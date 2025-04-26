"Ура!". Курская область освобождена: Герасимов раскрыл потери ВСУ за время боев - 26.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250426/ura-kurskaya-oblast-osvobozhdena-gerasimov-raskryl-poteri-vsu-za-vremya-boev-1062773084.html
"Ура!". Курская область освобождена: Герасимов раскрыл потери ВСУ за время боев
"Ура!". Курская область освобождена: Герасимов раскрыл потери ВСУ за время боев - 26.04.2025 Украина.ру
"Ура!". Курская область освобождена: Герасимов раскрыл потери ВСУ за время боев
В ходе провального вторжения в Курскую область украинские войска потеряли более 76 тысяч военных убитыми и ранеными. Об этом 26 апреля сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада российскому президенту Владимиру Путину
2025-04-26T14:18
2025-04-26T14:18
новости
курская область
россия
кндр
валерий герасимов
владимир путин
вс рф
мария захарова
вооруженные силы украины
генштаб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0c/1042566538_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_c0da08126fb19fdaf1e45c9907987ae5.jpg
По словам генерала, с освобождением последнего населенного пункта в Курской области — приграничного села Горналь — разгром вторгшейся группировки ВСУ завершен. Герасимов подчеркнул, что в освобожденных районах региона проводятся мероприятия по выявлению украинских военных, которые пытаются спрятаться от ВС РФ.Начальник Генштаба отметил, что подразделения российских войск продолжают создание зоны безопасности в Сумской области, на ее территории контролируется более 90 квадратных километров, освобождены 4 населенных пункта.Кроме того, он назвал наиболее отличившиеся российские подразделения в ходе освобождения Курской области — это подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-го мотострелкового полка.Генерал также отметил вклад Корейской Народной Демократической Республики. Он заявил, что военнослужащие КНДР оказали значительную помощь в освобождении Курской области. Герасимов напомнил, что они действовали в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Корейские военные внесли вклад "в разгром вклинившейся группировки вооруженных сил Украины".Его слова в своем Телеграм-канале прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Никогда мы не забудем наших друзей", — написала она, отметив слова Герасимова о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ еще одной строчкой в сообщении: "Ура!".В свою очередь, глава государства Владимир Путин поздравил всех бойцов и командиров РФ с этой победой, уточнив, что полный разгром украинской группировки в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий ВС РФ.О том, как проходила эта операция: Финишная прямая: ВС РФ завершают зачистку курского села Горналь.
https://ukraina.ru/20250425/brosit-ili-rasstrelyat-stalo-izvestno-pered-kakim-vyborom-stoit-komandovanie-vsu--1062751659.html
курская область
россия
кндр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0c/1042566538_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_9f353d50568b411d6f66f4ae298589df.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, кндр, валерий герасимов, владимир путин, вс рф, мария захарова, вооруженные силы украины, генштаб
Новости, Курская область, Россия, КНДР, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВС РФ, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Генштаб

"Ура!". Курская область освобождена: Герасимов раскрыл потери ВСУ за время боев

14:18 26.04.2025
 
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК
Президент РФ В. Путин провел совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В ходе провального вторжения в Курскую область украинские войска потеряли более 76 тысяч военных убитыми и ранеными. Об этом 26 апреля сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада российскому президенту Владимиру Путину
По словам генерала, с освобождением последнего населенного пункта в Курской области — приграничного села Горналь — разгром вторгшейся группировки ВСУ завершен. Герасимов подчеркнул, что в освобожденных районах региона проводятся мероприятия по выявлению украинских военных, которые пытаются спрятаться от ВС РФ.
Начальник Генштаба отметил, что подразделения российских войск продолжают создание зоны безопасности в Сумской области, на ее территории контролируется более 90 квадратных километров, освобождены 4 населенных пункта.
"Планы Киева создать в Курской области плацдарм и сорвать продвижение российских войск в Донбассе провалились", — заявил Герасимов.
Кроме того, он назвал наиболее отличившиеся российские подразделения в ходе освобождения Курской области — это подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-го мотострелкового полка.
Генерал также отметил вклад Корейской Народной Демократической Республики. Он заявил, что военнослужащие КНДР оказали значительную помощь в освобождении Курской области. Герасимов напомнил, что они действовали в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Корейские военные внесли вклад "в разгром вклинившейся группировки вооруженных сил Украины".
- РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Вчера, 11:58
Бросить или расстрелять: стало известно, перед каким выбором стоит командование ВСУ Командование группировки ВСУ в Сумской области бросило своих солдат, которые находятся в лесопосадках у границы с РФ. Кроме того, украинские военнослужащие расстреляли две группы своих сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен в районе населенного пункта Горналь Курской области
Его слова в своем Телеграм-канале прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Никогда мы не забудем наших друзей", — написала она, отметив слова Герасимова о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ еще одной строчкой в сообщении: "Ура!".
В свою очередь, глава государства Владимир Путин поздравил всех бойцов и командиров РФ с этой победой, уточнив, что полный разгром украинской группировки в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий ВС РФ.
О том, как проходила эта операция: Финишная прямая: ВС РФ завершают зачистку курского села Горналь.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКурская областьРоссияКНДРВалерий ГерасимовВладимир ПутинВС РФМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныГенштаб
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:28Российские войска уничтожили диверсионные группы ВСУ в белгородской Поповке — Герасимов
14:37СМИ раскрыли подробности предложений Украины к плану США
14:18"Ура!". Курская область освобождена: Герасимов раскрыл потери ВСУ за время боев
14:13Генерал Залужный. Первый после Зе?
13:06Зеленский встретился с Трампом, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 апреля
12:49Военные аэродромы, завод машиностроения и склады боеприпасов ВСУ: куда Россия ударила сегодня
11:59Зеленский передаст Трампу предложение Киева после похорон Папы Римского
11:38Песков ответил, обсуждалось ли накануне возобновление авиасообщения между Россией и США
11:25Трамп встретился с Зеленским перед похоронами Папы Римского и намерен сделать это после
10:56Зеленский признал, что Украина не способна вернуть Крым
10:32Как Трамп собирается избавляться от "неликвида" на Украине и почему будут громить Киев — Гаспарян
10:27Трамп пообещал изучить дело об убийстве генерала Генштаба в Москве
09:55США предложили помощь "коалиции желающих" в отправке миротворческие силы на Украину — Telegraph
09:28Имя Зеленского появилось в планах Трампа в Италии
09:16Сделка приближается, Россия хранит тайну. Главное на утро 26 апреля
07:45Угольный объяснил, почему не стоит ждать перемирия до завершения летней кампании
07:30Сейчас у ВС РФ “подготовка к экзамену”: Полетаев о грядущем наступлении
07:15Трудно предугадать, кто победит в “войне на истощение” — Губарев
07:10Хотят ли индийцы войны? Андрей Грозин о конфликте, который Индия и Пакистан получили по наследству
07:00Можно сказать, что ни одна из сторон не желает мира — Скоробогатый
Лента новостейМолния