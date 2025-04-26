Украина может быть в НАТО при следующей администрации США
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Следующая администрация США может пересмотреть вопрос о членстве Украины в НАТО. Об этом 26 апреля написала газета New York Times со ссылкой на источник, присутствовавший на встрече представителей Вашингтона и Киева в Париже
В публикации отмечается, что позиция нынешнего американского лидера Дональда Трампа против приема Украины в Североатлантический альянс не свяжет будущих, если те станут придерживаться других взглядов.
"Следующая администрация США может принять решение о том, чтобы позволить Украине вступить в НАТО", — говорится в материале.
Об этом говорил и сам президент Владимир Путин, подчеркивая, что риски вступления Украины в альянс стали одной из причин начала спецоперации, поскольку такой расклад представляет угрозу для безопасности России.
14:37СМИ раскрыли подробности предложений Украины к плану США В рамках условий, которые Украина намерена поставить США по урегулированию конфликта, Киев не требует членства в НАТО и полного "возвращения" утраченных территорий. Об этом 26 апреля сообщила газета The New York Times со ссылкой на документ
Также в пятницу, 25 апреля, украинское издание "Страна.ua" обратило внимание на то факт, что в ежегодном отчете генсека НАТО исчез пункт о перспективах членства в организации Украины, указано лишь, что "среди этих партнеров НАТО создала специальные структуры для отношений с Украиной и Грузией". Подробности в публикации Киев ампутировали: ежегодный отчет генсека НАТО претерпел украинские изменения.
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