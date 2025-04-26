https://ukraina.ru/20250426/kak-tramp-sobiraetsya-izbavlyatsya-ot-nelikvida-na-ukraine-i-pochemu-budut-gromit-kiev--gasparyan-1062769449.html

Как Трамп собирается избавляться от "неликвида" на Украине и почему будут громить Киев — Гаспарян

Как Трамп собирается избавляться от "неликвида" на Украине и почему будут громить Киев — Гаспарян - 26.04.2025 Украина.ру

Как Трамп собирается избавляться от "неликвида" на Украине и почему будут громить Киев — Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 26.04.2025

2025-04-26T10:32

2025-04-26T10:32

2025-04-26T10:32

видео

украина

дональд трамп

россия

оон

"азов"

армен гаспарян

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:28 – Фантомные боли от потери Крыма; 08:12 – Насколько близок мир на Украине? 14:56 – Теракт в Балашихе; 20:27 – Противостояние между Индией и Пакистаном; 23:25 – Ущемление прав русскоязычных на Украине; 25:43 – Роль и личность Ленина. *В материале говорится о Дмитрии Гордоне, Алексее Арестовиче и Петре Порошенко, которые внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов *В интервью упоминается батальон Азов. Признан террористической организацией и запрещён в РФ. #Гаспарян #Крым #Минск #Трамп #СВО#Война #Россия #Украина #Польша #Дуда #Прибалтика #Мариуполь #Уиткофф #Китай #Азия#КНР #Европа#Британия #Львов #Макрон #Одесса #Германия #ТЦК #бусификация #Тайвань #Балашиха #теракт#Москалик#КурскаяОбласть #газ #Индия #Пакистан #Израиль #Ливан #Пакистан #ООН #Донбасс #Ленин ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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