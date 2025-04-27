Кашин объяснил, почему Трамп даже при всем желании не сможет попросить о деньгах для Украины
Президент США Дональд Трамп даже при всем желании не сможет пойти в Конгресс и попросить о новых деньгах для Украины после всего, что было сказано и сделано. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
По его словам, возможно два варианта развития событий: мягкий и жесткий. В случае с “мягким” сценарием, заканчиваются деньги, выделенные еще экс-президентом США Джо Байденом и Киев лишается значительного количества техники и оружия — его положение ухудшится.
“Если США будут рассержены на Украину, то тут есть и следующий этап. Дело в том, что огромное количество оружия, которое производится в Европе, производится с масштабным использованием американских технологий и компонентов. Поэтому Штаты имеют полное право запретить поставки этого оружия Украине. Еще один момент — прекращение работы "Старлинка" и средств спутниковой разведки”, — заметил Кашин.
“Они это прекрасно понимают и пытаются торговаться. Отсюда все эти заявления в духе "Мы сможем поддержать Украину до 2029 года, для нее все не так плохо, Россия тоже истощается". Торг будет жестокий, но пойти на переговоры им все же придется”, — считает собеседник издания.
Украина может сорвать процесс заключения итогового соглашения за счет провокаций и новых попыток вклиниться в "старые" российские регионы, заявил Кашин. И предугадал реально сложившуюся ситуацию. Подробности в публикации Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем.
Полный текст интервью Василия Кашина: Если Украина и Европа сорвут переговоры, они лишь на пару месяцев отсрочат свою катастрофу читайте на сайте Украина.ру.
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