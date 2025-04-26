https://ukraina.ru/20250426/osvobozhdenie-kurskoy-oblasti-i-rol-boytsov-kndr-itogi-26-aprelya-1062776420.html

Освобождение Курской области и роль бойцов КНДР. Итоги 26 апреля

Освобождение Курской области и роль бойцов КНДР. Итоги 26 апреля - 26.04.2025 Украина.ру

Освобождение Курской области и роль бойцов КНДР. Итоги 26 апреля

Президент Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова России об освобождении Курской области. Среди прочего Герасимов рассказал о роли в освобождении региона бойцов из КНДР

2025-04-26T19:00

2025-04-26T19:00

2025-04-26T19:00

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курская область

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Президент Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова об освобождении Курской области. Он указал, что Герасимов в своих регулярных докладах отмечал наиболее эффективно действовавшие российские подразделения."Не могу не назвать их сегодня ещё раз. Это 76-я дивизия ВДВ, 234-й десантно-штурмовой полк этой дивизии, 237-й десантно-штурмовой полк и 104-й десантно-штурмовой полк этой дивизии; 106-я воздушно-десантная дивизия и её 119-й парашютно-десантный полк, 137-й парашютно-десантный полк, 51-й парашютно-десантный полк. Это 56-й десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии; два полка "Ахмат" – 204-й полк спецназначения "Ахмат" и 1434-й мотострелковый полк "Ахмат"; 22-й мотострелковый полк 72-й дивизии, 11-я десантно-штурмовая бригада, 83-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Наконец, морские пехотинцы наши, славные морские пехотинцы – 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота", — заявил Путин.Он также упомянул добровольческое формирование "Ветераны", бойцы которого "осуществили дерзкий подземный десант в район Суджи и создали условия для её полного освобождения".Путин поздравил весь личных состав подразделений, принимавших участие в освобождении Курской область."Поздравляю весь личный состав всех воинских подразделений, принимавших участие в разгроме неонацистских формирований, вторгшихся на российскую территорию в Курской области", — заявил Путин в ответ на доклад Герасимова.Он указал, что авантюра киевского режима полностью провалилась, "а понесённые противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащённых, в том числе и западными образцами техники, сил ВСУ – а это штурмовые подразделения, спецназ, – безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения"."Полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима. Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленные мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России. Спасибо", — подытожил президент России.Примечательно, что в своём докладе Путину Герасимов отдельно отметил роль бойцов из Северной Кореи."Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооружённых сил Украины. Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими, в ходе отражения украинского вторжение показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм", — указал начальник Генштаба ВС РФ.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это заявление Герасимова, отметила: "Никогда мы не забудем наших друзей"."Новая страница появилась в славной летописи боевого братства российского и корейского народов. Бойцы Корейской народной армии в соответствии с положениями Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и КНДР, вступившего в силу 4 декабря 2024 года, плечом к плечу, в одном окопе сражались и проливали кровь с нашими солдатами и офицерами в Курской области и внесли существенный вклад в освобождение российской земли от вражеских оккупантов", — позднее также заявила она.Российский военкор Александр Коц раскрыл подробности о том, как солдаты из КНДР сражались в Курской области."До этого момента Россия не подтверждала и не опровергала присутствие войск КНДР на линии фронта. Ставить кого-то в известность, в общем-то, мы и не обязаны. Это вопрос двусторонних отношений и соглашений. Тем временем корейские подразделения постепенно начали прибывать в Россию в ходе Курской эпопеи", — написал Коц в своём телеграм-канале.По его словам, сначала военнослужащие Корейской Народно-Демократической Республики проходили обучение на полигонах, знакомились с современной тактикой боевых действий, овладевали навыками управления дронами, знакомились с полевыми реалиями."Затем "боевых бурятов", как их в шутку и для конспирации называли наши военные, перекинули в Курскую область. Жили они в полевых условиях, чтобы не "отсвечивать". Сначала держали третью линию, потом вторую, затем их попробовали на закреплениях и, наконец, в штурмах", — рассказал военкор.Он подчеркнул, что корейские солдаты отличились слаженностью, дисциплиной, фатальным пренебрежением к смерти и недюжинной выносливостью."Оно и понятно — в основном это молодые парни, крепкие, накачанные и неплохо подготовленные на родине. Особенно - их подразделения Сил специальных операций. Союзники внесли большой вклад и в освобождение Кореневского района, и в боях под Старой и Новой Сорочинами, и в прорыве на Куриловку… У них было строгое правило — не попадать в плен живыми. И не сдаваться добровольно", — отметил Коц.По его словам, к сдаче в плен бойцов из Северной Кореи пытались склонить украинцы, разбрасывая имитации денежных купюр КНДР, на которых иероглифами был выведен текст: "Сдавайся! Ким Чен Ын довел вас до смерти и заморил голодом ваши семьи. Положите желтый флаг перед собой, поднимите руки и громко крикните "Свобода!" Медленно идите навстречу украинским солдатам и выполняйте их требования".Коц опубликовал фото такой пропагандистской листовки. Военкор подчеркнул, что ни один из солдат из КНДР не нарушил своей присяги."Ни один корейский солдат не нарушил ни своей присяги, ни союзнических обязательств", — указал он.Также, отметил военкор, Пхеньяну было важно получить опыт ведения современных боевых действий, изучить тактику и технологии потенциального противника ("коллективный Запад") и приобрести знания, которые были недоступны из-за санкционного режима."И эти задачи были выполнены. Но и в разгром украинской группировки на нашей земле в рамках всеобъемлющего двустороннего договора корейцы внесли существенный вклад. Их прибытие позволило нам не ослаблять давление на других участках фронта, продолжить наступление в Донбассе и нанести огромный урон группировке вторжения, которая состояла из 95 батальонов", — подытожил военкор.Таким образом, бойцы Корейской Народно-Демократической Республики внесли существенный вклад в освобождение Курской области.Об американском мирном плане — в статье Василия Стоякина ""Пять пунктов Зеленского" против "семи пунктов Трампа"".

https://ukraina.ru/20250426/zelenskiy-vstretilsya-s-trampom-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-26-aprelya-1062772039.html

https://ukraina.ru/20250426/sdelka-priblizhaetsya-rossiya-khranit-taynu-glavnoe-na-utro-26-aprelya-1062768554.html

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эксклюзив, хроники, курская область, владимир путин, валерий герасимов, россия, кндр, александр коц, генштаб, "ахмат", вдв