https://ukraina.ru/20250427/esli-tramp-reshit-slivat-ukrainu-myagko-to-budet-zamazan-v-ee-porazhenii--poletaev-1062757491.html

Если Трамп решит сливать Украину мягко, то будет замазан в ее поражении — Полетаев

Если Трамп решит сливать Украину мягко, то будет замазан в ее поражении — Полетаев - 27.04.2025 Украина.ру

Если Трамп решит сливать Украину мягко, то будет замазан в ее поражении — Полетаев

Если политически ситуация будет развиваться как сейчас и постепенно начнется летняя кампания, это будет мягкий слив. Пойти на него президенту США Дональду Трампу проще, так как не надо ничего менять, но тогда он окажется замазан в поражении, это станет его войной

2025-04-27T07:30

2025-04-27T07:30

2025-04-27T07:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь военно-политического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев.По его словам, есть еще вариант, что Трамп поменяет стратегическую линию на выход из конфликта и заявит: "Нет, я все же буду воевать с [президентом России Владимиром] Путиным. Не хочу, но приходится". Пока предпосылок к такому нет, но надо быть готовым ко всему, резюмировал Полетаев.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев сказал, что в случае с Украиной Трамп решит применить “мягкий слив” — то есть поэтапный.Это будет как с кораблем, который заходит в шлюз: зашел внутрь, вода заполнилась, корабль прошел, вода опустилась, пояснил собеседник издания. По его мнению, к декабрю Россия и Украина останутся один на один.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250425/svoimi-deystviyami-zelenskiy-priblizhaet-konets-ukrainy---dreval-1062748544.html

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новости, украина, сша, дональд трамп, россия, владимир зеленский