https://ukraina.ru/20250426/general-zaluzhnyy-pervyy-posle-ze-1062772764.html

Генерал Залужный. Первый после Зе?

Генерал Залужный. Первый после Зе? - 26.04.2025 Украина.ру

Генерал Залужный. Первый после Зе?

Развитие украинского кризиса неизбежно рано или поздно приведет к выборам в огрызке незалежной. И одним из главных персонажей этих событий способен стать отставной главком ВСУ Залужный. А, значит, пора рассказать обстоятельно о том, кто он и что он.

2025-04-26T14:13

2025-04-26T14:13

2025-04-26T14:14

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россия

банковая

владимир зеленский

валерий залужный

трамп и зеленский

вооруженные силы украины

нато

офис президента

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Родился Валерий Залужный в городке Новоград-Волынский (ныне Звягель) Житомирской области. Население – всего 55 тысяч человек, по масштабам СССР - глубокая провинция. После школы он поступил в местный машиностроительный техникум, который окончил с отличием. Он вообще был прилежным учеником."Я прочитал много книг, я окончил все академии с золотой медалью", - так впоследствии Залужный говорил о себе.Дальше был одесский Институт сухопутных войск. Чуть позже Залужный прошел военную службу, но это не помешало ему продолжить учебу. Как лучший выпускник оперативно-стратегического уровня подготовки, Валерий Залужный получил в награду переходный меч королевы Великобритании. Потом была военная академия, и, наконец, служба на Западной Украине.С июля 2014 года он принимал участие в боевых действиях в Донбассе, а в 2017-м получил звание генерал-майора, возглавив объединенное командование сухопутных войск "Запад". Быстрому карьерному росту Залужного способствовал тот факт его биографии, что он никогда не служил в Советской армии.С другой стороны, не получил он и настоящего западного военного образования. Очевидно, что базовое образование будущего главкома ВСУ было еще вполне советским. Но, несмотря на всю советскость, именно майдан дал карьере Залужного новый импульс. А условие для импульса было одно, правда, приемлемое далеко не для всех: готовность переступить через кровь сограждан. В интервью западным СМИ он признается, что для них, для военных, все началось не 24 февраля 2022 года, а гораздо раньше – еще в 2014 году. "Восемь лет шла борьба до 2022 года. – откровенничает он. - Все, что произошло 24 февраля, было увеличением масштаба. До этого у нас был фронт 403 километра. А 24 февраля этот фронт вырос до 2500 километров..."Назначение на пост главнокомандующего ВСУ в июле 2021 года стало для нашего антигероя, по его собственному признанию, полной неожиданностью. Президент Зеленский позвонил и сообщил о своем решении, когда будущий главком праздновал день рождения своей жены Елены.Главкомом ВСУ Валерий Залужный стал 27 июля того года, заменив на этом посту Руслана Хомчака, который перешел на должность первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Хомчак тогда пал жертвой своих публичных разборок с министром обороны Андреем Тараном.Причина банальна: они не поделили доходы от контрабанды оружия. Таран вдруг обнаружил, что самолеты ВСУ совершают таинственные коммерческие рейсы из Болгарии в Руанду, предположительно, с оружием на борту, без согласования с ним. За Тараном, как полагают, стоял глава Офиса президента Андрей Ермак. Хомчак же перенес конфликт в суды. Вынос сора из избы стоил ему должности. Новоназначенный Залужный долгое время ничего подобного в публичной плоскости себе не позволял, да и собственных махинаций с военным имуществом не проворачивал, а только выполнял задания Банковой. Впрочем, публичность генерал всегда любил, и многие его экстравагантные заявления и решения сразу многих насторожили.Так, вскоре после своего назначения новый главком ВСУ рассказал о своей заветной мечте - прокатиться на танке по Красной площади и Арбату. А следующим неординарным шагом Залужного стало назначение своим советником неонациста Дмитрия Яроша* – основателя "Правого сектора"**.Вскоре после назначения на должность главнокомандующего Залужный разрешил солдатам на линии соприкосновения на Донбассе открывать огонь без согласования с высшим руководством. В феврале 2020 года в интервью сайту военных новостей он говорил: "Мы хотим отойти от карт - от написания боевых приказов образца 1943 года". Впрочем, в другом интервью он признавал, что ключевую роль во всем, что происходит в украинской армии, играют западные советники, а ВСУ находятся под полным контролем НАТО. "Специалисты НАТО знают все, абсолютно все, до мельчайших деталей. Расчеты сделаны, и, слава Богу, все пошло своим чередом", - заявлял главком ВСУ.Так что каков лично его, Залужного, интеллектуальный вклад в реформы вооруженных сил, неясно. Разве что он им не препятствовал. Впрочем, то же самое можно сказать и про его "таланты" полководца. После начала СВО Залужный волей-неволей оказался в эпицентре внимания всей Украины и мирового сообщества. Уже сейчас по прошествии времени подтверждены все инсайды того периода, когда он был главкомом ВСУ, о том, что в разработке и управлении операциями на стратегическом и даже тактическом уровне принимали участие американские, а так же другие натовские (преимущественно английские, французские и немецкие) офицеры.Есть достаточно оснований предполагать, что все ключевые операции того периода были разработаны не Залужным и не его штабом. Их работой было лишь не сильно наломать дров при выполнении поставленных задач. Что совершенно не мешало ему постоянно пиариться на "пэрэмогах" и собирать всю славу и обожание обывателей вместо страшно ревнивого и охочего до "народной любви" Зеленского.В начале 2023 года до провала "контрнаступа" лета-осени было еще далеко, и Залужный почитался как "освободитель Харьковщины и Херсона". Тогда-то и зародился конфликт с Банковой. И, в общем-то, дни Залужного на посту главкома оказались сочтены. Но что бы замена обожаемого главкома не стала причиной серьезных внутренних потрясений, ему нужно было подготовить сменщика в лице генерала Сырского, которого следовало срочно накачать "славай" и "перемогами". Для этих целей была выбрана оборона "фортеци Бахмут". Итог известен. Сырский сжег в Артемовске и под ним шесть бригад, чем дал нашей армии лишнее время на подготовку к украинскому недоблицкригу, а также лишил этот самый блицкриг необходимого количества резервов. При этом город ВСУ потеряли, а Сырский не то что бы не набрал популярности, а, наоборот, получил среди военных обидные прозвища "генерал 200" и "мясник". Но это не остановило, а только отсрочило открытый конфликт Залужного и Зеленского. Отмашкой стал печальный финал того самого контрнаступа, в провале которого Банковой было комфортно обвинить именно Залужного. Ну а повод дала публикация статьи в британском издании The Economist от 2 ноября 2023 года, в которой Залужный написал, что военный конфликт с РФ "зашел в тупик", и ожидать прорывов на фронте от какой-либо из сторон не стоит.Уже 4 ноября Владимир Зеленский заявил, что не считает ситуацию, сложившуюся в ходе военного конфликта с Россией, патовой. 7 ноября депутат Верховной рады Владимир Арьев сообщил, что украинский министр обороны Рустем Умеров внес представление об отстранении Валерия Залужного с поста главкома вооруженных сил Украины, но позже уточнил, что речь могла идти о "шантаже и давлении на него".18 декабря Залужный раскритиковал увольнение Зеленским военкомов летом 2023 года. 19 декабря Зеленский заявил во время пресс-конференции, что генштаб ВСУ обратился к нему с просьбой мобилизовать еще 450–500 тыс. человек. 26 декабря Залужный заявил, что командование ВСУ не делало запроса на мобилизацию 500 тыс. человек. 26 декабря в Раду был внесен законопроект о мобилизации, который Залужный раскритиковал, в том числе, выступив против мобилизации заключенных и призыва женщин для службы в тылу.29 января 2024 года украинские СМИ сообщили об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент не увольнял главкома, об этом же сообщили и в Минобороны Украины. 3 февраля в The Washington Post сообщили, что правительство Украины уведомило Белый дом, что Владимир Зеленский намерен уволить главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного. Ну и 8 февраля глава киевского режима, наконец, уволил Залужного и назначил на этот пост генерал-полковника Александра Сырского.Отойдем немного от рассказа об общественном и поговорим о личном генерала.Если судить по официальной декларации Залужного за 2020 год (до его назначения на пост главкома), то он практически нищий. Ему, похоже, даже жить негде. У него нет никакой недвижимости и сбережений, на него зарегистрирован только автомобиль Chery Tiggo 2010 года выпуска. Его нынешняя супруга Елена Скрипченко работает в "Укргазбанке". У нее есть дом площадью 63 квадратных метра в посёлке Овидиополь под Одессой и японский внедорожник Nissan Patrol 2005 года. Известно также, что Залужный как-то получил в наследство миллион долларов от какого-то заукраинского фанатика, скончавшегося в США. И сразу отдал эти деньги на нужды ВСУ.Однако на фоне такого аскетизма дочь Залужного от первого брака, 20-летняя студентка Одесского медицинского университета Кристина, владеет недвижимостью, которая стоит десятки миллионов долларов: особняком в Чили и виллой на Канарских островах. Как следует из опубликованных в сети документов, оба дома куплены в 22 году, когда боевые действия на Украине были в полном разгаре и туда мощным потоком шла западная финансовая и военная помощь.Залужный также активно ведет заблокированный в РФ Facebook***. До назначения на пост главкома там можно было найти много интересного. Например, узнать о кулинарных пристрастиях главкома. Он любит хорошо поесть и отдает предпочтение морепродуктам, в частности, устрицам. Супруги публикуют многочисленные фото из ресторанов и кафе, которые они посещают, пока на Украине идут бои. Командующий любит демонстрировать, какой он хороший семьянин. На 8 марта он дарит Елене розы, а на день святого Валентина – поездку на горнолыжный курорт. Семейную идиллию нарушили хакеры из группы "Джокер ДНР", которые взломали профиль генерала в запрещенной в РФ экстремистской соцсети Instagram и выложили контент в открытый доступ. Оказалось, что главком ВСУ ведет активную переписку с молоденькими девушками и дарит им дорогие подарки. Девушек много, переписки довольно интимные. Есть и еще одна сторона жизни отставного генерала - его пристрастие к горячительным напиткам. В действительности, масштаб проблемы настолько велик, что в аналитических записках нескольких западных "мозговых центров" он проходит под кодовым именем "пьяница". Обычным делом является ситуация, когда Залужный может исчезнуть для всех на несколько дней или даже на неделю. По рассказам сослуживцев, генерал регулярно пользуется услугами комплексной детоксикации. Посещал он уже и лондонские "рехабы". Вернемся к нынешним политическим реалиям Залужного. После отставки и вывода за штат ВСУ началась долгая эпопея с назначением экс-главкома послом в Британию для присмотра за ним со стороны главных кураторов киевского режима. Был долгий торг, но в итоги генерала уговорили. За время после того как Залужный перебрался в Лондон, он не сделал никаких заявлений, которые хоть каким-то образом резонировали с действиями властей. В этом смысле нынешний посол Незалежной в Лондоне, вероятно, продолжает выдерживать некие достигнутые договоренности о режиме "ненападения".С другой стороны, по имеющейся информации, офис Зеленского волнует вообще сам факт любой медийной активности экс-главкома. Понимает это и посол незалежной. В первые месяцы в Лондоне он очень боялся самого разного рода провокаций. Причем ждал их в первую очередь от Банковой, с подозрением относясь как к работникам посольства, так и к тем, кто предлагал ему помощь из украинской бизнес-среды.Дополнительные проблемы создавал тот факт, что Залужный не имел опыта дипломатической работы и недостаточно владел английским языком. И расслабился, как говорят, только сейчас. И зря! В офисе Зеленского продолжают постоянно непублично мониторить рейтинг Залужного. И несмотря на то, что экс-главком не демонстрировал никакой политической активности, в ОП планомерно и в закрытом режиме "мерили" фигуру Залужного на фокус-группах. Ключевой задачей этих качественных исследований было определение слабых мест конкурента и возможное противостояние на выборах.По имеющейся информации, "фокусы" в целом были очень благоприятными для экс-главкома, особенно по сравнению с Владимиром Зеленским. Среди слабых мест назывались недостаточное внимание к сохранению жизней солдат во время спланированных операций, и, мягко говоря, постыдное собственное освобождение генерала из армии с помощью справки о состоянии здоровья. Зато практически на каждой фокус-группе звучало мнение, что снятие Залужного с должности - это в первое очередь отстранение Зеленским конкурента, с чем не спорили даже респонденты, которые собирались голосовать за него самого.В то же время Залужный практически исчез из публичных социологических опросов. Социологи, работающие с Банковой (например, "группа Рейтинг") не включают его в список для респондентов. Альтернативные опросы финансирует Петр Порошенко, тоже не заинтересованный в появлении главкома в рейтинге. Что касается информации из имеющихся данных по закрытым замерам, то стоит отметить, что рейтинг Залужного выше рейтинга Зеленского, и условная "Партия Залужного" - всегда номер один в рейтинге, при том, что это виртуальная структура с неизвестным наполнением. И это формирует линию конфликта между Зеленским и Залужным. Впрочем, забот у Зеленского сейчас выше крыши, и ему, в целом, вообще не до Залужного. А вот для последнего, с учетом всего вышеупомянутого, открываются грандиозные политические перспективы на Украине. И в этом смысле сейчас его в той или иной мере обхаживают все украинские олигархи.По имеющейся информации, какого-то внятного ответа Залужный никому из них еще не дал. Да и наметившиеся проблемы в отношениях отставного генерала с американцами, ставшие особенно заметными после явного сближения экс-главкома с кабинетомСтармера и особенно с главой МИ6 Ричардом Муром, заставляют крупнейших игроков украинской политики держаться с Залужным крайне осторожно. Но, с учетом его непотопляемых рейтингов, это та самая ситуация "и хочется и колется". Однозначным "шлагбаумом" для него может стать только всеобъемлющая сделка Москвы и Вашингтона, после чего генерал как однозначный русофоб, "ястреб" и представитель "партии войны", станет категорически неприемлемым вариантом для США, после чего соответствующие инструкции будут выданы всем основным игрокам украинской политики.* внесён в РФ в список экстремистов и террористов** запрещённая в РФ террористическая организация*** принадлежит компании МЕТА, деятельность которой запрещена в РФЧитайте также: Предал всех, включая отца. Гончаренко* рвётся на вершину власти

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

https://ukraina.ru/20250409/ne-vykhodit-iz-teni-strategiya-politika-zaluzhnogo-1062410781.html

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