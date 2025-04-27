Западу и Украине выгодно признать российские территории — Миронов - 27.04.2025 Украина.ру
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Западу и Украине выгодно признать российские территории — Миронов
Западу и Украине выгодно признать российские территории — Миронов - 27.04.2025 Украина.ру
Западу и Украине выгодно признать российские территории — Миронов
Признание российских территорий таковыми — единственный способ остановить “неонацистского джина”, которого Запад выпустил в 2014 году, когда он поддержал Майдан и государственный переворот. Выгода Украины заключается в том, что такой сценарий в значительной степени способствовал бы прекращению конфликта
2025-04-27T06:00
2025-04-27T06:00
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.По его словам, в интересах Украины, США и ЕС признать волю жителей Крыма и Новороссии, так как это в значительной степени способствовало бы прекращению конфликта, который продолжается уже 11 лет.“Что касается плана Трампа, то здесь трудно что-либо сказать, потому что самого плана никто не видел. Противоречивые заявления американской администрации являются отражением беспомощности и нежелания США найти реальное решение кризиса на Украине”, — считает Миронов.Он подчеркнул, что на самом деле у администрации США был и есть только один шанс реально повлиять на достижение мира — прекратить военную и финансовую поддержку киевского режима.“Это единственный способ остановить неонацистского джина, которого Запад выпустил в 2014 году, когда он поддержал Майдан и государственный переворот”, — заключил политолог.Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский до сих пор не отходит от своей точки зрения. По его словам, Украина будет настаивать на полном или частичном перемирии, не учитывая другие аспекты, указанные в плане президента США Дональда Трампа. Подробности в публикации Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем.Полный текст интервью Сергея Миронова: У Трампа есть единственный способ остановить неонацисткого джина, выпущенного на Украине читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250425/zelenskiy-mstit-sryvom-peregovorov-deputat-verkhovnoy-rady-raskryl-komu-i-za-chto---1062748861.html
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новости, украина, сша, запад, дональд трамп, владимир зеленский, ес
Новости, Украина, США, Запад, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС

Западу и Украине выгодно признать российские территории — Миронов

06:00 27.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Признание российских территорий таковыми — единственный способ остановить “неонацистского джина”, которого Запад выпустил в 2014 году, когда он поддержал Майдан и государственный переворот. Выгода Украины заключается в том, что такой сценарий в значительной степени способствовал бы прекращению конфликта
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.
“Что признают или не признают США — это их дело. Мы руководствуемся своей Конституцией, где четко прописано, что Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — это неотъемлемая часть территории России. Из этого мы исходим на любых переговорах. То, что их таковыми не считают в Киеве и на Западе, не мешает нам их развивать”, — заявил собеседник издания.
По его словам, в интересах Украины, США и ЕС признать волю жителей Крыма и Новороссии, так как это в значительной степени способствовало бы прекращению конфликта, который продолжается уже 11 лет.
“Что касается плана Трампа, то здесь трудно что-либо сказать, потому что самого плана никто не видел. Противоречивые заявления американской администрации являются отражением беспомощности и нежелания США найти реальное решение кризиса на Украине”, — считает Миронов.
Он подчеркнул, что на самом деле у администрации США был и есть только один шанс реально повлиять на достижение мира — прекратить военную и финансовую поддержку киевского режима.
“Это единственный способ остановить неонацистского джина, которого Запад выпустил в 2014 году, когда он поддержал Майдан и государственный переворот”, — заключил политолог.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский до сих пор не отходит от своей точки зрения. По его словам, Украина будет настаивать на полном или частичном перемирии, не учитывая другие аспекты, указанные в плане президента США Дональда Трампа. Подробности в публикации Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем.
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Полный текст интервью Сергея Миронова: У Трампа есть единственный способ остановить неонацисткого джина, выпущенного на Украине читайте на сайте Украина.ру.
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