https://ukraina.ru/20250426/ukraina-mozhet-byt-v-nato-pri-sleduyuschey-administratsii-ssha-1062775602.html

Украина может быть в НАТО при следующей администрации США

Украина может быть в НАТО при следующей администрации США - 26.04.2025 Украина.ру

Украина может быть в НАТО при следующей администрации США

Следующая администрация США может пересмотреть вопрос о членстве Украины в НАТО. Об этом 26 апреля написала газета New York Times со ссылкой на источник, присутствовавший на встрече представителей Вашингтона и Киева в Париже

2025-04-26T17:52

2025-04-26T17:52

2025-04-26T17:52

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В публикации отмечается, что позиция нынешнего американского лидера Дональда Трампа против приема Украины в Североатлантический альянс не свяжет будущих, если те станут придерживаться других взглядов.Стоит напомнить, что накануне в интервью журналу Time глава Белого дома вновь заявил, что Украина вряд ли когда-либо вступит в НАТО. Ранее он также указывал, что стремление Киева присоединиться к военному блоку привело к украинскому конфликту.Об этом говорил и сам президент Владимир Путин, подчеркивая, что риски вступления Украины в альянс стали одной из причин начала спецоперации, поскольку такой расклад представляет угрозу для безопасности России.Также в пятницу, 25 апреля, украинское издание "Страна.ua" обратило внимание на то факт, что в ежегодном отчете генсека НАТО исчез пункт о перспективах членства в организации Украины, указано лишь, что "среди этих партнеров НАТО создала специальные структуры для отношений с Украиной и Грузией". Подробности в публикации Киев ампутировали: ежегодный отчет генсека НАТО претерпел украинские изменения.

https://ukraina.ru/20250426/smi-raskryli-podrobnosti-predlozheniy-ukrainy-k-planu-ssha--1062773527.html

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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир путин, нато, владимир зеленский