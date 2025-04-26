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Имя Зеленского появилось в планах Трампа в Италии
Имя Зеленского появилось в планах Трампа в Италии - 26.04.2025 Украина.ру
Имя Зеленского появилось в планах Трампа в Италии
Прибывший в Рим на похороны Папы Римского, президент США Дональд Трамп вероятно встретится с рядом политиков, включая Владимира Зеленского и премьер-министра Британии Кира Стармера. Об этом 26 апреля сообщила итальянская газета La Repubblica
2025-04-26T09:28
2025-04-26T09:28
2025-04-26T09:28
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В публикации отмечается, что имя главы киевского режима в обновленном списке иностранных делегаций. Однако, стоит напомнить, что ранее визит Зеленского был под вопросом. При этом Трамп, как утверждает La Repubblica, проведет в столице Италии 15 часов, его встреча с Зеленским может пройти в резиденции посла США в стране. После этого глава Белого дома отправится на церемонию на площадь Святого Петра.Накануне та же газета со ссылкой на источники отмечала, что Украина намерена провести саммит в Риме в день похорон недавно скончавшегося Папы Римского.Сегодня, 26 апреля, Трамп заявил, что сделка по Украине состоится в ближайшее время. В своей соцсети он написал, что большинство основных позиций украинского урегулирования согласованы, для финализации сделки нужна встреча на очень высоком уровне между Москвой и Киевом. Подробнее об этом — в публикации Сделка приближается, Россия хранит тайну. Главное на утро 26 апреля.
https://ukraina.ru/20250425/ukraina-predlozhila-provesti-sammit-v-rime-v-den-pokhoron-papy-rimskogo-1062759737.html
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новости, италия, рим, сша, трамп и зеленский, владимир зеленский, дональд трамп
Новости, Италия, Рим, США, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Имя Зеленского появилось в планах Трампа в Италии
Прибывший в Рим на похороны Папы Римского, президент США Дональд Трамп вероятно встретится с рядом политиков, включая Владимира Зеленского и премьер-министра Британии Кира Стармера. Об этом 26 апреля сообщила итальянская газета La Repubblica