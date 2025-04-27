Будут вести оборонительную кампанию: Угольный рассказал, что ВСУ будут удерживать этим летом - 27.04.2025 Украина.ру
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Будут вести оборонительную кампанию: Угольный рассказал, что ВСУ будут удерживать этим летом
Будут вести оборонительную кампанию: Угольный рассказал, что ВСУ будут удерживать этим летом - 27.04.2025 Украина.ру
Будут вести оборонительную кампанию: Угольный рассказал, что ВСУ будут удерживать этим летом
Украинские подразделения продолжат вести оборонительную кампанию в течении летнего сезона. После провала курской авантюры противник утратил свой наступательный потенциал. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель Владислав Угольный
2025-04-27T07:45
2025-04-27T07:45
новости
константиновка
купянск
часов яр
вооруженные силы украины
всу
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По его словам, киевский режим убедился, что попытка активизировать боевые действия на ранее не задействованном участке фронта не принесет ему никаких результатов. "Поэтому ВСУ постараются удержать Красноармейск, Константиновку, Часов Яр, Купянск, Орехов и Гуляйполе. При этом понятно, что они время от времени будут переходить в контратаки", — заявил собеседник издания.Он отметил, что ВСУ уже пытаются сбросить российские войска с трассы "Межевая-Красноармейск" в районе Удачного и Котлино, чтобы обезопасить свои шахты, которые, помимо экономического, имеют важное военное значение.Полный текст интервью Владислава Угольного: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250425/brosit-ili-rasstrelyat-stalo-izvestno-pered-kakim-vyborom-stoit-komandovanie-vsu--1062751659.html
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новости, константиновка, купянск, часов яр, вооруженные силы украины, всу, украина
Новости, Константиновка, Купянск, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Украина

Будут вести оборонительную кампанию: Угольный рассказал, что ВСУ будут удерживать этим летом

07:45 27.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРазминирование освобожденных территорий в Курской области
Разминирование освобожденных территорий в Курской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Украинские подразделения продолжат вести оборонительную кампанию в течении летнего сезона. После провала курской авантюры противник утратил свой наступательный потенциал. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель Владислав Угольный
По его словам, киевский режим убедился, что попытка активизировать боевые действия на ранее не задействованном участке фронта не принесет ему никаких результатов.
"Поэтому ВСУ постараются удержать Красноармейск, Константиновку, Часов Яр, Купянск, Орехов и Гуляйполе. При этом понятно, что они время от времени будут переходить в контратаки", — заявил собеседник издания.
Он отметил, что ВСУ уже пытаются сбросить российские войска с трассы "Межевая-Красноармейск" в районе Удачного и Котлино, чтобы обезопасить свои шахты, которые, помимо экономического, имеют важное военное значение.
- РИА Новости, 1920, 25.04.2025
25 апреля, 11:58
Бросить или расстрелять: стало известно, перед каким выбором стоит командование ВСУ Командование группировки ВСУ в Сумской области бросило своих солдат, которые находятся в лесопосадках у границы с РФ. Кроме того, украинские военнослужащие расстреляли две группы своих сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен в районе населенного пункта Горналь Курской области
Полный текст интервью Владислава Угольного: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры читайте на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
07:45Будут вести оборонительную кампанию: Угольный рассказал, что ВСУ будут удерживать этим летом
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