Разработчик систем РЭБ Рытников погиб при взрыве на границе с Украиной — Mash - 26.04.2025 Украина.ру
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Разработчик систем РЭБ Рытников погиб при взрыве на границе с Украиной — Mash
Разработчик систем РЭБ Рытников погиб при взрыве на границе с Украиной — Mash - 26.04.2025 Украина.ру
Разработчик систем РЭБ Рытников погиб при взрыве на границе с Украиной — Mash
Неподалеку от границы с Украиной погиб руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода и ключевой разработчик систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха" Евгений Рытников. Об этом 26 апреля сообщил Телеграм-канал Mash
2025-04-26T16:14
2025-04-26T16:14
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В публикации отмечается, что инцидент произошел в ночь на 18 апреля. Автомобиль Рытникова взорвали при помощи самодельного взрывного устройства (СВУ), начиненного поражающими элементами. Его установили под днищем машины. Взрыв произошел, когда Рытников вместе со своим коллегой садился в салон авто. Они оба скончались от полученных травм на месте происшествия.Стоит напомнить, что накануне, 25 апреля, около 11 часов утра в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль. В результате погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Бомба была начинена поражающими элементами.Позже Телеграм-канал ВAZA написал о том, что исполнитель убийства Москалика "жил с ним в одном подъезде". При этом родом он из Сумской области Украины. Подробности в публикации По соседству с убийцей: СМИ раскрыли неожиданные детали смерти генерала Москалика.Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — это форма ведения военных действий, предполагающая применение радиоизлучения. РЭБ предполагает использование войсками радиопомех для обмана, нарушения работы или уничтожения вражеских систем связи и управления, а также радаров, систем наведения и т.д.
https://ukraina.ru/20250425/novyy-terakt-protiv-vysokopostavlennogo-voennogo-rf-vse-chto-izvestno-o-vzryve-v-balashikhe-1062753457.html
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Новости, Украина, Россия, граница, РЭБ

Разработчик систем РЭБ Рытников погиб при взрыве на границе с Украиной — Mash

16:14 26.04.2025
 
© соцсети Ключевой разработчик систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха" Евгений Рытников
Ключевой разработчик систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Красуха Евгений Рытников
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Неподалеку от границы с Украиной погиб руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода и ключевой разработчик систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха" Евгений Рытников. Об этом 26 апреля сообщил Телеграм-канал Mash
В публикации отмечается, что инцидент произошел в ночь на 18 апреля. Автомобиль Рытникова взорвали при помощи самодельного взрывного устройства (СВУ), начиненного поражающими элементами. Его установили под днищем машины. Взрыв произошел, когда Рытников вместе со своим коллегой садился в салон авто. Они оба скончались от полученных травм на месте происшествия.
Стоит напомнить, что накануне, 25 апреля, около 11 часов утра в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль. В результате погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Бомба была начинена поражающими элементами.
Позже Телеграм-канал ВAZA написал о том, что исполнитель убийства Москалика "жил с ним в одном подъезде". При этом родом он из Сумской области Украины. Подробности в публикации По соседству с убийцей: СМИ раскрыли неожиданные детали смерти генерала Москалика.
Вчера, 12:42
Новый теракт против высокопоставленного военного РФ. Что известно о взрыве в БалашихеПри взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб человек. По информации следствия, это заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослав Москалик
Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — это форма ведения военных действий, предполагающая применение радиоизлучения. РЭБ предполагает использование войсками радиопомех для обмана, нарушения работы или уничтожения вражеских систем связи и управления, а также радаров, систем наведения и т.д.
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