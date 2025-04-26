Смогут ли США договориться с Украиной и Европой и к чему готовиться России? Кот о рисках и угрозах
17:37 26.04.2025 (обновлено: 17:38 26.04.2025)
Писатель, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о рисках прекращения дипломатической линии по украинскому конфликту, а также о новых технологиях и о принципиальном отличии церковного раскола в Киеве от других религиозных расколов.
00:23 - Украинский конфликт: удастся ли договориться?
03:16 - Каким было влияние папы Франциска на украинский церковный конфликт?
14:25 - Принципиальное отличие церковного раскола на Украине от предыдущих расколов;
17:27 - О проекте ПЦУ: чего здесь больше - геополитики или религии?
*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории России
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