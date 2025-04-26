https://ukraina.ru/20250426/ura-kurskaya-oblast-osvobozhdena-gerasimov-raskryl-poteri-vsu-za-vremya-boev-1062773084.html
"Ура!". Курская область освобождена: Герасимов раскрыл потери ВСУ за время боев
"Ура!". Курская область освобождена: Герасимов раскрыл потери ВСУ за время боев - 26.04.2025 Украина.ру
"Ура!". Курская область освобождена: Герасимов раскрыл потери ВСУ за время боев
В ходе провального вторжения в Курскую область украинские войска потеряли более 76 тысяч военных убитыми и ранеными. Об этом 26 апреля сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада российскому президенту Владимиру Путину
2025-04-26T14:18
2025-04-26T14:18
2025-04-26T14:18
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По словам генерала, с освобождением последнего населенного пункта в Курской области — приграничного села Горналь — разгром вторгшейся группировки ВСУ завершен. Герасимов подчеркнул, что в освобожденных районах региона проводятся мероприятия по выявлению украинских военных, которые пытаются спрятаться от ВС РФ.Начальник Генштаба отметил, что подразделения российских войск продолжают создание зоны безопасности в Сумской области, на ее территории контролируется более 90 квадратных километров, освобождены 4 населенных пункта.Кроме того, он назвал наиболее отличившиеся российские подразделения в ходе освобождения Курской области — это подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-го мотострелкового полка.Генерал также отметил вклад Корейской Народной Демократической Республики. Он заявил, что военнослужащие КНДР оказали значительную помощь в освобождении Курской области. Герасимов напомнил, что они действовали в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Корейские военные внесли вклад "в разгром вклинившейся группировки вооруженных сил Украины".Его слова в своем Телеграм-канале прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Никогда мы не забудем наших друзей", — написала она, отметив слова Герасимова о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ еще одной строчкой в сообщении: "Ура!".В свою очередь, глава государства Владимир Путин поздравил всех бойцов и командиров РФ с этой победой, уточнив, что полный разгром украинской группировки в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий ВС РФ.О том, как проходила эта операция: Финишная прямая: ВС РФ завершают зачистку курского села Горналь.
https://ukraina.ru/20250425/brosit-ili-rasstrelyat-stalo-izvestno-pered-kakim-vyborom-stoit-komandovanie-vsu--1062751659.html
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новости, курская область, россия, кндр, валерий герасимов, владимир путин, вс рф, мария захарова, вооруженные силы украины, генштаб
Новости, Курская область, Россия, КНДР, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВС РФ, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Генштаб
"Ура!". Курская область освобождена: Герасимов раскрыл потери ВСУ за время боев
В ходе провального вторжения в Курскую область украинские войска потеряли более 76 тысяч военных убитыми и ранеными. Об этом 26 апреля сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада российскому президенту Владимиру Путину
По словам генерала, с освобождением последнего населенного пункта в Курской области — приграничного села Горналь — разгром вторгшейся группировки ВСУ завершен. Герасимов подчеркнул, что в освобожденных районах региона проводятся мероприятия по выявлению украинских военных, которые пытаются спрятаться от ВС РФ.
Начальник Генштаба отметил, что подразделения российских войск продолжают создание зоны безопасности в Сумской области, на ее территории контролируется более 90 квадратных километров, освобождены 4 населенных пункта.
"Планы Киева создать в Курской области плацдарм и сорвать продвижение российских войск в Донбассе провалились", — заявил Герасимов.
Кроме того, он назвал наиболее отличившиеся российские подразделения в ходе освобождения Курской области — это подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-го мотострелкового полка.
Генерал также отметил вклад Корейской Народной Демократической Республики. Он заявил, что военнослужащие КНДР оказали значительную помощь в освобождении Курской области. Герасимов напомнил, что они действовали в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Корейские военные внесли вклад "в разгром вклинившейся группировки вооруженных сил Украины".
Его слова в своем Телеграм-канале прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Никогда мы не забудем наших друзей", — написала она, отметив слова Герасимова о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ еще одной строчкой в сообщении: "Ура!".
В свою очередь, глава государства Владимир Путин поздравил всех бойцов и командиров РФ с этой победой, уточнив, что полный разгром украинской группировки в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий ВС РФ.