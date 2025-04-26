https://ukraina.ru/20250426/smi-raskryli-podrobnosti-predlozheniy-ukrainy-k-planu-ssha--1062773527.html

СМИ раскрыли подробности предложений Украины к плану США

СМИ раскрыли подробности предложений Украины к плану США - 26.04.2025 Украина.ру

СМИ раскрыли подробности предложений Украины к плану США

В рамках условий, которые Украина намерена поставить США по урегулированию конфликта, Киев не требует членства в НАТО и полного "возвращения" утраченных территорий. Об этом 26 апреля сообщила газета The New York Times со ссылкой на документ

2025-04-26T14:37

2025-04-26T14:37

2025-04-26T14:46

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Издание утверждает, что Киев не хочет каких-либо ограничений на численность армии, требуя при этом размещения на своей территории "европейского контингента обеспечения безопасности", который бы поддерживали США. Также Украина хочет использовать замороженные на Западе активы РФ для восстановления.В публикации отмечается, что в документе не упоминаются какие-либо намерения Киева о "возвращении" утраченных территорий и вопрос вступления в НАТО. Стоит напомнить, что перед началом церемонии прощания с Папой Римским Трамп и Зеленский провели короткую встречу. Украинские издания подчеркнули, что встреча длилась не более пары минут. Тогда несколько изданий сообщили, что после мероприятия глава киевского режима и американский президент условились на еще одну беседу. Подробности в публикации Зеленский передаст Трампу предложение Киева после похорон Папы Римского. "Тем временем президент США уже покинул Рим. Ранее на Банковой заявляли, что после завершения процедуры похорон, Зеленский и Трамп должны ещё раз встретиться. Неизвестно, состоялась ли эта вторая встреча, но, с учетом того, что процедура похорон завершилась около часа назад, а Трамп уже улетел, то если и была встреча, то она также была непродолжительной", — написало украинское издание "Страна.ua".Между тем в Телеграм-канале того же издания появилось фото того, как украинский политик проводит свое время после прощальной церемонии с Папой Римским. На фото Зеленского запечатлели с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Западные, российские и украинские издания, в свою очередь, утверждают, что в разговоре между Трампом и главой киевского режима также приняли участие вышеупомянутый французский президент и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.Отмечается, что после встречи накануне похорон Папы Римского Зеленский назвал ее "хорошей и символической, имеющей потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов". Об этом — в материале Трамп встретился с Зеленским перед похоронами Папы Римского и намерен сделать это после.

https://ukraina.ru/20250426/ssha-predlozhili-pomosch-koalitsii-zhelayuschikh-v-otpravke-mirotvorcheskie-sily-na-ukrainu--telegraph-1062769013.html

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новости, сша, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский, папа римский, нато