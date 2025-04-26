СМИ раскрыли подробности предложений Украины к плану США
14:37 26.04.2025 (обновлено: 14:46 26.04.2025)
© Офис президента Украины
© Офис президента Украины
В рамках условий, которые Украина намерена поставить США по урегулированию конфликта, Киев не требует членства в НАТО и полного "возвращения" утраченных территорий. Об этом 26 апреля сообщила газета The New York Times со ссылкой на документ
Издание утверждает, что Киев не хочет каких-либо ограничений на численность армии, требуя при этом размещения на своей территории "европейского контингента обеспечения безопасности", который бы поддерживали США. Также Украина хочет использовать замороженные на Западе активы РФ для восстановления.
09:55США предложили помощь "коалиции желающих" в отправке миротворческие силы на Украину — TelegraphВашингтон предложил поддержку так называемой "коалиции желающих" отправить миротворческие силы на Украину для обеспечения мирного соглашения. Об этом 26 апреля сообщила британская газета The Telegraph
Стоит напомнить, что перед началом церемонии прощания с Папой Римским Трамп и Зеленский провели короткую встречу. Украинские издания подчеркнули, что встреча длилась не более пары минут. Тогда несколько изданий сообщили, что после мероприятия глава киевского режима и американский президент условились на еще одну беседу. Подробности в публикации Зеленский передаст Трампу предложение Киева после похорон Папы Римского.
"Тем временем президент США уже покинул Рим. Ранее на Банковой заявляли, что после завершения процедуры похорон, Зеленский и Трамп должны ещё раз встретиться. Неизвестно, состоялась ли эта вторая встреча, но, с учетом того, что процедура похорон завершилась около часа назад, а Трамп уже улетел, то если и была встреча, то она также была непродолжительной", — написало украинское издание "Страна.ua".
Между тем в Телеграм-канале того же издания появилось фото того, как украинский политик проводит свое время после прощальной церемонии с Папой Римским. На фото Зеленского запечатлели с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Западные, российские и украинские издания, в свою очередь, утверждают, что в разговоре между Трампом и главой киевского режима также приняли участие вышеупомянутый французский президент и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
© Telegram-канал "Политика Страны"
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© Telegram-канал "Политика Страны"
© Офис президента Украины
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© Офис президента Украины
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© Telegram-канал "Политика Страны"
2 из 2
© Офис президента Украины
Отмечается, что после встречи накануне похорон Папы Римского Зеленский назвал ее "хорошей и символической, имеющей потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов". Об этом — в материале Трамп встретился с Зеленским перед похоронами Папы Римского и намерен сделать это после.
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