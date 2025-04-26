https://ukraina.ru/20250426/smogut-li-ssha-dogovoritsya-s-ukrainoy-i-evropoy-i-k-chemu-gotovitsya-rossii-kot-o-riskakh-i-ugrozakh-1062776014.html

Смогут ли США договориться с Украиной и Европой и к чему готовиться России? Кот о рисках и угрозах

Смогут ли США договориться с Украиной и Европой и к чему готовиться России? Кот о рисках и угрозах - 26.04.2025 Украина.ру

Смогут ли США договориться с Украиной и Европой и к чему готовиться России? Кот о рисках и угрозах

Писатель, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о рисках прекращения дипломатической линии по украинскому... Украина.ру, 26.04.2025

2025-04-26T17:37

2025-04-26T17:37

2025-04-26T17:38

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Писатель, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о рисках прекращения дипломатической линии по украинскому конфликту, а также о новых технологиях и о принципиальном отличии церковного раскола в Киеве от других религиозных расколов. 00:23 - Украинский конфликт: удастся ли договориться? 03:16 - Каким было влияние папы Франциска на украинский церковный конфликт? 14:25 - Принципиальное отличие церковного раскола на Украине от предыдущих расколов; 17:27 - О проекте ПЦУ: чего здесь больше - геополитики или религии? *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории России #Кот #СВО #Ватикан #Православие #раскол #церковь #история #Франциск#ООН #Киев #США #Россия #Трамп #Путин #Украина#конфликт #война #фронт #религия #Зеленский ТГ-канал Юрия Кота: https://t.me/koturi Юрий Кот на Дзен: https://dzen.ru/id/5f54bf5237e7360a0d51f5f1 Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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