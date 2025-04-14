Зеленского возмутило "неправильное" отношение США к России
12:55 14.04.2025 (обновлено: 12:56 14.04.2025)
© president.gov.uaФото: Владимир Зеленский
© president.gov.ua
Владимир Зеленский в интервью CBS обвинил Америку в "теплом" общении с Россией в ущерб украинской стороне
"Сильный президент сильной страны должен быть на стороне Украины. И я не считаю, что Америка должна быть где-то посредине. Но все зашло так, что мы чувствуем, что Америка более тепло разговаривает с русскими нежели с Украиной. Я считаю это неправильным", - возмутился Зеленский.
Кроме того, Зеленский отметил, что ранее США приостановили помощь и обмен разведанными с Украиной , зная, что "будет очень болезненно".
"У меня вопрос, что США сделали зеркальное в сторону русских... Нам заблокировали и потом предложили. А русским – предложили и ничего не блокировали. Когда мы говорим: "мир через силу" работает в одну сторону, только в нашу", - посетовал он.
После выхода интервью Зеленского президент США Дональд Трамп потребовал лишить канал лицензии. Он напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале - в 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис было выпущено в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную неотредактированную версию. По мнению президента США, CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.
О других высказываниях Зеленского - в материале Зеленский обвинил США в нежелании защищать Украину на сайте Украина.ру.
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