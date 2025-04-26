https://ukraina.ru/20250426/rossiyskie-voyska-unichtozhili-diversionnye-gruppy-vsu-v-belgorodskoy-popovke--gerasimov--1062774345.html

Российские войска уничтожили диверсионные группы ВСУ в белгородской Поповке — Герасимов

Российские войска уничтожили диверсионные группы ВСУ в белгородской Поповке — Герасимов - 26.04.2025 Украина.ру

Российские войска уничтожили диверсионные группы ВСУ в белгородской Поповке — Герасимов

Российские военнослужащие уничтожили диверсионные группы ВСУ возле села Поповка Белгородской области. Об этом 26 апреля сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину

2025-04-26T15:28

2025-04-26T15:28

2025-04-26T15:28

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россия

белгородская область

валерий герасимов

владимир путин

вс рф

вооруженные силы украины

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По его словам, в настоящее время российские войска занимаются поиском и ликвидацией отдельных украинских военных, которые прячутся в приграничных лесополосах.Также сегодня, 26 апреля, начальник Генштаба РФ доложил главу государства о разгроме ВСУ в Курской области и полном освобождении региона. В субботу было освобождено село Горналь — последний населенный пункт, где оставались украинские военные. Таким образом, Курская область вернулась под полный контроль России. Подробности в публикации "Ура!". Курская область освобождена: Герасимов раскрыл потери ВСУ за время боев.О других новостях с фронта на сегодняшний день — в материале Зеленский встретился с Трампом, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 апреля.

https://ukraina.ru/20250426/voennye-aerodromy-zavod-mashinostroeniya-i-sklady-boepripasov-vsu-kuda-rossiya-udarila-segodnya-1062771464.html

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новости, россия, белгородская область, валерий герасимов, владимир путин, вс рф, вооруженные силы украины