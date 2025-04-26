https://ukraina.ru/20250426/ura-kurskaya-oblast-osvobozhdena-gerasimov-raskryl-poteri-vsu-za-vremya-boev-1062773084.html

"Ура!". Курская область освобождена: Герасимов раскрыл потери ВСУ за время боев

"Ура!". Курская область освобождена: Герасимов раскрыл потери ВСУ за время боев - 26.04.2025 Украина.ру

"Ура!". Курская область освобождена: Герасимов раскрыл потери ВСУ за время боев

В ходе провального вторжения в Курскую область украинские войска потеряли более 76 тысяч военных убитыми и ранеными. Об этом 26 апреля сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада российскому президенту Владимиру Путину

2025-04-26T14:18

2025-04-26T14:18

2025-04-26T14:18

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По словам генерала, с освобождением последнего населенного пункта в Курской области — приграничного села Горналь — разгром вторгшейся группировки ВСУ завершен. Герасимов подчеркнул, что в освобожденных районах региона проводятся мероприятия по выявлению украинских военных, которые пытаются спрятаться от ВС РФ.Начальник Генштаба отметил, что подразделения российских войск продолжают создание зоны безопасности в Сумской области, на ее территории контролируется более 90 квадратных километров, освобождены 4 населенных пункта.Кроме того, он назвал наиболее отличившиеся российские подразделения в ходе освобождения Курской области — это подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-го мотострелкового полка.Генерал также отметил вклад Корейской Народной Демократической Республики. Он заявил, что военнослужащие КНДР оказали значительную помощь в освобождении Курской области. Герасимов напомнил, что они действовали в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Корейские военные внесли вклад "в разгром вклинившейся группировки вооруженных сил Украины".Его слова в своем Телеграм-канале прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Никогда мы не забудем наших друзей", — написала она, отметив слова Герасимова о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ еще одной строчкой в сообщении: "Ура!".В свою очередь, глава государства Владимир Путин поздравил всех бойцов и командиров РФ с этой победой, уточнив, что полный разгром украинской группировки в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий ВС РФ.О том, как проходила эта операция: Финишная прямая: ВС РФ завершают зачистку курского села Горналь.

https://ukraina.ru/20250425/brosit-ili-rasstrelyat-stalo-izvestno-pered-kakim-vyborom-stoit-komandovanie-vsu--1062751659.html

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новости, курская область, россия, кндр, валерий герасимов, владимир путин, вс рф, мария захарова, вооруженные силы украины, генштаб