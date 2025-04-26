https://ukraina.ru/20250426/tramp-vstretilsya-s-zelenskim-pered-pokhoronami-papy-rimskogo--1062770155.html

Трамп встретился с Зеленским перед похоронами Папы Римского и намерен сделать это после

Трамп встретился с Зеленским перед похоронами Папы Римского и намерен сделать это после - 26.04.2025 Украина.ру

Трамп встретился с Зеленским перед похоронами Папы Римского и намерен сделать это после

Президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским перед похоронами Папы Франциска. Об этом 26 апреля сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники

2025-04-26T11:25

2025-04-26T11:25

2025-04-26T11:39

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По данным издания, украинский политик провел беседу с американским лидером прямиком перед похоронной службой в Риме. Ранее о подобном намерении уже писали западные СМИ: Имя Зеленского появилось в планах Трампа в Италии. По мнению Sky News, встреча Трампа и Зеленского "подчеркивает дипломатические возможности, которые предоставляют похороны Папы Римского".Позже беседу между Зеленским и Трампом подтвердил пресс-секретарь украинского политика Сергей Никифоров.Украинские СМИ написали, что встреча президента США и главы киевского режима продолжалась всего несколько минут. После они вышли на площадь перед собором вместе с другими политиками."Судя по тому, что Трамп появился на церемонии похорон буквально через несколько минут после того, как пресс-секретарь Зеленского сообщил о проходящей с ним встречи, их общении было очень коротким", — отмечается в публикации издания "Страна.ua".Сегодня, 26 апреля, президент США заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной "очень близко". В своей соцсети Трамп написал, что большинство основных позиций украинского урегулирования согласованы, для финализации сделки нужна встреча на очень высоком уровне между Москвой и Киевом. Подробнее об этом — в публикации Сделка приближается, Россия хранит тайну. Главное на утро 26 апреля.Накануне Зеленский поставил под сомнение свое участие в похоронах Франциска. Однако сегодня утром он прибыл в Рим.Sky News также указывает, что Трамп и Зеленский могут провести новую встречу после окончания траурного мероприятия.

https://ukraina.ru/20250425/ukraina-predlozhila-provesti-sammit-v-rime-v-den-pokhoron-papy-rimskogo-1062759737.html

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новости, сша, украина, рим, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп