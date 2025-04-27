Если Трамп решит сливать Украину мягко, то будет замазан в ее поражении — Полетаев - 27.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250427/esli-tramp-reshit-slivat-ukrainu-myagko-to-budet-zamazan-v-ee-porazhenii--poletaev-1062757491.html
Если Трамп решит сливать Украину мягко, то будет замазан в ее поражении — Полетаев
Если Трамп решит сливать Украину мягко, то будет замазан в ее поражении — Полетаев - 27.04.2025 Украина.ру
Если Трамп решит сливать Украину мягко, то будет замазан в ее поражении — Полетаев
Если политически ситуация будет развиваться как сейчас и постепенно начнется летняя кампания, это будет мягкий слив. Пойти на него президенту США Дональду Трампу проще, так как не надо ничего менять, но тогда он окажется замазан в поражении, это станет его войной
2025-04-27T07:30
2025-04-27T07:30
новости
украина
сша
дональд трамп
россия
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/02/1062246661_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_29e00841bafb6f5097bbdae0a05fd10b.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь военно-политического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев.По его словам, есть еще вариант, что Трамп поменяет стратегическую линию на выход из конфликта и заявит: "Нет, я все же буду воевать с [президентом России Владимиром] Путиным. Не хочу, но приходится". Пока предпосылок к такому нет, но надо быть готовым ко всему, резюмировал Полетаев.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев сказал, что в случае с Украиной Трамп решит применить “мягкий слив” — то есть поэтапный.Это будет как с кораблем, который заходит в шлюз: зашел внутрь, вода заполнилась, корабль прошел, вода опустилась, пояснил собеседник издания. По его мнению, к декабрю Россия и Украина останутся один на один.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250425/svoimi-deystviyami-zelenskiy-priblizhaet-konets-ukrainy---dreval-1062748544.html
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/02/1062246661_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_125e80801cd7158a73c64fdb896ceaba.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, дональд трамп, россия, владимир зеленский
Новости, Украина, США, Дональд Трамп, Россия, Владимир Зеленский

Если Трамп решит сливать Украину мягко, то будет замазан в ее поражении — Полетаев

07:30 27.04.2025
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Если политически ситуация будет развиваться как сейчас и постепенно начнется летняя кампания, это будет мягкий слив. Пойти на него президенту США Дональду Трампу проще, так как не надо ничего менять, но тогда он окажется замазан в поражении, это станет его войной
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь военно-политического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев.
“Жесткий слив — это если 1 мая Трамп сделает такое же эффектный шаг, как спуск [Владимира] Зеленского с лестницы в Белом доме, и если за этим последуют необратимые решения. А если все будет как сейчас и постепенно начнется летняя кампания, это будет мягкий слив”, — считает собеседник издания.
По его словам, есть еще вариант, что Трамп поменяет стратегическую линию на выход из конфликта и заявит: "Нет, я все же буду воевать с [президентом России Владимиром] Путиным. Не хочу, но приходится". Пока предпосылок к такому нет, но надо быть готовым ко всему, резюмировал Полетаев.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев сказал, что в случае с Украиной Трамп решит применить “мягкий слив” — то есть поэтапный.
Это будет как с кораблем, который заходит в шлюз: зашел внутрь, вода заполнилась, корабль прошел, вода опустилась, пояснил собеседник издания. По его мнению, к декабрю Россия и Украина останутся один на один.
25 апреля, 11:37
Своими действиями Зеленский приближает конец Украины — ДревальВладимир Зеленский делает все для того, чтобы Украина перестала существовать. Такое мнение в интервью агентству РИА Новости 25 апреля высказал глава Российского общества "Знание" Максим Древаль
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАДональд ТрампРоссияВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:45Будут вести оборонительную кампанию: Угольный рассказал, что ВСУ будут удерживать этим летом
07:30Если Трамп решит сливать Украину мягко, то будет замазан в ее поражении — Полетаев
07:15России нужна мобилизация, так как ВСУ "прекрасно работают в позиционке" — Губарев
07:00Алексей Стаценко: Если Россия не исполнит на Украине военную симфонию, ей будет грозить большая опасность
06:45Киев взять сложно: Самойлов объяснил, почему ВС РФ не разумно идти на столицу Украины
06:30Политолог раскрыл, почему США непросто отказаться от украинского конфликта
06:15Бавырин: Россия должна убедить Трампа в том, что Зеленский мешает ему получить Нобелевскую премию мира
06:00Западу и Украине выгодно признать российские территории — Миронов
05:54Западная Украина за минувшую неделю: релоканты с Донбасса уничтожают карпатские леса
05:45Временное перемирие возможно, но Большой войны не избежать — Губарев
05:30Полетаев: стратегическая цель России — разгромить Украину, а тактическая — сорвать "мирные усилия Трампа"
05:21Если Зеленский откажется от мира, через полгода Украины не будет. Эксперты и политики о войне и мире
05:15Кашин объяснил, почему Трамп даже при всем желании не сможет попросить о деньгах для Украины
19:00Освобождение Курской области и роль бойцов КНДР. Итоги 26 апреля
17:52Украина может быть в НАТО при следующей администрации США
17:37Смогут ли США договориться с Украиной и Европой и к чему готовиться России? Кот о рисках и угрозах
17:12Путин заявил о готовности к переговорам с Киевом без предварительных условий
16:14Разработчик систем РЭБ Рытников погиб при взрыве на границе с Украиной — Mash
15:28Российские войска уничтожили диверсионные группы ВСУ в белгородской Поповке — Герасимов
14:37СМИ раскрыли подробности предложений Украины к плану США
Лента новостейМолния