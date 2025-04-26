Российские войска уничтожили диверсионные группы ВСУ в белгородской Поповке — Герасимов - 26.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250426/rossiyskie-voyska-unichtozhili-diversionnye-gruppy-vsu-v-belgorodskoy-popovke--gerasimov--1062774345.html
Российские войска уничтожили диверсионные группы ВСУ в белгородской Поповке — Герасимов
Российские войска уничтожили диверсионные группы ВСУ в белгородской Поповке — Герасимов - 26.04.2025 Украина.ру
Российские войска уничтожили диверсионные группы ВСУ в белгородской Поповке — Герасимов
Российские военнослужащие уничтожили диверсионные группы ВСУ возле села Поповка Белгородской области. Об этом 26 апреля сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину
2025-04-26T15:28
2025-04-26T15:28
новости
россия
белгородская область
валерий герасимов
владимир путин
вс рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062595751_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_245418e85df60138b2833deb233a29bb.jpg
По его словам, в настоящее время российские войска занимаются поиском и ликвидацией отдельных украинских военных, которые прячутся в приграничных лесополосах.Также сегодня, 26 апреля, начальник Генштаба РФ доложил главу государства о разгроме ВСУ в Курской области и полном освобождении региона. В субботу было освобождено село Горналь — последний населенный пункт, где оставались украинские военные. Таким образом, Курская область вернулась под полный контроль России. Подробности в публикации "Ура!". Курская область освобождена: Герасимов раскрыл потери ВСУ за время боев.О других новостях с фронта на сегодняшний день — в материале Зеленский встретился с Трампом, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 апреля.
https://ukraina.ru/20250426/voennye-aerodromy-zavod-mashinostroeniya-i-sklady-boepripasov-vsu-kuda-rossiya-udarila-segodnya-1062771464.html
россия
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062595751_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4206a27518b639dd823a18b0759fafa6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, белгородская область, валерий герасимов, владимир путин, вс рф, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Белгородская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВС РФ, Вооруженные силы Украины

Российские войска уничтожили диверсионные группы ВСУ в белгородской Поповке — Герасимов

15:28 26.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские военнослужащие уничтожили диверсионные группы ВСУ возле села Поповка Белгородской области. Об этом 26 апреля сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину
По его словам, в настоящее время российские войска занимаются поиском и ликвидацией отдельных украинских военных, которые прячутся в приграничных лесополосах.

"В Белгородской области подразделениями группировки войск "Север" завершено уничтожение украинских диверсионных групп в районе населенного пункта Поповка", — заявил Герасимов.

Также сегодня, 26 апреля, начальник Генштаба РФ доложил главу государства о разгроме ВСУ в Курской области и полном освобождении региона. В субботу было освобождено село Горналь — последний населенный пункт, где оставались украинские военные. Таким образом, Курская область вернулась под полный контроль России. Подробности в публикации "Ура!". Курская область освобождена: Герасимов раскрыл потери ВСУ за время боев.
Разминирование освобожденных территорий в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
12:49
Военные аэродромы, завод машиностроения и склады боеприпасов ВСУ: куда Россия ударила сегодняРоссийские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ и ударили по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени В. А. Малышева. Тем временем в Киеве произошел мощный пожар в районе жилого массива Осокорки. Там расположен завод "Буревестник". Об этом стало известно 26 апреля
О других новостях с фронта на сегодняшний день — в материале Зеленский встретился с Трампом, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 апреля.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияБелгородская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВС РФВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:28Российские войска уничтожили диверсионные группы ВСУ в белгородской Поповке — Герасимов
14:37СМИ раскрыли подробности предложений Украины к плану США
14:18"Ура!". Курская область освобождена: Герасимов раскрыл потери ВСУ за время боев
14:13Генерал Залужный. Первый после Зе?
13:06Зеленский встретился с Трампом, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 апреля
12:49Военные аэродромы, завод машиностроения и склады боеприпасов ВСУ: куда Россия ударила сегодня
11:59Зеленский передаст Трампу предложение Киева после похорон Папы Римского
11:38Песков ответил, обсуждалось ли накануне возобновление авиасообщения между Россией и США
11:25Трамп встретился с Зеленским перед похоронами Папы Римского и намерен сделать это после
10:56Зеленский признал, что Украина не способна вернуть Крым
10:32Как Трамп собирается избавляться от "неликвида" на Украине и почему будут громить Киев — Гаспарян
10:27Трамп пообещал изучить дело об убийстве генерала Генштаба в Москве
09:55США предложили помощь "коалиции желающих" в отправке миротворческие силы на Украину — Telegraph
09:28Имя Зеленского появилось в планах Трампа в Италии
09:16Сделка приближается, Россия хранит тайну. Главное на утро 26 апреля
07:45Угольный объяснил, почему не стоит ждать перемирия до завершения летней кампании
07:30Сейчас у ВС РФ “подготовка к экзамену”: Полетаев о грядущем наступлении
07:15Трудно предугадать, кто победит в “войне на истощение” — Губарев
07:10Хотят ли индийцы войны? Андрей Грозин о конфликте, который Индия и Пакистан получили по наследству
07:00Можно сказать, что ни одна из сторон не желает мира — Скоробогатый
Лента новостейМолния