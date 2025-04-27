Западу и Украине выгодно признать российские территории — Миронов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Признание российских территорий таковыми — единственный способ остановить “неонацистского джина”, которого Запад выпустил в 2014 году, когда он поддержал Майдан и государственный переворот. Выгода Украины заключается в том, что такой сценарий в значительной степени способствовал бы прекращению конфликта
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.
“Что признают или не признают США — это их дело. Мы руководствуемся своей Конституцией, где четко прописано, что Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — это неотъемлемая часть территории России. Из этого мы исходим на любых переговорах. То, что их таковыми не считают в Киеве и на Западе, не мешает нам их развивать”, — заявил собеседник издания.
“Что касается плана Трампа, то здесь трудно что-либо сказать, потому что самого плана никто не видел. Противоречивые заявления американской администрации являются отражением беспомощности и нежелания США найти реальное решение кризиса на Украине”, — считает Миронов.
Он подчеркнул, что на самом деле у администрации США был и есть только один шанс реально повлиять на достижение мира — прекратить военную и финансовую поддержку киевского режима.
“Это единственный способ остановить неонацистского джина, которого Запад выпустил в 2014 году, когда он поддержал Майдан и государственный переворот”, — заключил политолог.
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