Украина может быть в НАТО при следующей администрации США - 26.04.2025 Украина.ру
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Украина может быть в НАТО при следующей администрации США
Украина может быть в НАТО при следующей администрации США - 26.04.2025 Украина.ру
Украина может быть в НАТО при следующей администрации США
Следующая администрация США может пересмотреть вопрос о членстве Украины в НАТО. Об этом 26 апреля написала газета New York Times со ссылкой на источник, присутствовавший на встрече представителей Вашингтона и Киева в Париже
2025-04-26T17:52
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В публикации отмечается, что позиция нынешнего американского лидера Дональда Трампа против приема Украины в Североатлантический альянс не свяжет будущих, если те станут придерживаться других взглядов.Стоит напомнить, что накануне в интервью журналу Time глава Белого дома вновь заявил, что Украина вряд ли когда-либо вступит в НАТО. Ранее он также указывал, что стремление Киева присоединиться к военному блоку привело к украинскому конфликту.Об этом говорил и сам президент Владимир Путин, подчеркивая, что риски вступления Украины в альянс стали одной из причин начала спецоперации, поскольку такой расклад представляет угрозу для безопасности России.Также в пятницу, 25 апреля, украинское издание "Страна.ua" обратило внимание на то факт, что в ежегодном отчете генсека НАТО исчез пункт о перспективах членства в организации Украины, указано лишь, что "среди этих партнеров НАТО создала специальные структуры для отношений с Украиной и Грузией". Подробности в публикации Киев ампутировали: ежегодный отчет генсека НАТО претерпел украинские изменения.
https://ukraina.ru/20250426/smi-raskryli-podrobnosti-predlozheniy-ukrainy-k-planu-ssha--1062773527.html
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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир путин, нато, владимир зеленский
Новости, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Владимир Зеленский

Украина может быть в НАТО при следующей администрации США

17:52 26.04.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Следующая администрация США может пересмотреть вопрос о членстве Украины в НАТО. Об этом 26 апреля написала газета New York Times со ссылкой на источник, присутствовавший на встрече представителей Вашингтона и Киева в Париже
В публикации отмечается, что позиция нынешнего американского лидера Дональда Трампа против приема Украины в Североатлантический альянс не свяжет будущих, если те станут придерживаться других взглядов.
"Следующая администрация США может принять решение о том, чтобы позволить Украине вступить в НАТО", — говорится в материале.
Стоит напомнить, что накануне в интервью журналу Time глава Белого дома вновь заявил, что Украина вряд ли когда-либо вступит в НАТО. Ранее он также указывал, что стремление Киева присоединиться к военному блоку привело к украинскому конфликту.
Об этом говорил и сам президент Владимир Путин, подчеркивая, что риски вступления Украины в альянс стали одной из причин начала спецоперации, поскольку такой расклад представляет угрозу для безопасности России.
14:37
СМИ раскрыли подробности предложений Украины к плану США В рамках условий, которые Украина намерена поставить США по урегулированию конфликта, Киев не требует членства в НАТО и полного "возвращения" утраченных территорий. Об этом 26 апреля сообщила газета The New York Times со ссылкой на документ
Также в пятницу, 25 апреля, украинское издание "Страна.ua" обратило внимание на то факт, что в ежегодном отчете генсека НАТО исчез пункт о перспективах членства в организации Украины, указано лишь, что "среди этих партнеров НАТО создала специальные структуры для отношений с Украиной и Грузией". Подробности в публикации Киев ампутировали: ежегодный отчет генсека НАТО претерпел украинские изменения.
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Заголовок открываемого материала
17:52Украина может быть в НАТО при следующей администрации США
17:37Смогут ли США договориться с Украиной и Европой и к чему готовиться России? Кот о рисках и угрозах
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