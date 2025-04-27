https://ukraina.ru/20250427/politolog-raskryl-pochemu-ssha-neprosto-otkazatsya-ot-ukrainskogo-konflikta-1062750445.html

Политолог раскрыл, почему США непросто отказаться от украинского конфликта

Политолог раскрыл, почему США непросто отказаться от украинского конфликта - 27.04.2025 Украина.ру

Политолог раскрыл, почему США непросто отказаться от украинского конфликта

Вашингтону не так уж просто выйти из сложившейся ситуации. Это в мифах правители империй легко "умывают руки". В реальности, есть и сила политической инерции, и интриги лоббистов и оппонентов, и кулуарные обязательства, и личные мотивы

2025-04-27T06:30

2025-04-27T06:30

2025-04-27T06:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.По его словам, помимо вышеописанных обстоятельств, даже "Старлинк" не отключается одним нажатием на кнопки — необходимо разорвать несколько договоров, вернуть авансы, учесть технические обстоятельства.Ранее в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин заявил, что если Россия сумеет убедить президента США Дональда Трампа в том, что именно Владимир Зеленский мешает получить ему Нобелевскую премию мира, это будет идеальный дипломатический ход.По его словам, сейчас можно увидеть все предпосылки к тому, что в ближайшее время Украина будет еще более виноватой.Подробнее о том, что натолкнуло политолога на эту мысль — в интервью Дмитрия Бавырина: Если Трамп откажется давать Украине разведданные, для России это уже будет важная победа.Полный текст интервью Дмитрия Выдрина о выходе США из переговоров по Украине: "Старлинк" не отключается одним нажатием кнопки читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250424/zelenskiy-dvizhetsya-v-nepravilnom-napravlenii-v-chasti-uregulirovaniya-konflikta---belyy-dom-1062723274.html

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новости, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, переговоры, военная помощь