разгрома. Надо было не уходить, а идти дальше читайте на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, украина, нато, вооруженные силы украины, павел губарев