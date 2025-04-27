Бавырин: Россия должна убедить Трампа в том, что Зеленский мешает ему получить Нобелевскую премию мира - 27.04.2025 Украина.ру
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Бавырин: Россия должна убедить Трампа в том, что Зеленский мешает ему получить Нобелевскую премию мира
Бавырин: Россия должна убедить Трампа в том, что Зеленский мешает ему получить Нобелевскую премию мира - 27.04.2025 Украина.ру
Бавырин: Россия должна убедить Трампа в том, что Зеленский мешает ему получить Нобелевскую премию мира
Украина готова обещать, что угодно, а за выполнение своих обещаний не ручается. Поэтому если Россия сумеет убедить президента США Дональда Трампа в том, что именно Владимир Зеленский мешает получить ему Нобелевскую премию мира, это будет идеальный дипломатический ход
2025-04-27T06:15
2025-04-27T06:15
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин.По его словам, сейчас можно увидеть все предпосылки к тому, что в ближайшее время Украина будет еще более виноватой. Собеседник издания заявил, что на эту мысль его натолкнула одна из публикаций газеты The Wall Street Journal, в которой написано, что Киев должен согласиться на отказ от членства в НАТО и от Крыма.Именно поэтому, подчеркнул политолог, Москва должна настаивать: "Одних обещаний недостаточно. Украина должна изменить конституцию. Все, что мы требуем в рамках СВО — зависит от Киева и требует времени".“Если мы сумеем убедить Трампа в том, что именно Зеленский мешает получить ему Нобелевскую премию мира, это будет идеальный дипломатический ход”, — резюмировал Бавырин.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Если Трамп откажется давать Украине разведданные, для России это уже будет важная победа читайте на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20250423/vstrecha-v-londone-otmenilas-i-chto-togda-1062694085.html
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новости, россия, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, трамп и зеленский, нато
Новости, Россия, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, НАТО

Бавырин: Россия должна убедить Трампа в том, что Зеленский мешает ему получить Нобелевскую премию мира

06:15 27.04.2025
 
© president.gov.ua
© president.gov.ua
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Украина готова обещать, что угодно, а за выполнение своих обещаний не ручается. Поэтому если Россия сумеет убедить президента США Дональда Трампа в том, что именно Владимир Зеленский мешает получить ему Нобелевскую премию мира, это будет идеальный дипломатический ход
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин.
По его словам, сейчас можно увидеть все предпосылки к тому, что в ближайшее время Украина будет еще более виноватой. Собеседник издания заявил, что на эту мысль его натолкнула одна из публикаций газеты The Wall Street Journal, в которой написано, что Киев должен согласиться на отказ от членства в НАТО и от Крыма.
“А заявления [депутата Верховной Рады Алексея] Гончаренко* в духе "Ничего отдавать России нельзя и нельзя отказываться от вступления в НАТО, но обещать можно все, что угодно" перекликается со знаменитым лозунгом "Обещайте все, что угодно, а вешать будем потом", — отметил Бавырин.
Именно поэтому, подчеркнул политолог, Москва должна настаивать: "Одних обещаний недостаточно. Украина должна изменить конституцию. Все, что мы требуем в рамках СВО — зависит от Киева и требует времени".
“Если мы сумеем убедить Трампа в том, что именно Зеленский мешает получить ему Нобелевскую премию мира, это будет идеальный дипломатический ход”, — резюмировал Бавырин.
- РИА Новости, 1920, 23.04.2025
23 апреля, 09:56
Встреча в Лондоне отменилась. Что дальше?Главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную на 23 апреля встречу в Лондоне. Переговоры пройдут только между чиновниками. Об этом в среду сообщил британский телеканал Sky News
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Если Трамп откажется давать Украине разведданные, для России это уже будет важная победа читайте на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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