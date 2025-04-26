Путин заявил о готовности к переговорам с Киевом без предварительных условий
Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции заседание Совета при Президенте по культуре и искусству
На встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом президент РФ Владимир Путин выразил готовность Москвы возобновить переговоры с Украиной безо всяких предварительных условий. Такое заявление 26 апреля сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков
Стоит напомнить, что накануне Уиткофф вновь посетил Россию, что стало его четвертым визитом в страну за последние три месяца. В Кремле он провел встречу с Путиным. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, политики провели переговоры о перспективах возобновления двустороннего диалога между Москвой и Киевом.
Речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины, прокомментировал Ушаков. Подробности в публикации После прогулки по Арбату: встреча Путина и спецпредствителя Трампа стартовала.
"В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий", — заявил, в свою очередь, Песков.
Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью CBS News заявил, что Москва готова к достижению соглашения по Украине, но есть детали, которые еще нужно согласовать. Позже он сообщил, что российская сторона рассматривает и выдвигает "серьезные предложения".
Между тем сегодня, 26 апреля, Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на прощальной церемонии с Папой Римским, а после этого СМИ раскрыли подробности предложений Украины к плану США.
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