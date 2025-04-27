https://ukraina.ru/20250427/esli-zelenskiy-otkazhetsya-ot-mira-cherez-polgoda-ukrainy-ne-budet-eksperty-i-politiki-o-voyne-i-mire-1062776723.html

Если Зеленский откажется от мира, через полгода Украины не будет. Эксперты и политики о войне и мире

Если Зеленский откажется от мира, через полгода Украины не будет. Эксперты и политики о войне и мире - 27.04.2025 Украина.ру

Если Зеленский откажется от мира, через полгода Украины не будет. Эксперты и политики о войне и мире

В украинском экспертном сообществе обсуждают вероятные последствия для Украины очередного теракта, совершенного киевским режимом и его западными хозяевами. Украина.ру, 27.04.2025

2025-04-27T05:21

2025-04-27T05:21

2025-04-27T05:21

эксклюзив

россия

киев

украина

владимир зеленский

трамп и зеленский

дональд трамп

сизо

вооруженные силы украины

генштаб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057925977_76:64:1252:726_1920x0_80_0_0_0786d97ce5224ea42de91680b00d7c45.jpg

В украинском экспертном сообществе обсуждают вероятные последствия для Украины очередного теракта, совершенного киевским режимом и его западными хозяевами.Напомним, утром 25 марта в Балашихе был взорван автомобиль Volkswagen Golf, припаркованный у дома, где жил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. В результате взрыва офицер погиб.Проводится расследование. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что киевский режим показывает этим свою сущность, продолжает террористическую активность на территории России — и это "лишний раз показывает, что, несмотря на мирные переговоры, мы должны быть начеку и понимать суть этого режима".Популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада отмечает, что резонансное убийство произошло как раз "под приезд Уиткоффа с его мирными предложениями". "Конечно, фон у переговоров испорчен. Теперь согласие Путина на компромисс будет выглядеть слабостью, а отказ глобалисты будут использовать, чтобы доказать слабость Трампа. Конечно, Ми-6 очень поднаторели в таких провокациях", - констатируют авторы канала.Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин ранее отметил в своем видеоблоге, что Зеленский срывает переговоры, в Киеве этого даже и не скрывают. РФ теперь показывает американцам, что договариваться с Зеленским невозможно – и Трамп убеждается, что это действительно так.Он выразил сожаление относительно того, что сбывается самый страшный его прогноз – по мнению Соскина, начинается уничтожение Киева. Киевляне начинают платить за действия команды Зеленского, но у самого-то Зеленского и у всей верхушки власти – бывшего бомжатника – у них-то все хорошо, отметил экс-советник.Он напомнил, что Зеленский во время выборов обещал мир и заявлял, что главное для него - сохранение жизней людей, что он "хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек" (это из интервью в декабре 2018 года)."Все сбрехал. Если это не брехня, то что такое брехня?.. Зеленский делает все абсолютно наоборот по сравнению с тем, что он обещал", - констатировал Соскин. Он подчеркнул, что постсоветскую Украину добивают, "больше ее не будет".Соскин также отметил, что результаты атак ВС РФ показывают, что Киев оказался слабо защищен, и предсказал увеличение количества и силы ударов по украинской столице и по центрам принятия решений. Посоветовал киевлянам уезжать из города и предположил, что скоро начнется бегство посольств и многочисленных "агентов Сороса".Видно, что Cоскин искренне сочувствует киевлянам. Но в комментариях к видеозаписи эксперту напомнили об обстрелах ВСУ городов Донбасса и городов в Курской области — жителям этих городов он сочувствия не высказывал. Находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский считает Трампа большим оптимистом (но только в определенном смысле) и полагает, что для Киева отказываться сейчас от предложений США слишком опасно."Трамп говорит о том, что если Зеленский откажется от мира, то через 3 года "потеряет страну". Это - крайне оптимистичный прогноз, основанный на лживой, как и соцопросы, статистике Офиса президента. Если Россия передает последние пару месяцев по 1000-1200 тел солдат ежемесячно, а у ОП потери все еще "43100" - можете представить, что они чешут в Белом Доме? Мой прогноз, - если Зеленский откажется от мира, то страну мы потеряем максимум через полгода", - заявил опальный нардеп.Тем временем Зеленский встретился с Трампом в Риме. Как заявил глава ОП Андрей Ермак, их переговоры прошли "конструктивно".Что дальше? В России далеко не все полагаются на миролюбие Трампа, не все считают приемлемыми предлагаемые им рецепты урегулирования. Ранее агентство Reuters представило полный список предложений США по российско-украинскому урегулированию, которые Стив Уиткоф будто бы привез в Москву.Анализируя эти предложения, российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин отметил в своем блоге, что он так и не нашел там слов "демилитаризация" и "денацификация". Предлагается начать с прекращения огня и немедленных переговоров между Киевом и Москвой."Теперь по существу вопроса. Перемирие в данной плоскости не остановит боевые действия ни на день.Я был на Донбассе и когда первые Минские заключались, и когда Вторые.Когда напротив друг друга на протяженности в тысячу км стоят сотни тысяч вооруженных людей - они начинают стрелять друг в друга спустя час после начала перемирия.Когда их спрашивают зачем, они отвечают: "Они первые начали!".Но это если мы заключим перемирие. Но на данный час никаких шансов заключить его нет", - написал Прилепин.Некоторые российские эксперты и политики высказываются мнения, что готовиться России надо вовсе не к перемирию, а к эскалации на годы вперед. И воевать придется уже не только и не столько с киевским режимом.Так, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу считает, что в Европе разворачивается подготовка к войне с Россией и там рассчитывают быть готовыми к этому к 2030 году.А пока ВС РФ полностью освободили от сил ВСУ Курскую область, об этом было объявлено в воскресение, 26 апреля.Как заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым в режиме видеоконференции, "полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "Тупик имени Зеленского. Украинские эксперты о перспективах страны"

россия

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, россия, киев, украина, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп, сизо, вооруженные силы украины, генштаб, сво, новости сво, война на украине