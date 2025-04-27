Политолог раскрыл, почему США непросто отказаться от украинского конфликта - 27.04.2025 Украина.ру
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Политолог раскрыл, почему США непросто отказаться от украинского конфликта
Политолог раскрыл, почему США непросто отказаться от украинского конфликта - 27.04.2025 Украина.ру
Политолог раскрыл, почему США непросто отказаться от украинского конфликта
Вашингтону не так уж просто выйти из сложившейся ситуации. Это в мифах правители империй легко "умывают руки". В реальности, есть и сила политической инерции, и интриги лоббистов и оппонентов, и кулуарные обязательства, и личные мотивы
2025-04-27T06:30
2025-04-27T06:30
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владимир зеленский
дональд трамп
переговоры
военная помощь
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.По его словам, помимо вышеописанных обстоятельств, даже "Старлинк" не отключается одним нажатием на кнопки — необходимо разорвать несколько договоров, вернуть авансы, учесть технические обстоятельства.Ранее в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин заявил, что если Россия сумеет убедить президента США Дональда Трампа в том, что именно Владимир Зеленский мешает получить ему Нобелевскую премию мира, это будет идеальный дипломатический ход.По его словам, сейчас можно увидеть все предпосылки к тому, что в ближайшее время Украина будет еще более виноватой.Подробнее о том, что натолкнуло политолога на эту мысль — в интервью Дмитрия Бавырина: Если Трамп откажется давать Украине разведданные, для России это уже будет важная победа.Полный текст интервью Дмитрия Выдрина о выходе США из переговоров по Украине: "Старлинк" не отключается одним нажатием кнопки читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250424/zelenskiy-dvizhetsya-v-nepravilnom-napravlenii-v-chasti-uregulirovaniya-konflikta---belyy-dom-1062723274.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, переговоры, военная помощь
Новости, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, переговоры, военная помощь

Политолог раскрыл, почему США непросто отказаться от украинского конфликта

06:30 27.04.2025
 
Трамп в раздражении
Трамп в раздражении
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Вашингтону не так уж просто выйти из сложившейся ситуации. Это в мифах правители империй легко "умывают руки". В реальности, есть и сила политической инерции, и интриги лоббистов и оппонентов, и кулуарные обязательства, и личные мотивы
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.
По его словам, помимо вышеописанных обстоятельств, даже "Старлинк" не отключается одним нажатием на кнопки — необходимо разорвать несколько договоров, вернуть авансы, учесть технические обстоятельства.
“Плюс, нам нужно убедить нынешнее американское руководство, что им куда выгоднее строить новый мир с нами, чем воевать за старый мир с ними. Вот тогда и будет победа. Только не над киевским режимом, а над старой конфронтационной моделью, в которой завязли наши оппоненты”, — заявил Выдрин.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин заявил, что если Россия сумеет убедить президента США Дональда Трампа в том, что именно Владимир Зеленский мешает получить ему Нобелевскую премию мира, это будет идеальный дипломатический ход.
По его словам, сейчас можно увидеть все предпосылки к тому, что в ближайшее время Украина будет еще более виноватой.
Подробнее о том, что натолкнуло политолога на эту мысль — в интервью Дмитрия Бавырина: Если Трамп откажется давать Украине разведданные, для России это уже будет важная победа.
Фото: Владимир Зеленский
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Полный текст интервью Дмитрия Выдрина о выходе США из переговоров по Украине: "Старлинк" не отключается одним нажатием кнопки читайте на сайте Украина.ру.
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