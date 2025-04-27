https://ukraina.ru/20250427/bavyrin-rossiya-dolzhna-ubedit-trampa-v-tom-chto-zelenskiy-meshaet-emu-poluchit-nobelevskuyu-premiyu-1062701412.html
Бавырин: Россия должна убедить Трампа в том, что Зеленский мешает ему получить Нобелевскую премию мира
Бавырин: Россия должна убедить Трампа в том, что Зеленский мешает ему получить Нобелевскую премию мира - 27.04.2025 Украина.ру
Бавырин: Россия должна убедить Трампа в том, что Зеленский мешает ему получить Нобелевскую премию мира
Украина готова обещать, что угодно, а за выполнение своих обещаний не ручается. Поэтому если Россия сумеет убедить президента США Дональда Трампа в том, что именно Владимир Зеленский мешает получить ему Нобелевскую премию мира, это будет идеальный дипломатический ход
2025-04-27T06:15
2025-04-27T06:15
2025-04-27T06:15
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин.По его словам, сейчас можно увидеть все предпосылки к тому, что в ближайшее время Украина будет еще более виноватой. Собеседник издания заявил, что на эту мысль его натолкнула одна из публикаций газеты The Wall Street Journal, в которой написано, что Киев должен согласиться на отказ от членства в НАТО и от Крыма.Именно поэтому, подчеркнул политолог, Москва должна настаивать: "Одних обещаний недостаточно. Украина должна изменить конституцию. Все, что мы требуем в рамках СВО — зависит от Киева и требует времени".“Если мы сумеем убедить Трампа в том, что именно Зеленский мешает получить ему Нобелевскую премию мира, это будет идеальный дипломатический ход”, — резюмировал Бавырин.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Если Трамп откажется давать Украине разведданные, для России это уже будет важная победа читайте на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20250423/vstrecha-v-londone-otmenilas-i-chto-togda-1062694085.html
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Бавырин: Россия должна убедить Трампа в том, что Зеленский мешает ему получить Нобелевскую премию мира
Украина готова обещать, что угодно, а за выполнение своих обещаний не ручается. Поэтому если Россия сумеет убедить президента США Дональда Трампа в том, что именно Владимир Зеленский мешает получить ему Нобелевскую премию мира, это будет идеальный дипломатический ход