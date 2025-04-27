Киев взять сложно: Самойлов объяснил, почему ВС РФ не разумно идти на столицу Украины - 27.04.2025 Украина.ру
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Киев взять сложно: Самойлов объяснил, почему ВС РФ не разумно идти на столицу Украины
Киев взять сложно: Самойлов объяснил, почему ВС РФ не разумно идти на столицу Украины - 27.04.2025 Украина.ру
Киев взять сложно: Самойлов объяснил, почему ВС РФ не разумно идти на столицу Украины
Во-первых сделать это сейчас не представляется возможным с военной точки зрения, а во-вторых, наступление на Киев сыграло бы очень негативно в международной политике для России. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
2025-04-27T06:45
2025-04-27T06:45
новости
киев
россия
сумы
самойлов
вооруженные силы украины
вс рф
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По его словам, рассматривая сценарий продвижения российских войск от Сум в сторону Киева, нужно понимать, что такой расклад событий вызвал бы у украинской стороны "обратный эффект": мобилизационный фактор. Политолог заявил, что в таком случае киевский режим использовал его по полной. Он также отметил, что это сразу бы напрягло международную обстановку. "Киевский режим де-факто признан легитимным, с ним ведутся переговоры, с ним заигрывают, его еще встречают и приглашают на международные саммиты. И наступление на Киев сыграло бы очень негативно в международной политике для нас. Это было бы поводом для не просто информационной атаки, а серьезной консолидации усилий", — пояснил собеседник издания. Пока нет никаких признаков того, что российская армия обладает тем количеством вооруженных сил, вооруженных подразделений, которые способны совершить Киевскую операцию, добавил эксперт. "Идти на Киев, оставляя в тылу у себя Сумы, Харьков и Чернигов, не совсем разумно. Тогда подразделения прикрытия границы должны будут работать в очень напряженном режиме, потому что со стороны Сумской, Харьковской области, где расположены большие воинские контингенты ВСУ, мы наверняка получим удары в тыл как наступающим на Киев войскам, так в наши приграничные области", — также обратил внимание Самойлов. Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250426/nuzhno-bylo-idti-dalshe-gubarev-o-vozmozhnom-vzyatii-kieva-v-2022-godu-1062700220.html
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новости, киев, россия, сумы, самойлов, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Киев, Россия, Сумы, Самойлов, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Киев взять сложно: Самойлов объяснил, почему ВС РФ не разумно идти на столицу Украины

06:45 27.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Во-первых сделать это сейчас не представляется возможным с военной точки зрения, а во-вторых, наступление на Киев сыграло бы очень негативно в международной политике для России. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
По его словам, рассматривая сценарий продвижения российских войск от Сум в сторону Киева, нужно понимать, что такой расклад событий вызвал бы у украинской стороны "обратный эффект": мобилизационный фактор. Политолог заявил, что в таком случае киевский режим использовал его по полной.
"Киев взять сложно, там очень неудобный рельеф с большим количеством препятствий. Киев четырехмиллионный город, потребуется миллионная армия для его штурма", — считает Самойлов.
Он также отметил, что это сразу бы напрягло международную обстановку.
"Киевский режим де-факто признан легитимным, с ним ведутся переговоры, с ним заигрывают, его еще встречают и приглашают на международные саммиты. И наступление на Киев сыграло бы очень негативно в международной политике для нас. Это было бы поводом для не просто информационной атаки, а серьезной консолидации усилий", — пояснил собеседник издания.
Пока нет никаких признаков того, что российская армия обладает тем количеством вооруженных сил, вооруженных подразделений, которые способны совершить Киевскую операцию, добавил эксперт.
"Идти на Киев, оставляя в тылу у себя Сумы, Харьков и Чернигов, не совсем разумно. Тогда подразделения прикрытия границы должны будут работать в очень напряженном режиме, потому что со стороны Сумской, Харьковской области, где расположены большие воинские контингенты ВСУ, мы наверняка получим удары в тыл как наступающим на Киев войскам, так в наши приграничные области", — также обратил внимание Самойлов.
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
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Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева читайте на сайте Украина.ру.
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