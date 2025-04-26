https://ukraina.ru/20250426/razrabotchik-sistem-reb-rytnikov-pogib-pri-vzryve-na-granitse-s-ukrainoy--mash-1062774744.html

Разработчик систем РЭБ Рытников погиб при взрыве на границе с Украиной — Mash

Разработчик систем РЭБ Рытников погиб при взрыве на границе с Украиной — Mash - 26.04.2025 Украина.ру

Разработчик систем РЭБ Рытников погиб при взрыве на границе с Украиной — Mash

Неподалеку от границы с Украиной погиб руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода и ключевой разработчик систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха" Евгений Рытников. Об этом 26 апреля сообщил Телеграм-канал Mash

2025-04-26T16:14

2025-04-26T16:14

2025-04-26T16:14

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В публикации отмечается, что инцидент произошел в ночь на 18 апреля. Автомобиль Рытникова взорвали при помощи самодельного взрывного устройства (СВУ), начиненного поражающими элементами. Его установили под днищем машины. Взрыв произошел, когда Рытников вместе со своим коллегой садился в салон авто. Они оба скончались от полученных травм на месте происшествия.Стоит напомнить, что накануне, 25 апреля, около 11 часов утра в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль. В результате погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Бомба была начинена поражающими элементами.Позже Телеграм-канал ВAZA написал о том, что исполнитель убийства Москалика "жил с ним в одном подъезде". При этом родом он из Сумской области Украины. Подробности в публикации По соседству с убийцей: СМИ раскрыли неожиданные детали смерти генерала Москалика.Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — это форма ведения военных действий, предполагающая применение радиоизлучения. РЭБ предполагает использование войсками радиопомех для обмана, нарушения работы или уничтожения вражеских систем связи и управления, а также радаров, систем наведения и т.д.

https://ukraina.ru/20250425/novyy-terakt-protiv-vysokopostavlennogo-voennogo-rf-vse-chto-izvestno-o-vzryve-v-balashikhe-1062753457.html

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