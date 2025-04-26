Смогут ли США договориться с Украиной и Европой и к чему готовиться России? Кот о рисках и угрозах - 26.04.2025 Украина.ру
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Смогут ли США договориться с Украиной и Европой и к чему готовиться России? Кот о рисках и угрозах
Смогут ли США договориться с Украиной и Европой и к чему готовиться России? Кот о рисках и угрозах - 26.04.2025 Украина.ру
Смогут ли США договориться с Украиной и Европой и к чему готовиться России? Кот о рисках и угрозах
Писатель, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о рисках прекращения дипломатической линии по украинскому... Украина.ру, 26.04.2025
2025-04-26T17:37
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оон
переговоры
юрий кот
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Писатель, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о рисках прекращения дипломатической линии по украинскому конфликту, а также о новых технологиях и о принципиальном отличии церковного раскола в Киеве от других религиозных расколов. 00:23 - Украинский конфликт: удастся ли договориться? 03:16 - Каким было влияние папы Франциска на украинский церковный конфликт? 14:25 - Принципиальное отличие церковного раскола на Украине от предыдущих расколов; 17:27 - О проекте ПЦУ: чего здесь больше - геополитики или религии? *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории России #Кот #СВО #Ватикан #Православие #раскол #церковь #история #Франциск#ООН #Киев #США #Россия #Трамп #Путин #Украина#конфликт #война #фронт #религия #Зеленский ТГ-канал Юрия Кота: https://t.me/koturi Юрий Кот на Дзен: https://dzen.ru/id/5f54bf5237e7360a0d51f5f1 Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, украина, россия, сша, оон, переговоры, юрий кот, украина.ру
Видео, Украина, Россия, США, ООН, переговоры, Юрий Кот, Украина.ру

Смогут ли США договориться с Украиной и Европой и к чему готовиться России? Кот о рисках и угрозах

17:37 26.04.2025 (обновлено: 17:38 26.04.2025)
 
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Писатель, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о рисках прекращения дипломатической линии по украинскому конфликту, а также о новых технологиях и о принципиальном отличии церковного раскола в Киеве от других религиозных расколов.
00:23 - Украинский конфликт: удастся ли договориться?
03:16 - Каким было влияние папы Франциска на украинский церковный конфликт?
14:25 - Принципиальное отличие церковного раскола на Украине от предыдущих расколов;
17:27 - О проекте ПЦУ: чего здесь больше - геополитики или религии?
*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории России
#Кот #СВО #Ватикан #Православие #раскол #церковь #история #Франциск#ООН #Киев #США #Россия #Трамп #Путин #Украина#конфликт #война #фронт #религия #Зеленский
ТГ-канал Юрия Кота: https://t.me/koturi
Юрий Кот на Дзен: https://dzen.ru/id/5f54bf5237e7360a0d51f5f1
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17:12
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17:52Украина может быть в НАТО при следующей администрации США
17:37Смогут ли США договориться с Украиной и Европой и к чему готовиться России? Кот о рисках и угрозах
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