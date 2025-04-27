Политолог раскрыл, почему США непросто отказаться от украинского конфликта
Трамп в раздражении
Вашингтону не так уж просто выйти из сложившейся ситуации. Это в мифах правители империй легко "умывают руки". В реальности, есть и сила политической инерции, и интриги лоббистов и оппонентов, и кулуарные обязательства, и личные мотивы
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.
По его словам, помимо вышеописанных обстоятельств, даже "Старлинк" не отключается одним нажатием на кнопки — необходимо разорвать несколько договоров, вернуть авансы, учесть технические обстоятельства.
“Плюс, нам нужно убедить нынешнее американское руководство, что им куда выгоднее строить новый мир с нами, чем воевать за старый мир с ними. Вот тогда и будет победа. Только не над киевским режимом, а над старой конфронтационной моделью, в которой завязли наши оппоненты”, — заявил Выдрин.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин заявил, что если Россия сумеет убедить президента США Дональда Трампа в том, что именно Владимир Зеленский мешает получить ему Нобелевскую премию мира, это будет идеальный дипломатический ход.
По его словам, сейчас можно увидеть все предпосылки к тому, что в ближайшее время Украина будет еще более виноватой.
Подробнее о том, что натолкнуло политолога на эту мысль — в интервью Дмитрия Бавырина: Если Трамп откажется давать Украине разведданные, для России это уже будет важная победа.
Полный текст интервью Дмитрия Выдрина о выходе США из переговоров по Украине: "Старлинк" не отключается одним нажатием кнопки читайте на сайте Украина.ру.
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