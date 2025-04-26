Российские войска уничтожили диверсионные группы ВСУ в белгородской Поповке — Герасимов
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Российские военнослужащие уничтожили диверсионные группы ВСУ возле села Поповка Белгородской области. Об этом 26 апреля сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину
По его словам, в настоящее время российские войска занимаются поиском и ликвидацией отдельных украинских военных, которые прячутся в приграничных лесополосах.
"В Белгородской области подразделениями группировки войск "Север" завершено уничтожение украинских диверсионных групп в районе населенного пункта Поповка", — заявил Герасимов.
Также сегодня, 26 апреля, начальник Генштаба РФ доложил главу государства о разгроме ВСУ в Курской области и полном освобождении региона. В субботу было освобождено село Горналь — последний населенный пункт, где оставались украинские военные. Таким образом, Курская область вернулась под полный контроль России. Подробности в публикации "Ура!". Курская область освобождена: Герасимов раскрыл потери ВСУ за время боев.
12:49Военные аэродромы, завод машиностроения и склады боеприпасов ВСУ: куда Россия ударила сегодняРоссийские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ и ударили по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени В. А. Малышева. Тем временем в Киеве произошел мощный пожар в районе жилого массива Осокорки. Там расположен завод "Буревестник". Об этом стало известно 26 апреля
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