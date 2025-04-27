https://ukraina.ru/20250427/kashin-obyasnil-pochemu-tramp-dazhe-pri-vsem-zhelanii-ne-smozhet-poprosit-o-dengakh-dlya-ukrainy-1062749835.html

Кашин объяснил, почему Трамп даже при всем желании не сможет попросить о деньгах для Украины

Кашин объяснил, почему Трамп даже при всем желании не сможет попросить о деньгах для Украины - 27.04.2025 Украина.ру

Кашин объяснил, почему Трамп даже при всем желании не сможет попросить о деньгах для Украины

Президент США Дональд Трамп даже при всем желании не сможет пойти в Конгресс и попросить о новых деньгах для Украины после всего, что было сказано и сделано. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин

2025-04-27T05:15

2025-04-27T05:15

2025-04-27T05:15

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По его словам, возможно два варианта развития событий: мягкий и жесткий. В случае с “мягким” сценарием, заканчиваются деньги, выделенные еще экс-президентом США Джо Байденом и Киев лишается значительного количества техники и оружия — его положение ухудшится.Он подчеркнул, что даже если Евросоюз встанет в позу и выделит Украине дополнительные деньги, то это просто отсрочит полную катастрофу на несколько месяцев.“Они это прекрасно понимают и пытаются торговаться. Отсюда все эти заявления в духе "Мы сможем поддержать Украину до 2029 года, для нее все не так плохо, Россия тоже истощается". Торг будет жестокий, но пойти на переговоры им все же придется”, — считает собеседник издания.Украина может сорвать процесс заключения итогового соглашения за счет провокаций и новых попыток вклиниться в "старые" российские регионы, заявил Кашин. И предугадал реально сложившуюся ситуацию. Подробности в публикации Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем.Полный текст интервью Василия Кашина: Если Украина и Европа сорвут переговоры, они лишь на пару месяцев отсрочат свою катастрофу читайте на сайте Украина.ру.

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новости, украина, европа, сша, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, ес