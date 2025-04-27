https://ukraina.ru/20250427/budut-vesti-oboronitelnuyu-kampaniyu-ugolnyy-rasskazal-chto-vsu-budut-uderzhivat-etim-letom---1062758110.html

Будут вести оборонительную кампанию: Угольный рассказал, что ВСУ будут удерживать этим летом

Будут вести оборонительную кампанию: Угольный рассказал, что ВСУ будут удерживать этим летом - 27.04.2025 Украина.ру

Будут вести оборонительную кампанию: Угольный рассказал, что ВСУ будут удерживать этим летом

Украинские подразделения продолжат вести оборонительную кампанию в течении летнего сезона. После провала курской авантюры противник утратил свой наступательный потенциал. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель Владислав Угольный

2025-04-27T07:45

2025-04-27T07:45

2025-04-27T07:45

новости

константиновка

купянск

часов яр

вооруженные силы украины

всу

украина

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По его словам, киевский режим убедился, что попытка активизировать боевые действия на ранее не задействованном участке фронта не принесет ему никаких результатов. "Поэтому ВСУ постараются удержать Красноармейск, Константиновку, Часов Яр, Купянск, Орехов и Гуляйполе. При этом понятно, что они время от времени будут переходить в контратаки", — заявил собеседник издания.Он отметил, что ВСУ уже пытаются сбросить российские войска с трассы "Межевая-Красноармейск" в районе Удачного и Котлино, чтобы обезопасить свои шахты, которые, помимо экономического, имеют важное военное значение.Полный текст интервью Владислава Угольного: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250425/brosit-ili-rasstrelyat-stalo-izvestno-pered-kakim-vyborom-stoit-komandovanie-vsu--1062751659.html

константиновка

купянск

часов яр

украина

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новости, константиновка, купянск, часов яр, вооруженные силы украины, всу, украина