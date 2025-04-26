Имя Зеленского появилось в планах Трампа в Италии - 26.04.2025 Украина.ру
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Имя Зеленского появилось в планах Трампа в Италии
Имя Зеленского появилось в планах Трампа в Италии - 26.04.2025 Украина.ру
Имя Зеленского появилось в планах Трампа в Италии
Прибывший в Рим на похороны Папы Римского, президент США Дональд Трамп вероятно встретится с рядом политиков, включая Владимира Зеленского и премьер-министра Британии Кира Стармера. Об этом 26 апреля сообщила итальянская газета La Repubblica
2025-04-26T09:28
2025-04-26T09:28
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В публикации отмечается, что имя главы киевского режима в обновленном списке иностранных делегаций. Однако, стоит напомнить, что ранее визит Зеленского был под вопросом. При этом Трамп, как утверждает La Repubblica, проведет в столице Италии 15 часов, его встреча с Зеленским может пройти в резиденции посла США в стране. После этого глава Белого дома отправится на церемонию на площадь Святого Петра.Накануне та же газета со ссылкой на источники отмечала, что Украина намерена провести саммит в Риме в день похорон недавно скончавшегося Папы Римского.Сегодня, 26 апреля, Трамп заявил, что сделка по Украине состоится в ближайшее время. В своей соцсети он написал, что большинство основных позиций украинского урегулирования согласованы, для финализации сделки нужна встреча на очень высоком уровне между Москвой и Киевом. Подробнее об этом — в публикации Сделка приближается, Россия хранит тайну. Главное на утро 26 апреля.
https://ukraina.ru/20250425/ukraina-predlozhila-provesti-sammit-v-rime-v-den-pokhoron-papy-rimskogo-1062759737.html
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новости, италия, рим, сша, трамп и зеленский, владимир зеленский, дональд трамп
Новости, Италия, Рим, США, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Дональд Трамп

Имя Зеленского появилось в планах Трампа в Италии

09:28 26.04.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Прибывший в Рим на похороны Папы Римского, президент США Дональд Трамп вероятно встретится с рядом политиков, включая Владимира Зеленского и премьер-министра Британии Кира Стармера. Об этом 26 апреля сообщила итальянская газета La Repubblica
В публикации отмечается, что имя главы киевского режима в обновленном списке иностранных делегаций. Однако, стоит напомнить, что ранее визит Зеленского был под вопросом.
При этом Трамп, как утверждает La Repubblica, проведет в столице Италии 15 часов, его встреча с Зеленским может пройти в резиденции посла США в стране. После этого глава Белого дома отправится на церемонию на площадь Святого Петра.
Накануне та же газета со ссылкой на источники отмечала, что Украина намерена провести саммит в Риме в день похорон недавно скончавшегося Папы Римского.
Зеленский Папа Римский
Вчера, 15:33
Украина предложила провести саммит в Риме в день похорон Папы РимскогоУкраина намерена провести саммит в Риме в день похорон недавно скончавшегося Папы Римского, на которые съедутся много мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа. Об этом 25 апреля сообщило итальянское издание Le Repubblica со ссылкой на источники
Сегодня, 26 апреля, Трамп заявил, что сделка по Украине состоится в ближайшее время. В своей соцсети он написал, что большинство основных позиций украинского урегулирования согласованы, для финализации сделки нужна встреча на очень высоком уровне между Москвой и Киевом. Подробнее об этом — в публикации Сделка приближается, Россия хранит тайну. Главное на утро 26 апреля.
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09:28Имя Зеленского появилось в планах Трампа в Италии
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