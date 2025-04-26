Трамп встретился с Зеленским перед похоронами Папы Римского и намерен сделать это после - 26.04.2025 Украина.ру
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Трамп встретился с Зеленским перед похоронами Папы Римского и намерен сделать это после
Трамп встретился с Зеленским перед похоронами Папы Римского и намерен сделать это после - 26.04.2025 Украина.ру
Трамп встретился с Зеленским перед похоронами Папы Римского и намерен сделать это после
Президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским перед похоронами Папы Франциска. Об этом 26 апреля сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники
2025-04-26T11:25
2025-04-26T11:39
новости
сша
украина
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владимир зеленский
трамп и зеленский
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По данным издания, украинский политик провел беседу с американским лидером прямиком перед похоронной службой в Риме. Ранее о подобном намерении уже писали западные СМИ: Имя Зеленского появилось в планах Трампа в Италии. По мнению Sky News, встреча Трампа и Зеленского "подчеркивает дипломатические возможности, которые предоставляют похороны Папы Римского".Позже беседу между Зеленским и Трампом подтвердил пресс-секретарь украинского политика Сергей Никифоров.Украинские СМИ написали, что встреча президента США и главы киевского режима продолжалась всего несколько минут. После они вышли на площадь перед собором вместе с другими политиками."Судя по тому, что Трамп появился на церемонии похорон буквально через несколько минут после того, как пресс-секретарь Зеленского сообщил о проходящей с ним встречи, их общении было очень коротким", — отмечается в публикации издания "Страна.ua".Сегодня, 26 апреля, президент США заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной "очень близко". В своей соцсети Трамп написал, что большинство основных позиций украинского урегулирования согласованы, для финализации сделки нужна встреча на очень высоком уровне между Москвой и Киевом. Подробнее об этом — в публикации Сделка приближается, Россия хранит тайну. Главное на утро 26 апреля.Накануне Зеленский поставил под сомнение свое участие в похоронах Франциска. Однако сегодня утром он прибыл в Рим.Sky News также указывает, что Трамп и Зеленский могут провести новую встречу после окончания траурного мероприятия.
https://ukraina.ru/20250425/ukraina-predlozhila-provesti-sammit-v-rime-v-den-pokhoron-papy-rimskogo-1062759737.html
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новости, сша, украина, рим, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп
Новости, США, Украина, Рим, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Дональд Трамп

Трамп встретился с Зеленским перед похоронами Папы Римского и намерен сделать это после

11:25 26.04.2025 (обновлено: 11:39 26.04.2025)
 
© РИА Новости . Александр Логунов / Перейти в фотобанкПохороны Папы Римского Франциска
Похороны Папы Римского Франциска - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Александр Логунов
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Президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским перед похоронами Папы Франциска. Об этом 26 апреля сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники
По данным издания, украинский политик провел беседу с американским лидером прямиком перед похоронной службой в Риме. Ранее о подобном намерении уже писали западные СМИ: Имя Зеленского появилось в планах Трампа в Италии. По мнению Sky News, встреча Трампа и Зеленского "подчеркивает дипломатические возможности, которые предоставляют похороны Папы Римского".
Позже беседу между Зеленским и Трампом подтвердил пресс-секретарь украинского политика Сергей Никифоров.
Украинские СМИ написали, что встреча президента США и главы киевского режима продолжалась всего несколько минут. После они вышли на площадь перед собором вместе с другими политиками.
"Судя по тому, что Трамп появился на церемонии похорон буквально через несколько минут после того, как пресс-секретарь Зеленского сообщил о проходящей с ним встречи, их общении было очень коротким", — отмечается в публикации издания "Страна.ua".
Сегодня, 26 апреля, президент США заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной "очень близко". В своей соцсети Трамп написал, что большинство основных позиций украинского урегулирования согласованы, для финализации сделки нужна встреча на очень высоком уровне между Москвой и Киевом. Подробнее об этом — в публикации Сделка приближается, Россия хранит тайну. Главное на утро 26 апреля.
Накануне Зеленский поставил под сомнение свое участие в похоронах Франциска. Однако сегодня утром он прибыл в Рим.
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Украина предложила провести саммит в Риме в день похорон Папы РимскогоУкраина намерена провести саммит в Риме в день похорон недавно скончавшегося Папы Римского, на которые съедутся много мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа. Об этом 25 апреля сообщило итальянское издание Le Repubblica со ссылкой на источники
Sky News также указывает, что Трамп и Зеленский могут провести новую встречу после окончания траурного мероприятия.
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Заголовок открываемого материала
13:06Зеленский встретился с Трампом, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 апреля
12:49Военные аэродромы, завод машиностроения и склады боеприпасов ВСУ: куда Россия ударила сегодня
11:59Зеленский передаст Трампу предложение Киева после похорон Папы Римского
11:38Песков ответил, обсуждалось ли накануне возобновление авиасообщения между Россией и США
11:25Трамп встретился с Зеленским перед похоронами Папы Римского и намерен сделать это после
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09:55США предложили помощь "коалиции желающих" в отправке миротворческие силы на Украину — Telegraph
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