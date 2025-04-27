Полетаев: стратегическая цель России — разгромить Украину, а тактическая — сорвать "мирные усилия Трампа"
Перед президентом России Владимиром Путиным стоят две основные задачи: стратегическая, которая заключается в разгроме Украины, и тактическая сорвать “мирные усилия американского лидера Дональда Трампа”, сделав так, чтобы в этом оказались виноваты Украина и Европа
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь военно-политического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев.
“Если Америка вообще выйдет из игры, Путин достигнет еще одной своей цели. Он разорвет связку между российско-американскими отношениями и войной на Украине. Если эта комбинация сработает, мы сможем восстанавливать торгово-экономическое сотрудничество с Вашингтоном, и при этом продолжать воевать”, — отметил собеседник издания.
Он подчеркнул, что в тактическом плане есть еще один важный момент: Путину сейчас важно не подорвать доверие Трампа. Впервые за десятки лет в Америке появился лидер, который относится к нему с уважением и доверием, и Путин этим доверием дорожит, предположил Полетаев.
“Он не будет ничего делать у Трампа за спиной, и выход из переговоров он тоже обставит максимально прозрачно: "Дональд, ну я все уже сделал. Я расшибся уже в лепешку, чтобы наступил мир. Так что, извини, мне надо дальше воевать. Ничего личного", — заявил эксперт.
Нельзя сказать, что этот сценарий уже гарантирован, уточнил он. Нужно еще поработать, чтобы Трамп убедился, что переговоры о мире срывают Украина и Европа и начал действовать исходя из этого, резюмировал собеседник издания.
Между тем ряд экспертов говорит о том, что Украина уже срывает любые инициативы Запада. Так, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сказал, что Киев задумал кровавую провокацию для срыва переговоров.
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Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном читайте на сайте Украина.ру.
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