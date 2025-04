https://ukraina.ru/20250411/zelenskiy-dovl-posla-ssha-taynyy-vizit-printsa-glavnoe-na-ukraine-na-utro-11-aprelya-1062456588.html

Зеленский довёл посла США, тайный визит принца. Главное на Украине на утро 11 апреля

Стали известны причины отставки посла США на Украине Бриджит Бринкс. Британский принц Гарри внезапно посетил Украину

Издание The Financial Times сообщило, что посол США на Украине Бриджит Бринк уходит в отставку на фоне усиливающихся разногласий и с президентом США Дональдом Трампом, и с Владимиром Зеленским."По словам людей, знакомых с её решением, посол США на Украине Бриджит Бринк уходит в отставку из-за усиливающихся политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа... Её уход также произошел на фоне ухудшения её рабочих отношений с Владимиром Зеленским, хотя это не было причиной её отказа от должности", — отмечалось в публикации.По словам источников издания, в последнее время стала очевидной и напряженность между Бринк и Зеленским. Также издание указало на заявления украинских чиновников о слишком критичном к ним отношении посла, особенно в рамках антикоррупционной деятельности.Ранее официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Бринк возвращается домой."Да, она возвращается домой", — заявила Брюс в ответ на вопрос о грядущей отставке Бринк.По словам представителя Госдепа США, Бринк хорошо поработала на Украине."Она отлично показала себя, и мы желаем ей всего наилучшего", — подчеркнула представитель Госдепа.До этого американские СМИ сообщали, что Бринк планирует подать в отставку из-за "необычного сочетания личных и политических проблем".На грядущую отставку Бринк уже отреагировали на Украине."Хочу думать, что это я довёл посла США до отставки", — заявил связанный с Офисом президента Украины политтехнолог Владимир Петров.Ранее он называл Бринк "таким же ничтожеством, как и Трамп".Народный депутат Украины Максим Бужанский посмеялся над проамериканскими украинскими активистами."Страховые компании предлагают специальный пакет услуг в ожидании назначения нового американского посла, после предстоящей отставки госпожи Бринк. Аналитики считают, что есть высокий риск быть задавленным в толпе активистов, антикоррупционеров, политических и общественных деятелей, которые устремятся к новому послу Соединённых Штатов Америки", — написал он в своём телеграм-канале.Ранее Бринк жёстко раскритиковал Зеленский."Я благодарен за принципиальную позицию министрам иностранных дел Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии. Благодарю за позицию и поддержку вырховную представительницу Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности. Мы ценим, что принципиально высказались посольства Японии, Великобритании, Швейцарии и Германии. К сожалению, неприятно удивляет реакция посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ — и такая слабая реакция", — заявил Зеленский днём 5 апреля, комментируя удар по Кривому Рогу.Он обвинил американцев в трусости."Даже слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете", — отметил Зеленский.Однако смена посла может обернуться для Зеленского ещё большими проблемами, уверены на Украине."Госдепартамент США подтвердил, что посол США в Украине подала в отставку. Минус один игрок команды глобалистов. Должность посла в Украине будет ключевой для команды Трампа: аудит средств; обеспечение смены власти в Украины…", — написал вечером 10 апреля популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Тем временем в Госдепе США настаивают на скорейшем установлении перемирия на Украине."Госсекретарь Марко Рубио ясно дал понять, что мы поймём в течение недель, серьёзно ли настроена Россия. Это [достижение урегулирования] не будет продолжаться шесть месяцев или год", — указала Брюс на брифинге.На брифинге Брюс высказалась о сроках урегулирования на Украине и подчеркнула, что США не хотят затягивания этого процесса на полгода или год.Она также отметила, что другие вопросы будут обсуждаться с Россией лишь после прекращения огня на Украине."Другой динамики не будет, пока с этим [с прекращением огня] не разберутся", — отметила она.Брюс подчеркнула, что на повестке переговоров с Москвой "есть только один пункт — прекращение огня".Визит принцаВ рамках неанонсированного визита британский принц Гарри и в четверг, 10 апреля, приехал во Львов, где посетил клинику, в которой лечат раненых украинских военных, сообщило издание The Telegraph.По информации издания, герцог Сассекский посетил Superhumans Center - ортопедическую клинику во Львове, которая занимается лечением и реабилитацией раненых украинских военнослужащих и гражданских лиц.Издание подчеркнуло, что о визите Гарри стало известно лишь тогда, когда он покинул Украину.Визит Гарри заметили и в России."Никто и не сомневался, что Зеленский - агент MI6. Но зачем-то стало надо это подчеркнуть. А зачем? Потому что речь пошла о деньгах и собственности короны. Британской короны. То есть, мы видим критический момент, когда Зеленского ставят перед выбором: ты с нами или с Трампом", — прокомментировал визит принца российский политолог Марат Баширов.Герцог Сассекский стал вторым членом королевской семьи, который посетил Украину после Софи, герцогини Эдинбургской, которая побывала в Киеве в прошлом году.О западных солдатах на Украине — в статье Татьяны Стоянович "Миротворцы для войны. Зачем Зеленскому нужны западные солдаты на Украине".

